В Ленинке началась подготовка к переезду

Первого августа в Национальной библиотеке Коми началась упаковка книг. Все книжные фонды из-за капитального ремонта в главном книгохранилище региона будут перевезены в другие здания.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, в первую очередь со стеллажей уберут редкие книги и периодические издания. На этой неделе сотрудники библиотеки провели мастер-класс для своих коллег по складированию и упаковке книг. Они рассказали, как правильно перевязывать издания, какие данные стоит переписывать и каким образом необходимо транспортировать книги. В частности, периодические издания будут упаковываться только в коробки или коробочный картон, при этом библиотекари будут использовать весь материал, ничего не выбрасывая и не обрезая.

Переезд продлится до 1 октября. В этот день планируется открытие нового пункта выдачи литературы по всем отраслям знаний по адресу: Орджоникидзе, 10. До 15 августа все желающие могут сдать взятые на руки книги в отдел абонемента. В течение двух месяцев книги выдаваться не будут.

Напомним, капитальный ремонт в библиотеке будет проходить в течение двух лет: отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Внешний вид здания станет ближе к тому, какой был у библиотеки в год ее постройки. Финансирование ремонта будет идти из двух бюджетов – федерального и регионального. Работы начнутся в конце года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны.

Также в эти дни в Ленинке открылась последняя перед ремонтом выставка. Экспозиция «Святыни земли Коми» ждет гостей до 23 августа. На ней представлены как книжные, так и периодические издания, посвященные истории православия в Коми крае. Выставка организована в рамках проекта «Кафедра православной литературы», который уже два года реализуется в Национальной библиотеке Коми. Проект направлен на духовное возрождение и нравственное воспитание общества.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru