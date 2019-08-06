Людмила Великорода: «Культура и язык коми народа живут и в Москве»

Двадцать лет назад в Москве открылось одно из первых коми землячеств в стране. О том, как живут выходцы из Коми в российской столице, «Республике» рассказала председатель правления землячества Людмила Великорода, приехавшая в отпуск на малую родину.

– Бытует такая версия, что современная российская столица имеет финно-угорское название и даже переводится с коми языка. Как вы относитесь к этой версии?

– Действительно, такая версия есть, я впервые прочитала об этом в учебнике по Москвоведению и была удивлена. Но сейчас этот факт видится вполне обоснованным – если учесть, что значительное количество названий сел, рек, местностей Подмосковья имеют финно-угорские корни. Например, река Угра, рядом с которой вся местность называется Поугорье. Но не надо забывать, что ученые все-таки не пришли к единому мнению по поводу этимологии названия столицы и каждая из версий – славянская, балтийская, финно-угорская – имеет какие-то возражения. Мне финно-угорская версия, конечно, импонирует.

– Историки считают, что первыми жителями на территории нынешней Москвы были финно-угорские народы. А вот когда появились первые коми-зыряне в Москве? В исторической повести Владимира Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской» главный герой попадает в Москву.

– Я могу предположить, что более-менее тесно коми и москвичи стали взаимодействовать пять столетий назад. Тогда коми дружины отправлялись в походы в составе московского войска и многократно поддерживали российское воинство, сохранились документы об участии вычегодских дружин в ополчении против польских захватчиков в Москве. Коми были проводниками Ермака в Сибирское ханство, за Каменный пояс – Урал.

Нам повезло, что в землячестве есть известный историк Борис Морозов, фамильные корни которого уходят в село Межадор. В этом году в Московском доме национальностей землячество проводило круглый стол, и Борис Морозов представил исторические факты того, что коми народ одним из первых вошел в состав Московского княжества, а роль святителя Стефана Пермского в этом судьбоносном процессе стала ключевой.

Людмила Великорода родилась в Сыктывкаре, окончила филологический факультет Коми государственного педагогического института и Российскую международную академию туризма, трудилась в гимназии имени Пушкина, государственной телерадиокомпании «Коми гор», до 2017 года работала в Постоянном представительстве Республики Коми при президенте России. С 2006 года – член РОО «Землячество Коми» в Москве, с октября 2018 года избрана председателем правления.

– В позапрошлом и в начале прошлого века выходцы из Коми края в основном уезжали в столицу Российской империи – Санкт-Петербург. С этим городом связаны судьбы Григория Лыткина, Питирима Сорокина, Каллистрата Жакова. А кто из наших известных земляков жил и работал до революции в Москве?

– Сразу вспоминаю такие имена, как Василий Петрович Налимов. Этнограф и писатель, он приехал в Москву еще до революции и учился в Московском университете, позже преподавал там. Его сын Василий Васильевич Налимов – известный математик, философ, профессор МГУ. С его супругой Жанной Дрогалиной мы хорошо знакомы, организуем и в Москве, и в республике совместные проекты по сохранению наследия великой фамилии уроженцев Коми края. Этой же работой активно занимается Коми национально-культурное объединение «Парма» под руководством Светланы Терентьевой. Кстати, именно «Парма» была первой официально образованной в Москве общественной организацией, объединяющей уроженцев Коми в столице, в 1989 году, тридцать лет назад.

После того как Москва вновь стала столицей, интеллектуальный потенциал начинает стекаться именно сюда. Лингвист Василий Лыткин учился и преподавал в МГУ. Уроженец Помоздино Владимир Старовский всю жизнь проработал в статистике, в 1950-70-х годах он возглавлял Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР. А это должность в ранге министра страны. Василий Сенюков – прославленный геолог, нефтяник, трижды сталинский лауреат. Он первым в мире пришел к мысли о нефтеносности самых древних осадочных пластов земной коры – отложений нижнего кембрия – и оказался прав. Высочайшего масштаба личность, он заслуживает увековечения памяти в столице. Наше землячество инициировало работу по установке памятной доски на доме, где жил Сенюков, тем более это Тверская, самая центральная и посещаемая гостями и жителями улица города.

Несколько лет назад эта работа сошла было на нет, но сейчас мы вновь обратились к главе республики, к нашим депутатам в Госдуме, членам Совета Федерации – понимание того, что это необходимо сделать, есть, ждем следующих шагов по реализации. «Одиссею» Василия Сенюкова прекрасно описал Альберт Попов, к сожалению, уже ушедший из жизни, в своей книге о биографии геолога, она выходила небольшим тиражом в журнале «Парма», издававшемся когда-то в Москве. Два года назад мы при деятельном участии Николая Рулева, который десять лет возглавлял землячество, стали инициаторами переиздания этой книги.

Мы также помним заслуги Вячеслава Малышева, человека, биография и трудовые подвиги которого заслуживают большого внимания и изучения. И когда в День Победы по Красной площади проходит боевая техника, я всегда с гордостью вспоминаю о том, что именно уроженец Коми края, наш земляк, приложил все свои организаторские способности, чтобы советские танки стали непобедимыми. Нам и представить невозможно, чего это стоило и ему, и его коллегам в то время. Однажды я проходила по Романову переулку, совсем недалеко от Красной площади, и обратила внимание на дом номер 3, сплошь увешанный мемориальными досками. Среди них нашла и надпись с информацией о том, что в этом доме жил Вячеслав Малышев, наряду со Ждановым, Косыгиным, Жуковым, Рокоссовским, Ворошиловым, Хрущевым, Буденным, Фрунзе и многими другими.

Помимо коми землячества в Москве, есть два коми сообщества в Санкт-Петербурге: «Неватас» и НКО «Коми община Ленинградской области». В Симферополе есть «Kpымское общество коми народа «Парма». И самое молодое коми землячество недавно образовано в городе Рыбинске.

Одним из ключевых наших проектов в Москве стала «Неделя памяти». Она уже давно выросла за рамки недели – в течение всего года мы ведем работу по сохранению памяти о наших земляках, проживавших в Москве. Это работа со школами, носящими имена наших героев или стоящими на улицах их имени, как, например, со школой, расположенной вблизи улицы Малышева в Москве, или школой, носящей имя Василия Павловича Кислякова. Это посещение мест захоронения видных деятелей науки, культуры, государственных работников. Они покоятся на самых известных кладбищах столицы – Введенском, Новодевичьем, Троекуровском, в некрополе у Кремлевской стены, и, к большому сожалению, в списке тех, кого мы вспоминаем, становится все больше людей. Это и первый председатель нашего землячества, работавший министром лесной промышленности СССР Владимир Мельников, единственный контр-адмирал с коми корнями Юлий Фомин, молодой талантливый фотожурналист из Печоры Андрей Стенин, генерал-лейтенант Борис Смыслов, герои Советского Союза Георгий Тимушев, Василий Кисляков, Макар Бабиков. «Неделя памяти» позволила нам подружиться с музеем героев Советского Союза, куда мы предоставили информацию и фотографии героев – уроженцев Республики Коми.

В этом году мы провели выездную патриотическую акцию в Ржевском районе. Именно там, в селе Осуга, в январе 1942 года при штурме железнодорожной станции погибли более 80 уроженцев Коми края в составе 83-го лыжного батальона. Мы возложили цветы и венки к месту захоронений, а наши студенты и родственники погибших солдат посадили сирень у памятного знака на станции. Это уже второй визит в Осугу, и хотелось бы продолжить такую важную акцию памяти.

– Двадцать лет назад в Москве было создано «Землячество Коми», а в следующем году исполнится тридцать лет коми национальному обществу «Парма». Напомните, кто стоял у их истоков?

– Когда в годы перестройки в Москве стали создаваться национальные сообщества, «Парма» одной из первых прошла регистрацию и стала работать на законных основаниях. Я помню, как вспоминал это время первый председатель «Пармы» Алексей Конюхов: людей в Москве было много, а вот сопереживать некому, поэтому потянулись земляки друг к другу. Это были в основном интеллигенты, не желавшие терять связь с малой родиной. Собирались на квартирах, а одним из любимых мест была мастерская художника Николая Жилина. Позже стало ясно, что не только те, кто родился в Коми, любят республику и не хотят терять с ней связь, переехав в столицу, – в наш край приезжали работать со всех уголков страны, а приехав на год-два – оставались надолго, поэтому возникла необходимость создать землячество, объединившее бы не только людей, коми по рождению, но и всех, кто внес свой вклад в развитие республики. У истоков создания землячества стояли люди, строившие и развивавшие наши северные города, нефтяную, газовую и лесную отрасли республики.

– В вашем движении много различных проектов, еще больше талантливых и интересных людей, которые не забывают родные края и помогают чем могут. А чем именно помогают?

– Меня всегда вдохновляет стремление наших земляков сделать все возможное, чтобы помочь региону, своим родным селам, жителям этих мест. И часто это не афишируется, делается без указания фамилий, потому, возможно, не всегда известно. Но я с удовольствием перечислю проекты наших земляков. Например, президент Коми ремесленной палаты, многолетний член правления нашего землячества, в разные годы председатель «Пармы» Ефим Канев вместе с коллективом ремесленной палаты все силы вкладывает в развитие народных промыслов региона. Их усилиями через президентские гранты в республику привлечено уже более 4 миллионов рублей, и в этом году они вновь подали на грант. На эти деньги в столице и в районах республики проводятся фестивали, семинары, мастер-классы, издаются книги. Другое направление, которое развивает Ефим Канев, – это пополнение сельских и городских библиотек Коми коллекциями уникальных книг русских классиков в прекрасных изданиях. За годы реализации проекта 38 библиотек республики получили комплекты коллекционных книг.

Татьяна Вокуева, председатель московского представительства МОД «Русь Печорская» является инициатором и автором двух больших проектов, напрямую связанных с республикой. Это получивший статус республиканского проект «Родовой дом», о котором вы неоднократно писали, и проект «Родословные земляческие чтения», которому уже десять лет, и из разряда земляческого он давно перешел в межрегиональный – проводится при поддержке правительства Москвы, печатается сборник докладов, суть которых исследовать и сохранить знания о своих предках, а также родословные именитых земляков республики.

Стоит отметить, что московские устьцилемы ведут очень большую работу по популяризации и сохранению народных традиций. Более десяти лет они проводят свой фестиваль «Пасхальный сувенир», принимают участие в фестивалях, представляя свой район, в мастер-классах, в конференциях и круглых столах. Да и просто помочь – встретить делегацию из своего района, провести по Москве, поддержать – эта земляческая поддержка в столице тоже очень востребована.

Дизайнер и продюсер Алевтина Стручкова, которая является представителем рода Прометея Чисталева, проводит сейчас колоссальную работу по сохранению памяти композитора, популяризации его творческого наследия и в республике, и в Москве. Вопрос о передаче фамильного дома Чисталевых в Нювчиме музеям Сыктывдина решен, в этом году в рамках фестиваля «АРТ-маяк» мы совместно проводили большой круглый стол в Московском доме национальностей, посвященный наследию Прометея Чисталева. В рамках проекта состоялась презентация графических работ Алевтины Стручковой, посвященных мифологии и традициям коми народа.

Надо сказать, что в Москве живет и работает много талантливых музыкантов из Коми. Духовой оркестр Ивана Габова выступает на самых значимых мероприятиях столицы, на Красной пощади, в парках и площадях, украшая городские праздники. На юбилейном мероприятии у нас выступала скрипачка Александра Полетаева.

У нас очень талантливая молодежь в землячестве – не дает расслабляться, предлагают все время что-то, несмотря на свою занятость на основной работе, пытаются уделять внимание и родному краю. Яна Васильченкова, руководитель московского представительства МОД «Коми войтыр», в этом году ведет проект, посвященный Году коренных языков: в Москве силами землячества открыт Коми разговорный клуб, где все желающие собираются и на коми языке обсуждают заранее объявленные темы, отвечают на животрепещущие вопросы, таким образом, язык коми народа продолжает жить в Москве.

Юрий Поставничий ведет добровольческое движение в поддержку социальным и культурным проектам «Доброхоты Усть-Цильмы», этот проект помогает в том числе повышению туристической привлекательности региона.

Активно продолжается проект молодежной творческой группы землячества «Карта легенд Республики Коми», автором и режиссером которого является Никита Белорусов. Это цикл передач, рассказывающих об эпичных, загадочных и интересных местах Коми края современным языком. Авторы – студенты старших курсов, обучающиеся творческим профессиям, выходцы из Республики Коми. В планах ребят посетить более сотни значимых и легендарных мест малой родины и рассказать о них красиво и информативно. Уже вышло в свет два фильма. В этом году активно презентуем в Москве фильм, посвященный легендам Усть-Куломского района. В сентябре планируем провести презентацию в гимназии искусств при главе Коми, откуда вышли большинство ребят съемочной группы.

Землячество раз в два года проводит большой фестиваль «Звезды Пармы», много сил в него вкладывает многолетний член землячества, сейчас член правления Вероника Ортянова. Задача фестиваля – сохранить и показать москвичам самобытность традиции коми народа, представить творческий потенциал членов землячества в самых разных жанрах и направлениях. Фестиваль нас объединяет, дает возможность лучше узнать друг друга, а также показать москвичам, откуда мы родом.

В Подмосковье действует культурно-образовательный парк «Этномир», с которым у нас налажены тесные связи: где как не на специальной этнографической площадке популяризировать родную национальную культуру. Мы участвуем в ежегодном фестивале «Северное сияние». Клуб любителей авторской песни «Притяжение» в составе землячества представил там бардовский концерт песен авторов Коми и песен о Севере. Там же были проведены кулинарные мастер-классы по коми кухне и музыкальные мастер-классы с показом коми инструментов. Нас постоянно приглашают на мероприятия «Этномира».

В этом году в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки состоялось открытие важной для нас выставки Евгения Трошева, уроженца села Помоздино Усть-Куломского района, которую организовала его дочь Карина. Евгений Николаевич был заслуженным деятелем искусств РСФСР, заслуженным деятелем искусств Коми АССР, профессором Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Он воспитал таких известных художников, как Сергей Андрияка, Сергей Присекин, Василий Нестеренко, Александр Шилов и др. Мне посчастливилось как-то брать интервью у Евгения Николаевича, и я хорошо помню, как он начал разговор: «Я стопроцентный коми!»

Весомый вклад в сохранение народных традиций вносит Ирина Крутова (Чупрова). Еще будучи студенткой Института культуры в Москве, она принимала активнейшее участие в общественной работе, а сейчас уже на высоком профессиональном уровне представляет Усть-Цильму и древние традиции села – она вместе с коллективом выступает на самых ярких праздниках Москвы, в столице действует творческий коллектив «Невага», руководитель которого, студент из Усть-Цилемского района Илья Чуркин, трагически погиб в июне. Для нас эта утрата стала большим ударом, очень тяжело, когда уходят лучшие. Так, год назад безвременно ушел из жизни Вальтер Фот – опора и поддержка всего землячества, человек – сила, очень надежный и глубокий человек.

Немало земляков работает в бизнесе, и мы всегда рады, когда они нам помогают. Среди моих знакомых, переехавших в Москву, много и тех, кто пока не имеет возможности участвовать в жизни землячества, – надо, видимо, встать на ноги, обосноваться, укрепиться. Для них наша команда землячества всегда открыта, важен обмен информацией, чтобы быть полезными друг другу.

– Ваше движение общественное. А как вы сотрудничаете с официальным представительством Республики Коми?

– Да, сама работа всех участников строится на безвозмездной основе, наоборот, каждый чем может помогает. Ведь интеллектуальный труд, организаторские затраты – это большой вклад. А сотрудничество с Постоянным представительством Республики Коми в Москве у землячества налажено давно, эти связи не прерываются, ведь мы должны работать на одно дело. Главное – помочь республике и ее жителям, а также представить свой край в столице как можно ярче, интереснее, ведь не хочется выглядеть блекло на фоне многих других народов, проживающих в столице. Нам есть чем гордиться, и об этом надо рассказывать другим, чтобы знали, уважали и проявляли интерес.

Сейчас активно работаем с культурно-деловым центром при постпредстве, который нам всегда по возможности оказывает организационную поддержку. Ведь уже одно то, что мы можем проводить свои мероприятия в здании представительства, большой плюс. Некоторые общественно значимые проекты, инициированные землячеством, включены в план работы центра, мы организуем их совместно. Включаемся в их проекты, они поддерживают нас. Мы настроены на созидание, на результат, поэтому ищем пути для достижения целей. Надо сказать, что все мероприятия, проводимые нами в представительстве, да и в любом другом месте, не носят характер «встреч», это всегда события культурно-просветительского значения, имеющие конкретные цели и задачи. У всех в Москве время ограничено, даже у пенсионеров, поверьте, нет возможности просто «повстречаться-повидаться», поэтому, продумывая мероприятие или проект, мы очень серьезно относимся к целеполаганию – стараемся уделять время лишь для самого важного и нужного. И нам это удается.

Не прекращается взаимодействие с министерством национальной политики Коми, с министерством культуры и архивного дела республики, со многими государственными и общественными организациями региона, с администрациями районов.

– Как у вас складываются отношения с другими финно-угорскими землячествами Москвы?

– Мы дружим давно и серьезно. С каждой организацией есть связь, мы участвуем в проектах друг друга, обмениваемся опытом. В минувшем феврале удалось совместно провести День финно-угорских народов на площадке Дворца пионеров на Воробьевых горах, одной из ключевых детских и молодежных организаций столицы. Представили коми игры, мастер-классы, концертные номера, показали наши национальные костюмы и музыкальные инструменты. Благодаря этому москвичи много узнали о коми народе и о традициях других финно-угорских народов, а мы получили благодарность от правительства Москвы.

В Москве действует Объединение финно-угорских народов, в него входит объединение «Парма», и наша исполнительница коми песен Ирина Косолапова многократно принимала участие в проектах объединения, а также выезжала в разные города с коми программой, бывала и у коми-ижемцев в Мурманской области. Много лет Ирина Косолапова является постоянным участником наших мероприятий, исполняя песни на коми языке, сохраняя песенную традицию в Москве. Всегда рады творческим выступлениям Павла Осипова, он занимается очень серьезными вещами в республике, но когда дело касается музыки – его душа поет.

Кроме того, мы дружим с землячествами Республики Коми в других городах – давно с питерским землячеством «Неватас» и с Коми землячеством Ленинградской области, недавно познакомились с активистами землячества Коми в Рыбинске. Оказывается, в этом городе масса наших земляков. Начинаются уже взаимные поездки для поддержки и обмена опытом. Скучать не приходится.

– Когда-то в Москве выходил посвященный коми истории и культуре журнал «Парма». Не планируете ли возобновить его выпуск? Или будете использовать виртуальные ресурсы – сайт, группу в «ВКонтакте»?

– Издавать журнал мы не планируем, для этого нужны серьезные финансовые ресурсы, а вот рассказывать о своей работе, о земляках, о чем-то важном для республики и для нас, безусловно, будем, да мы это и делаем уже давно – на основе двух информационных площадок: это страница «ВКонтакте» «Землячество Республики Коми в Москве» и «Дневник землячества» на сайте Постоянного представительства Республики Коми. Заходите к нам, присоединяйтесь, через «ВКонтакте» можно познакомиться со многими нашими активистами. Кстати, одним из направлений работы землячества является активная издательская деятельность наших земляков – они пишут и издают книги, посвященные истории родных городов и районов, свои воспоминания, исследования, стихи и прозу, и это очень интересные и нужные книги именно потому, что пишут их люди с удивительными биографиями. Одна из самых свежих книг Яна Канова, ветерана Корейской войны, сорок лет он отдал вооруженным силам, а точнее – сверхсекретным частям и службам. Ян Васильевич издал письма отца с фронта – именно такую книгу надо дать каждому школьнику в республике, чтобы они увидели через историю одной коми семьи все, что пережил и чем жил народ в те военные годы. Многими наградами были отмечены книги нашего генерала, уроженца Усть-Вымского района Юрия Фотиева: «Исповедь генерала», «Оставаться человеком».

Мы запустили акцию «Читаем книги земляков». Так как многие из книг выходят небольшими тиражами, передаем их из рук в руки, делимся впечатлениями от прочитанного. Часто проводим презентации книг и творческие вечера, где чествуем писателей и поэтов. Только в этом году в Москве удалось организовать творческие вечера Олега Чупрова, Галины Дюмонд, Татьяны Анцуповой.

– Сколько активистов в вашем движении?

– Землячество сильно именно людьми – неравнодушными, заинтересованными, болеющими за родной край, именно такие люди приходят в землячество, поддерживают его. У нас распределение труда – каждый ведет свое направление, свои проекты, остальные помогают. Могу сказать, что в последние годы землячество пополнилось рабочей молодежью, и люди зрелого возраста, более опытные не отходят от дел: нам вместе интересно, каждый находит дело по душе, у каждого есть чему поучиться. Кто не готов на безвозмездный труд на благо общего дела, не задерживается, и осуждать никого не будем – значит, на то есть причины. Хочу назвать тех, кто является основой нашей команды. Много лет заместителем председателя правления Землячества Коми в Москве является Виктор Экгардт, он курирует взаимодействие с шахтерами Воркуты, Степан Игнатов, на которого все стараемся равняться, – очень многим людям есть за что сказать ему спасибо. Анатолий Семенович и Юрий Анатольевич Коршиковы вносят неоценимый вклад, ведь именно в музее «Остафьево», который они развивают многие годы, состоялось первое собрание землячества, мы и сейчас там постоянные гости, и, каждый раз посещая музей-усадьбу, мы вдохновляемся его прекрасной историей, сюда мы привозили многие делегации из республики, и ни один человек не остался равнодушным.

Дмитрий Георгиевич Кропотин ведет работу с образовательными учреждениями, Светлана Ивановна Белорусова как член правления землячества, несмотря на то, что вернулась в Сыктывкар, продолжает поддерживать и помогать в области народного творчества, Галина Беликова и Юрий Смирнов много лет ведут взаимодействие с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы и другими землячествами столицы, Нина Ефремова остается тем человеком, который знает все про уроженцев Коми в Москве, хранителем этих знаний. Ветераны воинской службы поддерживают связи с военнослужащими срочной службы, у нас есть три капитана первого ранга – Александр Тимушев, Александр Кузиванов и Николай Вокуев. Заслуженный артист России Николай Мальцев, артистка кино Марина Букнис, музыкант Василий Мороков и другие артисты поднимают на высокий творческий уровень наши мероприятия, дают возможность посещать прекрасные постановки в Москве. Наше молодое звено, кроме тех, кого я уже назвала, – это Аня Семина, она сейчас учится во Франции, Галина Шихова, Ксения Ванеева, Олег Моторин и Виктория Гордитская, Роман Лихачев и Наталья Рочева. Навряд ли удастся упомянуть всех, но хочется назвать хотя бы часть имен, чтобы в их родных районах знали, что, переехав в Москву, мы не оторвались от своих корней. Скорее наоборот – острее чувствуем свою сопричастность к Коми, к судьбе республики.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото автора