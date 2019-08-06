Профи из Печоры

24-летний боксер из Коми Валерий Данилогорский 24 июля успешно дебютировал на профессиональном ринге. В Москве на вечере бокса «Дерись и побеждай» мастер спорта одержал уверенную победу над самарцем Рафи Хчояном. Появление в регионе сильных боксеров-профессионалов по-прежнему большая редкость. Валерий Данилогорский рассказал «Республике» о своем пути в брутальном виде спорта и о том, почему решил стать профессиональным боксером.

«Валера, занимайся»

Первым тренером боксера был печорский специалист Владимир Матвеев. Валерий Данилогорский учился в печорской школе №10, где можно было записаться на секцию самбо или бокса, попробовал себя в обоих видах спорта, но ближе оказался бокс. Первые годы будущий мастер спорта всерьез к занятиям не относился, тренировался в основном просто для общего развития. В стенах родной школы в 2005 году прошел и его самый первый поединок.

– Отбоксировал хорошо, причем даже выиграл, но все равно это не стало импульсом к тому, чтобы начать тренироваться более серьезно, – вспоминает он.

В 2009 году тренер отправил парня в Усинск на турнир памяти Максима Ворощака, где Валерий одержал две победы и завоевал золото. С Даниилом Кулешей, боксером, которого победил в полуфинале того турнира, он потом часто пересекался в спортивной жизни:

– Вместе с Даниилом боксировали в юниорский период, ездили на разные соревнования. Правда, потом он покрупнел, стал тяжеловесом (сам Валерий выступает в категории до 69 килограммов, является средневесом – авт.). Даниил из Усинска, но сейчас уже не занимается.

Большое количество юных талантов в силу тех или иных жизненных обстоятельств не продолжают спортивную карьеру. Серьезных успехов добиваются лишь единицы. После победы в 2009-м у печорца проснулся настоящий вкус к боксу: стал стремиться чаще ездить на соревнования, более ответственно подходить к тренировкам.

– Заняв первое место, сразу загорелся, и появилось желание ездить дальше на турниры. А чтобы ездить, нужно было тренироваться, естественно, начал усиленно готовиться, не пропускал ни одного занятия. Уже целенаправленно работал и в следующем году поехал на чемпионат Северо-Западного федерального округа, – рассказал собеседник издания.

На улицах Печоры, не самого спокойного города, Валерию никогда не приходилось решать конфликты, применяя боксерские навыки:

– Нет такой проблемы, которую нельзя решить словами. Из всех конфликтов выхожу именно так.

В 2013-м Валерий Данилогорский окончил школу и поступил на первый курс в Сыктывкарский лесной институт. В столице Коми боксер стал тренироваться у заслуженного тренера России Михаила Мартынова в республиканской спортивной школе олимпийского резерва №2. Учеба в СЛИ не задалась, и в конце 2014-го Валерий на год ушел в армию. О том периоде он вспоминает без сожаления:

– Служил в Софрино, в ВКС (Воздушно-космические силы). Не жалею, что служил, потому что начинаешь ценить жизнь. Многое осознаешь. Там успел позаниматься рукопашным боем, даже участвовал в соревнованиях два раза. Сначала между дивизиями были соревнования по армейскому рукопашному бою. Там выиграл. Потом меня взяли на чемпионат ВКС. Один бой выиграл, а затем два подряд проиграл и вылетел. Но тем не менее получил хороший опыт.

После армии поступил в Сыктывкарский госуниверситет на учителя физкультуры и ОБЖ, продолжил развиваться и в боксе. С детства спортсмена тренировал Владимир Матвеев, но много нового в рабочий процесс привнес Михаил Мартынов. Это положительно сказалось на развитии Валерия.

– Боксерская школа есть, этого достаточно. Но корректировки Михаил Арифович, конечно, вносил, где-то в физических качествах, функционально помог в развитии. В Сыктывкаре больше человек занимается, поэтому в парах можно больше постоять с ребятами. Благодаря этому и выполнил норматив мастера спорта. Большое спасибо моим наставникам, например, часто вспоминаю наставления Владимира Алексеевича, он постоянно говорил: «Валера, занимайся», рассказывал о том, как шли к успехам другие печорские боксеры.

Равнение на земляков

Боксеров, которые славили Коми на профессиональном ринге, можно пересчитать буквально по пальцам. Сразу вспоминаются такие величины, как Виктор Оганов, у которого в свое время на счету было 28 побед нокаутами подряд, а также Владимир Никитин. Сейчас Виктор Оганов живет в Австралии и продолжает выступать среди профи. Бронзовый призер Олимпиады в Рио Владимир Никитин, перешедший в профессионалы в прошлом году, уже успел провести три успешных поединка в США. Он должен был драться 3 августа со своим давним соперником Майклом Конланом, но во время подготовки к бою получил травму и теперь восстанавливается.

Говоря о кумирах, печорский боксер называет прежде всего земляков. Именно эти парни явились для него примерами, мотивировали к развитию:

– Мастер спорта Ваня Головской тоже из Печоры и также занимался у Михаила Арифовича Мартынова. На чемпионате России в пятерку лучших входил, потом женился и подзавязал с боксом. Еще братья Денис и Сергей Куницыны. Денис – мастер спорта России, а Сергей вообще мастер спорта международного класса. Сергей в свое время уехал в олимпийскую школу в Белоруссию и потом боксировал за эту страну. Он на чемпионате Европы по боксу, который в 2010 году проходил в Москве, занимал третье место. Все они родом из Печоры. Сейчас Денис в Печоре живет, а Сережка в Москве. Общаемся, бывает, перезваниваемся.

Нормативы мастера спорта Валерий Данилогорский выполнил в мае прошлого года на чемпионате СЗФО.

– В Ухте был турнир памяти Эдуарда Захарова, параллельно там проходил чемпионат СЗФО. Потом был чемпионат России в Якутске, там я провел два боя, в первом круге выиграл у представителя Чеченской Республики, а во втором бою проиграл представителю Республики Дагестан, он стал призером в итоге, занял третье место, сейчас входит в сборную России и также боксирует среди профи, – рассказал он.

Будучи мастером спорта, печорский спортсмен не собирается завершать любительскую карьеру, так как по новым правилам, не уходя из любителей, можно провести до 20 профессиональных поединков. Буквально за пять дней до дебютного боя Валерия Данилогорского в США потерпел первое поражение в профессиональной карьере перспективный российский боксер Максим Дадашев. К сожалению, бой с пуэрториканцем Субиелем Матиасом стал для Максима Дадашева последним, так как пропущенные удары привели к смертельной травме. На вопрос о том, не страшно ли начинать карьеру после таких трагических случаев, Валерий Данилогорский ответил, что от этого никто не застрахован:

– Всякое может быть, конечно, есть опасения. Но это спорт, это бокс. Нужно беречь голову.

А о том, были ли мысли, что оно того не стоит и, может, лучше оставаться в любителях, сказал честно, что были, но самому себе на это ответил так: «Нужно рисковать, если хочешь чего-то достичь в жизни».

Реалист, а не мечтатель

Без риска на ринге не обходится никогда. В одном из интервью британский тяжеловес, олимпийский чемпион Энтони Джошуа сказал, что каждый раз, выходя на ринг, про себя повторяет лишь одну фразу: «Как бы не облажаться перед многотысячной армией болельщиков». Пока до этого уровня Валерию Данилогорскому, конечно, далеко, но к первому профессиональному дебюту он подошел со всей ответственностью. О поединке спортсмен узнал примерно за месяц. Готовился в родной Печоре вместе со своим первым тренером, проводя по две тренировки в день:

– С Владимиром Алексеевичем на лапах работали, нашли спарринг-партнеров, взрослые парни – четыре человека – приходили и не жалели себя, стояли со мной в спаррингах. Работали с ними серьезно. Два раза в день тренировался, по вечерам были спарринги, по утрам бегал, делал бой с тенью. Три дня тренировался, на четвертый восстанавливался в бане. Перед соревнованиями сбавлял нагрузку: два дня тренировался, на третий была баня. Это был трехнедельный сбор. Методику сбора разработал сам, на основе личного опыта, так как на сборах бывал неоднократно. Советовался, конечно, с тренером, и с планом тренировок он согласился. Организация самого турнира была на высоком уровне, все было отлично, и бои были хорошие. Можно сказать, что значимый турнир был, там ребята в том числе и за пояса боксировали. В качестве почетного гостя был известный американский боксер Рой Джонс, успел с ним сфотографироваться, пожал руку, он сказал мне по-русски «спасибо». Из гостей еще был олимпийский чемпион Евгений Тищенко, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол.

Победный бой с Рафи Хчояном длился четыре раунда. По меркам профессионального бокса – это короткий поединок, ведь титульные бои длятся по 12 раундов. Любители же боксируют всего три раунда, и пока 12-раундовые бои печорец проводил лишь на тренировках:

– Переношу нормально, но надо отметить, что одно дело тренировка и совсем другое – соревнования, там эти 12 раундов переносятся тяжелее. Все-таки публика и совсем другая атмосфера. В отличие от любительских боев в профессиональных перчатки жестче, нет накладки, а когда соперник бьет, аж кулак чувствуется, и лишь тейп на руке смягчает немного удар.

О ходе поединка Валерий сказал, что уступил сопернику, который уже имел за плечами профессиональный опыт и тоже является мастером спорта, лишь в первом раунде:

– В первом раунде почувствовал, как он мне хорошо попал, у меня аж капа вылетела. Первый раунд проиграл, потом собрался, во втором выиграл и в третьем, а четвертый вообще в одну калитку, у него там два раза вылетела капа. С каждым раундом все прибавлял и прибавлял. Когда объявляли результат, то я чувствовал, что победил.

Обычно все профессиональные боксеры имеют особые прозвища, но об этом Валерию задумываться рано. Все-таки опыт небольшой. О следующем поединке на профессиональной арене спортсмен пока не думает, так как сосредоточен на чемпионате СЗФО, который пройдет в сентябре в Мончегорске. Он хочет успешно выступить на любительском уровне и попасть в сборную России. На вопрос о глобальных целях в спорте Валерий ответил, что он больше реалист, чем мечтатель:

– Нужно закончить учебу, получить диплом. Осталось два года учиться. Пока учусь, боксирую. В боксе особо грандиозных планов вроде бы не строил, но если получается, то почему бы нет. Если дальше пойдет, то можно будет стремиться к большему. Но пока не хочу загадывать. Спорт спортом, а без образования сейчас вообще никуда. Конечно, стремлюсь, тренируюсь. Все реально, главное, режим и тренировки.

Ярослав СЕВРУК

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