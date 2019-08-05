Праздник «крылатой пехоты»: без прыжков, но под куполами

Второго августа российские десантники отметили свой «профессиональный» праздник. В Сыктывкаре 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск традиционно отпраздновали на запасном поле корткеросского аэродрома. Сюда десантники, их родные и друзья приехали после официального митинга в столице, прошедшего перед памятником воинам-интернационалистам «Скорбящий воин».

Буквально на один день дождливая погода взяла тайм-аут, и «крылатая пехота» смогла от души погулять на природе. На поле раскинулись шатры – белоснежные купола парашютов. Под ними стояли столики. Еду и напитки привозили с собой. Начался праздник с поднятия флага с символикой Воздушно-десантных войск. Затем героев праздника со сцены поздравил заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов, полковник запаса Константин Лазарев.

– Наверно, в России нет другого такого дружного, сплоченного, уверенного в себе и своих действиях рода войск, – отметил он. – Попасть служить в десантные войска – это очень почетно. И те, кто служил в ВДВ, на всю свою жизнь остаются десантниками. Я не знаю ни одного рода войск, где командующего называли бы «батей».

Заместитель военного комиссара республики Александр Горбатый заявил, что десантники, самоотверженно защищающие рубежи Родины, заслужили право называться элитой вооруженных сил.

Исполняющая обязанности руководителя администрации Корткеросского района Людмила Нестерова поздравила ветеранов и бойцов ВДВ от всей женской половины района. Председатель правления регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Вадим Клюпа заверил, что в следующем году 90-летие ВДВ отметят более масштабно – «с дымом и огнем».

После речей и вручения наград – благодарственных писем нескольким ветеранам ВДВ – официальные гости спустились со сцены и прошли по праздничным площадкам. Первыми, к кому они направились, были участницы смотра «Материнский пирог». К сожалению, с каждым годом, пирогов на «вкусном» смотре становится все меньше и меньше. Когда-то их количество доходило до трех десятков и более, два года назад уменьшилось до четырнадцати, а в этом году представили всего десять произведений кулинарного искусства. Женщины посетовали на то, что раньше «Материнский пирог» был не просто смотром, но и конкурсом, участвовать в нем было интереснее.

– Тогда за первые места награждали телевизорами, а всем участникам конкурса давали хорошие призы, – рассказали женщины. – Хотя сейчас призов уже нет, но мы решили продолжить традицию.

Первыми пироги продегустировали высокие гости праздника, а затем попробовать кулинарные изделия мастериц смогли все желающие. За пять минут на столе не осталось ни крошки. Значит, пироги удались на славу.

Все желающие могли также попробовать кашу из армейской полевой кухни. Из напитков предлагали чай или морс. В торговых рядах жарили и продавали шашлыки, на прилавках лежала свежая выпечка.

Так как многие прибыли на праздник с семьей, то для детей была оборудована отдельная площадка: надувные горки и батуты, карусель, городок с развлечениями, из столицы привезли лошадь, пони и верблюда. Разнообразные мастер-классы ребятам предложили сотрудники районной библиотеки.

Для героев праздника подготовили свою большую культурно-спортивную программу. Началась она с буксировки десятитонного КамАЗа. Дело оказалось нехитрым – за минуту четырнадцать десантников и штатских (в том числе и одна женщина) взялись за трос, легко раскачали и оттащили за тридцать метров тяжелый автомобиль-большегруз.

На одной из площадок шли показательные бои по верхневычегодской борьбе «Зумыд ош». На других площадках метали старую покрышку на вбитый в землю столбик, пудовую гирьку на дальность (для женщин гирька была вдвое легче), поднимали 50-килограммовое бревно, сдавали нормы ГТО, крутились на турниках, участвовали в мастер-классе по регби, метали в мишень ножи, стреляли из пневматики и разбирали-собирали автомат Калашникова.

– Помнят руки, – довольно отметил один из пожилых участников сборки АК. – Собрал и разобрал как в армии. А ведь сколько уже лет прошло с тех пор.

Платно работало несколько тиров. Во время праздника со сцены звучали песни. Иногда на площадке танцевали.

А вот прыжков с парашютом в Корткеросе не было. В последний раз они проходили четыре или пять лет назад. Потом праздник стал сугубо наземным. Впрочем, к 90-летию ВДВ прыжки с парашютом планируют провести.

Артур АРТЕЕВ

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