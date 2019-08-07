В Коми ликвидируют несанкционированные свалки

Одна из основных задач реализуемой в России «мусорной реформы» – ликвидировать свалки бытовых отходов, не соответствующие современным требованиям. Часть из них – так называемые исторически сложившиеся полигоны, куда местные обслуживающие организации десятилетиями вывозили мусор из поселков, небольших городов. Но есть и несанкционированные свалки от «неизвестного автора».

«Исторические полигоны», не включенные в государственный реестр, этой весной попали под временную амнистию – Минприроды России разрешило использовать их до 2023 года. Связано это с тем, что легальных, обустроенных по современным требованиям площадок временного накопления отходов пока остро не хватает. Что, конечно, не отменяет необходимости убирать несанкционированные свалки, которые периодически обнаруживаются в лесу вблизи населенных пунктов и не обустроены вообще никак – просто кто-то вывез и выкинул мусор. Иногда виновных удается найти, например, торговые точки зачастую выбрасывают с прочими отходами чеки, по ним их и вычисляют. Иногда делают логические выводы.

Так, например, на днях прокуратура Коми сообщила о решении, принятом по поводу несанкционированной свалки на территории поселка Трубоседъель, административно относящегося к Каджерому. Печорский городской суд удовлетворил иск Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры и возложил обязанность ликвидировать свалку на администрацию сельского поселения «Каджером».

«Установить лиц, виновных в формировании свалки, не преставилось возможным, однако характер и состав отходов позволил сделать вывод об их образовании в результате жизнедеятельности населения. При этом на территории сельского поселения «Каджером» отсутствует специально оборудованный объект временного накопления отходов», – поясняется в релизе прокуратуры.

По данным природоохранной прокуратуры, несанкционированная свалка коммунальных отходов в Трубоседъеле занимает 720 квадратных метров, объем отходов – около 650 кубометров.

В Ухте несанкционированная свалка обнаружена на земельном участке по улице Транспортной, и чего там только не нашлось: строительные отходы (обломки кирпичей, шифера, навалы штукатурки), бытовой мусор (остатки мебели и бытовой техники, пластиковые канистры, мусорные мешки с отходами), а также резиновые покрышки, бамперы автомобилей и автозапчасти. При этом часть отходов размещена на федеральных землях, арендованных РЖД, часть на земельном участке, право собственности на который не разграничено, поэтому обязанность по его содержанию в соответствии с Земельным кодексом России лежит на органе местного самоуправления. Как сообщает прокуратура Коми, в Ухтинский суд было направлено исковое заявление о возложении на железнодорожников и администрацию округа обязанности ликвидировать эту свалку. Суд требование удовлетворил.

Кроме того, в июле в районе Ухты представители регионального оператора по обращению с ТКО во время экологического рейда обнаружили свалку люминесцентных ламп. Как сообщается на сайте «Ухтажилфонда», на место вызвали специалистов городского управления ГО и ЧС, прибыли также сотрудники лесничества, экологи. Выяснилось, что это самая крупная несанкционированная экологически опасная свалка ламп, которую когда-либо обнаруживали в этом муниципалитете. Люминесцентных ламп там сотни, площадь загрязнения – около километра. На упаковках ламп были данные организаций, товарные накладные, так что сейчас правоохранительные органы разбираются, по чьей вине опасные отходы не были направлены на утилизацию в спецорганизации.

Неподалеку от свалки с лампами обнаружилась и другая стихийная помойка – из мусора, вывезенного с кладбища еще несколько лет назад. А также там оказались отходы из магазинов, строительные отходы и мешки с листвой.

К сожалению, в несанкционированные свалки зачастую превращаются популярные места отдыха – за собой многие любители пикников убирать не любят. Отчасти привести такие территории в порядок удается благодаря волонтерам, неравнодушным людям. Например, 2 августа в селе Выльгорт Сыктывдинского района во время акции «Речная лента», организованной администрацией сельского поселения, собрали 40 мешков мусора на песчаных карьерах. На сайте администрации района отмечается, что эти карьеры – популярное место отдыха, поэтому они постоянно засоряются.

При этом в здешних водоемах обитает рыба, гнездятся утки и лебеди. Ранее, 25 июля, «Речная лента» прошла в селах Озёл и Палевицы, от мусора были очищены берега озер Озёлты и Шерты, берег Вычегды у местечка Осник. Внушительное количество отходов убрали в прошлом месяце и жители Язеля – с несанкционированных свалок вывозили не только мелкий бытовой мусор, но и старую мебель и бытовую технику.

Анна АЯНОВА

Фото regop-komi.ru