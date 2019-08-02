Коми и Крым развивают дружественные отношения

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсудили глава Республики Коми Сергей Гапликов и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Рабочая встреча состоялась 1 августа в Симферополе, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Сергей Аксенов приветствовал Сергея Гапликова на Крымской земле, подчеркнув, что отношения между двумя республиками развиваются системно и динамично.

– В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая в течение месяца даст нам предложения по направлениям для более тесного сотрудничества, – пояснил глава Крыма.

В свою очередь, глава Коми поблагодарил за приглашение и отметил, что одно из основных направлений сотрудничества республик – это организация отдыха жителей северного региона в здравницах Крыма.

– Коми – северный регион, для жителей республики важно иметь возможность не только отдохнуть в регионе с теплым климатом, но и поправить здоровье. В первую очередь это касается детей. Климат крымского побережья подходит для отдыха и лечения северян. В городе Саки есть санаторий «Северное сияние», принадлежащий нашей республике и который мы сейчас модернизируем, – рассказал Сергей Гапликов.

По поручению главы Коми утверждена программа развития санатория «Северное сияние». Санаторий включен в федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение», а также в нацпроект «Демография», что позволит санаторию участвовать в межсезонье в проектах, финансируемых из внебюджетных источников. В этом году уже закуплена часть нового медоборудования. В рамках рабочей поездки в Республику Крым Сергей Гапликов проинспектирует ход реализации запланированных мероприятий по развитию санатория.

Главы республик Коми и Крым обсудили также перспективы взаимодействия в сферах образования, спорта и культуры. В частности, было предложено организовать обменные гастроли коллективов Крымской государственной филармонии и Коми республиканской филармонии.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru