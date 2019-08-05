По данным оперативного еженедельного мониторинга регионального управления Роспотребнадзора, с 29 июля по 4 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 41 житель Коми, в том числе четверо детей. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2470 пострадавших от укусов клещей, в том числе 387 детей.

В текущем сезоне в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в республике было проведено 1958 исследований клещей, из них в 56 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 65 – иксодового клещевого боррелиоза.

В управлении Роспотребнадзора напомнили жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита. Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

В течение всего сезона активности клещей 2019 года – с 27 апреля по 29 сентября – лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии будет осуществляться прием клещей, снятых с людей, для проведения исследований – от лечебно-профилактических учреждений, в том числе в выходные и праздничные дни. Данное исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Адрес лаборатории: Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, лаборатория вирусных и природно-очаговых инфекций, телефоны: 46-85-39, 46-85-00 (доб. 352).

Галина ГАЕВА