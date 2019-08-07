Где вы предпочитаете отдыхать?

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10-15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщают «Известия». Самые популярные внутренние направления по итогам семи месяцев 2019 года – Краснодарский край и Крым, следом идут Москва и Санкт-Петербург. Россияне часто совмещают пляжный и культурно-познавательный отдых. Кроме того, активно развиваются новые виды туризма – гастрономический, спортивный и экстремальный. В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тысяч рублей. При этом средняя стоимость тура на отечественных курортах вдвое ниже, чем на турецких, которые сохраняют первое место по популярности у россиян. А вы где предпочитаете отдыхать?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– У нас огромная страна, и, как ни странно, мы не знаем о многих замечательных туристических местах России и ближнего зарубежья. Для северян особенно важно побывать на солнышке, так как здесь солнечных дней не хватает. Именно поэтому у нас дополнительные дни к отпуску, чтобы мы могли «догнать» солнышко. Большинство разбивают отпуск на две части. Я не исключение. Одну часть отпуска провожу в России, путешествуя по интересным местам, а в другую отправляюсь за солнышком, чтобы продлить лето или начать его пораньше.

Надежда Шкляева, предприниматель, Корткеросский район:

– От знакомых знаю, что отдых на турецких курортах обходится дешевле, чем у нас в России. Сама предпочла бы отдых в Карелии.

Михаил Федькович, преподаватель, Воркута:

– Предпочитаю отдыхать с семьей в Крыму.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Лично я люблю отдыхать в родной стране. На курорты Турции и других зарубежных стран меня не тянет, и я туда никогда не поеду. Предпочитаю отдыхать в Крыму, а именно в легендарном городе-герое Севастополе, где все пропитано героической историей нашей страны. На две недели можно съездить в один санаторий, это недалеко от Гурзуфа, там есть очень хороший парк, процедуры и крытый бассейн с четырьмя видами бань. Две недели достаточно, чтобы поправить свое здоровье. Осенью, в октябре, цена с человека 2500 рублей в сутки. Сюда входит все: и трехразовое питание с элементами шведского стола, и процедуры, и кинотеатр, и все остальное. Нужно быть патриотом своей страны и не зариться на чуждую нам заграницу. Кроме своей страны, я больше себя не вижу нигде.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:​​

– Предпочитаю автопутешествия по России. Люблю активный отдых. Доезжаем до нового города, места, а дальше – пешком. Очень здóрово и здорóво.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– К сожалению, так уж получилось в моей жизни, что отдыхать по-настоящему никогда не удавалось – на море, в санатории или на курорте ни разу за свои почти 56 лет не был – все время работа в две смены, как работали во время Великой Отечественной войны. Хорошо хоть, что условия жизни и питание сейчас другие. В юности и молодости увлекался рыбалкой и охотой. Это, конечно, тоже труд, но на природе хоть душа отдыхает. Но сейчас даже такой отдых позволить себе не могу. Хотелось бы съездить в санаторий или на курорт, поддержать здоровье. Но вряд ли это когда-то удастся сделать.

Надежда Брузда, руководитель ФГУЗ «Центр государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора в Койгородском районе»:

– Предпочитаю отдыхать как на российских курортах, так и на турецких, смотрим, какой период отпуска выпадает.

Владимир Хомяков, пенсионер, Вуктыл:

– Я патриот – отдыхаю в России и всем советую делать так же.

Николай Белых пенсионер, Сосногорск:

– Так как пенсия у меня минимальная, а цены на отдых высокие, отдыхать себе позволить могу только на даче. Например, билет Сыктывкар – Калининград стоит 30 000 рублей. Это очень дорого.

Александр Вокуев, пенсионер, Ижемский район:

– Ввиду маленькой пенсии никуда не езжу, работаю на огороде.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Внутренний туризм для меня начинался в 70-е годы прошлого века, когда СССР стремился изучать не теоретически по карте, а практически, посещая каждый раз новые места, что было достаточно просто. Итого в границах страны побывал в 66 регионах и 11 союзных республиках. Это в основном было связано со спортивным и познавательным туризмом. Ни с одного выезда не приезжали разочарованными: где-то природа, где-то спортивная составляющая, где-то города. Кроме того, было хобби – «собирал» города, посещая их. Особенно притягательны малые города Центральной России, где сохранились исторические кварталы, например, с полукаменными домами.

Также объездили с детьми всю республику в рамках туристских походов и краеведческих экскурсий. И ежегодно уже традиционно выезжаем на Урал. Когда появилась возможность выезжать за границу, постепенно начали осваивать и ее. Цель опять-таки культурно-познавательная, а летом сочетали с пляжным отдыхом. Научились бюджетно отдыхать и за границей, так как все делаем сами: билеты, съем жилья, экскурсионная программа, питание и так далее, поэтому получаются сопоставимые расходы. Сейчас ждем ввода железнодорожного моста в Крым, чтобы побывать в полюбившихся когда-то местах (в свое время объездили все значимые курортные и примечательные места Крыма и Кавказского побережья), а начнем с Коктебеля.

Галина Красильникова, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Предпочитаю отдыхать в России, в Ростовской области. Спокойно, относительно недорого.