Печора ремонтирует дороги

В Печоре развернута беспрецедентная дорожно-ремонтная кампания. На приведение в порядок уличной дорожной сети городу речников и железнодорожников республика выделила 70 миллионов рублей. Сертификат на благоустройство Печоры глава Коми Сергей Гапликов вручил 18 января на торжественном собрании по случаю 70-летия города. Еще 33 миллиона направил муниципальный бюджет. В целом процесс идет активно, подрядчик надежный, сбоев нет.

Напомним, решение о разработке отдельной региональной программы по ремонту дорог в Печоре было принято по итогам рабочей встречи Сергея Гапликова с главой муниципального района – руководителем администрации Натальей Паншиной. Программа рассчитана на 2020-2022 годы.

Сейчас для печорцев организовано рейтинговое голосование по выбору участков, которые будут отремонтированы в ближайшие три года. Голосование продлится до 1 октября 2019 года. Руководство муниципалитета заверяет: предложения каждого горожанина обязательно учтут.

С учетом мнений жителей сначала будет принята муниципальная программа по повышению качества улично-дорожной сети (ее проект уже разработан), а затем региональная, в рамках которой республика окажет Печоре финансовую поддержку. Программа позволит привести в порядок улично-дорожную сеть города, продолжить масштабные ремонтные работы, начатые в этом году.

С 13 июля к ремонтным работам приступило ООО «Строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой». Первый участок по улице Комсомольской уже завершен, осталось укрепить обочину.

На участках по улице Советской снято старое покрытие, уложено новое: от переулка Советский до дома №25 (вдоль площади имени Горького), перекресток Советская – Ленина. Приступили к асфальтированию участка от улицы Первомайской до улицы Московской. Продолжается снятие изношенных слоев по улице Островского, работы ведутся в районе дома №80 по Печорскому проспекту.

Из-за частых продолжительных ливней на некоторых участках работы приходится приостанавливать, но в намеченные сроки ремонтная кампания обязательно уложится. В этом мэр Печоры Наталья Паншина заверила первого зампреда правительства Коми Михаила Порядина, докладывая о ходе и темпах дорожно-ремонтных мероприятий.

– Дожди, конечно, очень мешают работе. Пока погода была сухая, успели сделать улицу Комсомольскую, Советскую, вышли уже на улицу Островского. Сейчас продолжаем снимать старый асфальт, по технологии дождь в данном случае не мешает. В целом ремонтные работы идут активно. Подрядчик ответственный, 30 июля мы подписали и приняли уже к оплате улицу Комсомольскую, проверили всю документацию, заключен контракт с техническим контролем дорожного строительства, с лабораторией, поэтому здесь никаких сбоев нет и быть не должно. Лично контролирую процесс, – отметила Наталья Паншина.

Комментируя ход ремонтной кампании журналистам, градоначальник Печоры напомнила, что много десятилетий городские дороги ремонтировались некачественно и пришли в такое критическое состояние, что уже не отвечали никаким требованиям:

– Нам пришлось изменить и даже закрыть ряд автобусных маршрутов, потому что автобусы не могли проехать по этим дорогам. Масштабы ремонта очень большие, мы ремонтируем целыми улицами. Впервые в Печоре проводится такой масштабный ремонт, работает более 30 единиц техники.

Всего в текущем году планируется отремонтировать 48 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В приоритете – участки возле социально значимых объектов: образовательные учреждения, медицинские организации, объекты культуры, а также улицы с активным движением общественного транспорта.

Главный инженер ООО «Усинское ДРСУ» – неотъем-лемой части «Темп-Дорстроя» Александр Старкин сообщил «Республике», что на сегодня асфальтирование выполнено на 25 процентов, подготовительные работы – на 85 процентов. Сложность одна – дождливая погода. Тем не менее уже полностью отремонтированы улица Комсомольская и два участка на улице Советской. Сейчас приступили к работам на улице Островского, которая соединяет железнодорожную и речную части города. Ее протяженность 1700 метров. В график ремонтники укладываются.

По мнению печорцев, абсолютно правильно, что в первую очередь власти взялись за приведение в порядок самых разбитых дорог.

Жительница микрорайона в железнодорожной части города Анна Калинина рассказала, что жильцы местных многоэтажек много лет страдали от бездорожья, ведь улица Комсомольская – единственная к их микрорайону:

– Такие ямы были, что невозможно ни объехать ни проехать. Даже автобусные маршруты отменяли. Все было очень плачевно, а сейчас дорога заасфальтирована – просто красота: едешь ровно, без нервов.

По словам собеседницы издания, компания работает быстро и слаженно.

– Хотелось бы выразить благодарность администрации города, которая в первую очередь направила ремонтников на самые запущенные участки. Наш микрорайон очень страдал от бездорожья, и сейчас мы очень довольны и счастливы.

– По сравнению с прошлыми годами сделано многое, – считает местный житель Денис. – По улице Островского и на других участках дорог, которые были просто убитыми, срезан асфальт, что практически убрало все ямы. Раньше автомобильные дороги напоминали поле после бомбежки. Большое количество глубоких ям и трещин повреждало транспорт. Уже заасфальтирована улица Комсомольская, которая была просто непригодна для движения автомобилей, по ней отказались осуществлять перевозку пассажиров водители общественного транспорта. Заасфальтирован перекресток улиц Ленина и Островского, который многие годы был в очень плохом состоянии. Но основная масса работ еще впереди. Надеюсь, выделенные из бюджета Коми денежные средства будут освоены, а подрядная организация выполнит ремонт дорог качественно.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото администрации МО МР «Печора»