На смену «сбежавшим» контейнерам приходят новые

В ухтинском поселке Седъю появились новые контейнеры для коммунальных отходов, установленные силами регионального оператора по обращению с ТКО «Ухтажилфонд». Кроме того, новые контейнеры в населенных пунктах устанавливают благодаря проекту «Народный бюджет».

Как сообщается на официальном сайте «Ухтажилфонда», «Управляющая компания №1», в ведении которой ранее находились дома этого поселка, решила забрать контейнеры, о чем и заявила региональному оператору. Причем, судя по всему, сделала это скорее из принципа, а не потому, что емкости понадобились ей для других целей, – сейчас старые баки ржавеют рядом с контейнерными площадками, «Ухтажилфонд» даже не имеет права убрать их, поскольку это не его собственность. Тем временем энергетики подали заявление о признании «Управляющей компании №1» банкротом.

Чтобы весь Седъю не столкнулся с проблемой того, что мусор просто некуда выкидывать, региональный оператор принял решение установить новые контейнеры на всех площадках. Истории с исчезновением старых мусорных баков, после того как управляющие компании перестали получать платежи за вывоз мусора, уже не единичное явление. И для регионального оператора это может стать очень серьезной проблемой. Поскольку по закону его расходы на приобретение контейнеров и бункеров, их содержание не должны превышать одного процента необходимой валовой выручки регоператора.

В частности, проблема «сбежавших» контейнеров возникла в сыктывкарском микрорайоне Красная гора. Местные жители обратились с жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта, сообщив, что теперь вынуждены либо вывозить мусор в другие районы города, где есть баки, либо оставлять пакеты с отходами прямо на земле – на радость собакам, которые таскают эти пакеты по всей Красной горе. Как сообщает пресс-служба ОНФ, общественники обратились в мэрию, региональное управление Роспотребнадзора, призвали вмешаться прокуратуру. В результате проблема была оперативно решена, администрация города организовала установку контейнеров.

В ряде населенных пунктов Коми вопрос с установкой баков для ТКО, обустройством контейнерных площадок решается по инициативе населения. Например, в Сыктывдинском районе такие проекты реализуются в рамках «Народного бюджета». Так сделали в сельском поселении «Яснэг», где администрация определила места для площадок, своими силами были уложены бетонные плиты, изготовлены ограждения, и уже прибыли новые контейнеры. При этом активные сельчане решили еще снабдить их крышками – чтобы животные и птицы не растаскивали мусор, и изготавливают эти крышки сами.

Кроме обычных контейнеров для сбора ТКО, в крупных населенных пунктах продолжается работа по установке емкостей для раздельного сбора. Для снижения полигонного захоронения отходов администрацией Сыктывкара совместно с минприроды Коми в рамках республиканской госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» реализуется пилотный проект «Создание системы раздельного сбора в МО ГО «Сыктывкар». Благодаря ему сейчас в столице Коми уже обустроена 101 контейнерная площадка с двумя контейнерами для пластика (желтого цвета) и макулатуры (синего цвета). Также на территории города установлено пять модулей для раздельного сбора отходов.

Также, как сообщается на сайте администрации района, реализация народного проекта «Обустройство мусорных контейнерных площадок началась и в поселках Позялэм и Усть-Пожег, местечке Большая Парма, относящихся к сельскому поселению «Слудка». Компания «СТРОЙ ГРУПП» проводит планировку площадок, очистку от мусора, отсыпку песком. Потом на подготовленные площадки рабочие уложат бетонные плиты, сделают ограждения из профнастила. Вскоре из Таганрога должны прибыть 11 контейнеров для ТКО.

Кроме того, по проектам «Народного бюджета» емкости для сбора мусора появляются на территориях сельских погостов в ходе их общего благоустройства. А это тоже очень важно. Не секрет, что в окрестностях большинства кладбищ можно обнаружить стихийные свалки из старых венков, крестов, пакетов и бутылок, в которых люди приносят поминальные продукты и напитки. Так, деревянные короба для мусора решено поставить у кладбища поселка Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района, контейнерная площадка появится на погосте села Среднее Бугаево в Усть-Цилемском районе.

Анна АЯНОВА

Фото vk.com, onf.ru