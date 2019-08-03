Уважаемые работники железнодорожного транспорта и ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Железная дорога связывает воедино огромные просторы нашей страны, развивает экономику, туризм и поддерживает культурные связи. Это главная транспортная артерия региона, ежедневно поезда перевозят тысячи пассажиров, тонны грузов.

Железнодорожное сообщение всегда играло важную роль в развитии Республики Коми. Освоение территорий, связь с удаленными населенными пунктами, транспортировка угля, древесины и других важных грузов – все это возможно благодаря ежедневной и почетной работе железнодорожников.

От вашего профессионализма, ответственности, самоотдачи зависят безопасность и комфорт пассажиров, своевременность и надежность доставки грузов.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в нелегком, но столь необходимом труде, наилучшие пожелания вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми