Участок Усть-Уса – Харьягинский заасфальтирован 

В Республике Коми выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Усть-Уса – Харьягинский км 38+157 – км 39+500.

Специалистами подрядной организации было уложено асфальтобетонное покрытие и выполнено укрепление обочин при помощи вытапливания щебня. Ремонт участка прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

Для местных жителей с учетом удаленности сельских поселений реализация мероприятий на этом направлении особенно важна: в летнее время транспортный поток от Усть-Усы до Усинска многократно увеличивается. Зимой дорога становится частью длинного зимника от Нарьян-Мара в сторону Сыктывкара. Восстановление дорожного полотна повысит безопасность дорожного движения.

Также в рамках национального проекта БКАД в Корткеросском районе завершен ремонт 2,4 км подъезда к селу Пезмег от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Участки дороги покрыты асфальтобетоном. Кроме того, для укрепления обочин выполнено вытапливание щебня. Площадь ремонта составила 15 892 квадратных метра.

Напомним, с 2019 года Республика Коми участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году в рамках проекта на ремонт 108,2 км региональных дорог и улично-дорожной сети Сыктывкарской агломерации будет направлено 980,6 миллиона рублей. Из них 484,5 миллиона рублей распределено на 73,3 км республиканских дорог.

Игорь ПЕТРОВ