Пять лет назад погиб Андрей Стенин

6 августа 2014 года близ города Снежное в Донецкой области на 34-м году жизни при исполнении профессиональных обязанностей погиб фотокорреспондент из Печоры Андрей Стенин. Посмертно журналист был награжден орденом Мужества.

В 2016 году печорской школе №2 присвоили имя Андрея Стенина. Такое решение было принято коллективом учебного заведения, которое он окончил. Директор школы Оксана Романица рассказала журналисту «Республики», что два года назад в стенах школы установили бюст Андрея Стенина, где действует постоянная экспозиция фотографий. Его помнят и чтят, регулярно проводятся мемориальные мероприятия с участием воспитанников школы, жителей города и родственников погибшего фотокорреспондента.

– В Печоре живут его мама, тетя и двоюродная сестра. Андрей похоронен в Москве, поэтому его мама Вера Николаевна Стенина часто ездит в столицу. Он был очень скромный, тихий, задумчивый, высказывал не по годам мудрые мысли. Если уж что-то говорил, то именно так. Многие учителя вспоминали, что у него всегда было свое мнение, и это мнение было весомым. Памятные мероприятия мы обычно проводим в декабре, так как Андрей родился 22 декабря, и еще 15 декабря в России День памяти погибших журналистов, – рассказала Оксана Романица.

Андрей Стенин родился и вырос в Печоре. Работал корреспондентом «Российской газеты», в «Газете.ru», фотокорреспондентом РИА Новости. В феврале этого года в Израиле прошла выставка работ победителей и призеров международного конкурса фотожурналистики имени погибшего при исполнении профессионального долга на востоке Украины фотокорреспондента. Конкурс уже четыре года проводит МИА «Россия сегодня» под эгидой комиссии по делам ЮНЕСКО.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено землячеством Коми в Москве