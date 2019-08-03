Уважаемые работники железнодорожного транспорта, ветераны!

Автор: Редактор 03.08.2019

Поздравляю вас с Днем железнодорожника!

История этого праздника уходит корнями во времена царской России и неразрывно связана с именем императора Николая I, именно тогда было начато строительство первых железных дорог в нашей стране. Республику Коми, как и Россию в целом, сегодня невозможно представить без этого вида транспорта. Северная железная дорога является артерией, объединяющей северные и южные районы республики, связывает их с центром страны и играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона.

В республике работу железной дороги обеспечивают около десяти тысяч сотрудников. Это настоящие профессионалы своего дела, ответственные и целеустремленные люди, готовые постоянно учиться, самосовершенствоваться и решать сложные задачи по повышению качества услуг и улучшению транспортной инфраструктуры. Слаженная и оперативная работа сотрудников Северной железной дороги позволила в максимально короткие сроки восстановить движение поездов после аварии на станции Керки в Сосногорском районе.

Спасибо за добросовестный труд и любовь к своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, новых профессиональных успехов. Пусть зеленый свет сопутствует всем вашим начинаниям!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми

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