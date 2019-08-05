В санаторий «Северное сияние» поступило новое медоборудование

Сергей Гапликов в ходе рабочей поездки в Крым проинспектировал ход реализации программы развития республиканского санатория, расположенного в городе Саки, сообщает пресс-служба главы Коми.

Напомним, по поручению главы республики утверждена программа развития санатория «Северное сияние» в крымском городе Саки. Санаторий включен в федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение», а также в нацпроект «Демография», что позволит санаторию участвовать в межсезонье в проектах, финансируемых из внебюджетных источников.

Санаторий представляет собой комплекс из спального корпуса, клуба-столовой, лечебного корпуса с переходом, собственного пляжа, летнего бассейна и парковой зоны. Интерес к санаторию со стороны потребителей высокий, прежде всего к услугам лечения.

Во время рабочей встречи в июне этого года с директором санатория Сергеем Мишариным глава региона поставил задачу модернизировать учреждение, сделав его к столетию Коми одним из лучших на крымском побережье.

В настоящее время часть медоборудования уже за-куплена. Новый многофункциональный аппарат УЗИ позволяет проводить большое количество различных исследований. Кислородную барокамеру с успехом применяют при заболеваниях желудка, в неврологии, при болезнях глаз и хронических воспалительных процессах органов малого таза у женщин. Трехфазная магнитная терапевтическая импульсная установка «КОЛИБРИ-эксперт» благотворно воздействует на организм. А аппарат инъекционных газовых уколов позволяет выполнять точную дозировку подкожных инъекций углекислого газа.

Кроме того, выполнен косметический ремонт помещений, а шесть номеров в этом году переведены из категории «стандартный» в категорию «улучшенный». Также организован проход к морю для жителей и отдыхающих города, теперь он осуществляется в обход территории санатория.

В ходе инспекции Сергей Гапликов пообщался с людьми, которые отдыхают и лечатся в санатории. Все без исключения отметили, что в учреждении комфортно, а качество медицинских услуг на высоком уровне.

Сейчас прорабатывается вопрос по переходу санатория «Северное сияние» на всесезонный режим работы. Это позволит не «проедать» прибыль в межсезонье и удержать высококвалифицированный персонал. При этом необходимо увеличить производственные мощности медицинского отделения, объем оказываемых медицинских услуг и улучшить качество проживания в санатории.

Эти и другие вопросы дальнейшего развития санатория «Северное сияние», определения его инвестиционного потенциала глава Коми рассмотрел на рабочем совещании с руководством учреждения и администрации города Саки.

Сергей Гапликов и мэр крымского города Андрей Ивкин обсудили возможности сотрудничества в реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе касающихся модернизации санатория, формирования современной городской среды для приезжающих на отдых жителей Республики Коми, участия застройщиков из Коми в реализации проектов комплексной застройки города Саки.

– В рамках реализации национального проекта «Демография» правительство Республики Коми заинтересовано, чтобы прежде всего в летний период, да и в остальные сезоны, наши жители имели возможность выезжать на лечение и получать качественную диагностическую и реабилитационную помощь, – отметил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru