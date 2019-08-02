Демографическая инициатива вынесена на общественное обсуждение

Законопроект руководителя региона Сергея Гапликова о дополнительном миллиарде на выплаты семьям с детьми размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов pravo.rkomi.ru.

Напомним, по инициативе главы Коми подготовлен новый региональный закон. Он предусматривает введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, а на его исполнение Сергей Гапликов поручил выделить один миллиард рублей. Это дополнительная сумма к уже имеющейся по этому направлению.

– Мною принято решение о выделении из республиканского бюджета дополнительно одного миллиарда рублей ежегодно на поддержку семей с детьми. Каждый год эта сумма будет индексироваться в соответствии с темпами инфляции. Это сверхважная задача, к решению которой должны подключиться все заинтересованные стороны. Наша инициатива должна пройти публичное обсуждение, – заявил на совещании с министрами 22 июля Сергей Гапликов.

Инициатива главы региона – это комплексное решение для системного повышения доходов семей в регионе, все меры в совокупности приведут к улучшению положения семей в республике и являются вкладом правительства региона в реализацию национального проекта «Демография».

Высвободить дополнительные средства на решение социальных задач позволила грамотно выстроенная в республике финансовая политика. По итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 миллиардов рублей. Добиться этого удалось впервые за многие годы.

Законопроект в нынешней его редакции предусматривает выплату регионального семейного капитала 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Она станет дополнением к существующим мерам поддержки семей – федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении второго или последующих детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Еще одно изменение – увеличение в полтора-три раза размера республиканского пособия на ребенка. Оно предоставляется малоимущим семьям. Его размеры варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории получателей. Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367,97 рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц. На них начисляется районный коэффициент. Эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тысячи малоимущих семей. После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребенка. На эти суммы также будет начисляться районный коэффициент.

Кроме того, предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это пособие. Сегодня оно предоставляется малоимущим семьям на детей от 0 до 16 лет. На детей до 18 лет оно назначается, только если ребенок учится в школе. Законопроектом предлагается назначать пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет не только, если эти ребята учатся в школе, а на всех детей данной возрастной группы, независимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в ссузе либо в вузе на территории республики. В результате дополнительно этой мерой поддержки будет охвачено 2,5 тысячи человек.

Также законопроектом будет увеличено в три раза число получателей компенсации платы семьям за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сейчас в Коми она предоставляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума, который установлен в Коми. Компенсации получают 18 тысяч семей. После изменений в законодательстве правом на ее получение смогут воспользоваться более 53 тысяч семей.

В законопроекте говорится и об увеличении процента этой компенсации. Сегодня она составляет 20 процентов за первого ребенка от общей платы, 50 процентов – за второго и 70 процентов – за третьего. Принято решение увеличить процент компенсации за первого ребенка с 20 до 30 процентов.

Планируется также изменить размер и условия назначения пособия малоимущим беременным женщинам, кормящим матерям на покупку продуктов питания. Сейчас размер этой госпомощи – 491 рубль. Выплачивается она только по медицинским показаниям на основании заключения врача. Это пособие предлагается увеличить до 650 рублей в месяц, а право на его получение предоставить всем проживающим в республике малоимущим беременным женщинам или кормящим мамам. Сейчас это пособие предоставляется 346 получателям, а будет в шесть раз больше – 2000.

Законопроектом предлагается поднять до 500 рублей размер ежемесячного пособия на проезд детям из многодетных семей. Сейчас это пособие равно 242 рублям в месяц. Многие многодетные семьи используют пособие на проезд своих детей-школьников как раз для приобретения социального проездного. Социальный проездной покупается на месяц, он стоит 350 рублей. В нынешнем размере пособие не покрывает всей стоимости социального проездного билета. В случае принятия законопроекта пособие на проезд школьников из многодетных семей будет увеличено до 500 рублей в месяц. Этой суммы хватит на полную оплату социального проездного билета. Это даст возможность детям из многодетных семей добираться общественным транспортом не только до школы, но и на внеклассные занятия – кружки или секции.

Предлагается также на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, которые ходят в школу или посещают детский сад. Таким образом, размер этого вида господдержки составит 6500 рублей.

Еще одна инициатива, вошедшая в законопроект, – продление до конца 2024 года республиканской ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Размер этой выплаты – 3000 рублей, в республике ее получают 402 человека.

Этап общественного обсуждения продлится до 8 августа.

Татьяна Козлова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми:

– Хорошо, что у нас появилась выплата на первого ребенка, что, несомненно, поможет молодым семьям и тем, кто только создает семью, планировать многие важные вещи. Например, приобретение жилья, выплата может стать первоначальным капиталом для ипотеки. Или приведение имеющегося жилья в порядок. Это своего рода приданое, которое поможет решить первоначальные вопросы, и когда семья встанет на ноги, это может привести к крепкому продолжительному союзу.

Очень хотелось бы, чтобы Государственный Совет проработал все варианты получения этой помощи. Нестандартных ситуаций бывает огромное количество, и не всегда законодатели могут это учесть. К примеру, мужчина второй раз женат, и в этой семье появляется первый ребенок, может ли семья претендовать на маткапитал? Если брак зафиксирован позже, чем родился ребенок, имеет ли право папа тратить эти деньги? Такие ситуации тоже бывают. Нам очень важно, чтобы была поддержка семьи, были созданы условия для того, чтобы родившийся ребенок мог быть счастливым, и мама и папа были ограждены от какой-то части проблем. Если это будет работать, то будет замечательно. Хотелось бы, чтобы эти меры работали не один год, а на постоянной основе. Не все сразу могут запланировать рождение первенца, и мы за то, чтобы рождение ребенка планировалось и было долгожданным, а не по принуждению ввиду открывшихся обстоятельств.

Мария Кузьбожева, общественный деятель:

– Какие могут быть другие комментарии, кроме как поддержать эти инициативы. Когда я знакомилась с этими предложениями, то перебирала в памяти знакомых, которые одни растят детей, ухаживают за детьми-инвалидами и поэтому не могут работать. У меня есть такая знакомая, я стараюсь ей помогать и всячески поддерживаю. Моя собственная дочь воспитывает двоих детей, младший пойдет в первый класс. Сейчас нужно минимум 10 тысяч, чтобы собрать ребенка в школу. Для нее это большие деньги, потому что она одна поднимает двоих детей и у нее не такие уж большие заработки. Каждый родитель стремится, чтобы его дети выглядели не хуже, чем другие. Если мы раньше все ходили в худеньких стоптанных сапожках – все были такие, то теперь очень сильная дифференциация семей по доходам, и каждая мама старается обеспечить своего ребенка не просто всем необходимым, а чтобы он выглядел прилично, чтобы его не задирали, не смеялись над ним из-за того, что он одет беднее и хуже, у него нет таких же вещей, как у его сверстников. От этого фактора нынче тоже никуда не денешься.

Поэтому любая мера поддержки, тем более адресная, разным категориям семей – это всегда вызывает только поддержку и одобрение. Я очень надеюсь на взвешенный подход всех депутатов.

Марина Карельская, депутат Госсовета Коми:

– Я прожила долгую жизнь, были и тяжелые времена, и оттепель, но всегда защита детей была самым важным, ведь они – главное, что у нас есть. Поэтому я поддерживаю инициативу главы и республиканский законопроект, который обеспечит поддержку семей с детьми.

Кроме того, особое внимание хочу обратить на помощь детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются. Такие детки еще больше нуждаются в заботе и отдыхе, восстановлении здоровья. К примеру, сейчас по федеральному закону дорогу к месту санаторно-курортного лечения им оплачивают только по путевкам социального страхования, но ведь многие родители самостоятельно организуют детский отдых. Было бы справедливо, если бы государство также оплачивало дорогу детям в таких случаях.

Леонид Вокуев, депутат Госсовета Коми:

– Этому законопроекту предшествовали горячие дискуссии на прошлой сессии Госсовета, когда ряд депутатов пытались внести изменения в закон об образовании, добавив небольшие льготы, которые бы ничего не решали. Я считаю, что это был несколько популистский проект. Представители ЛДПР заявили, что, отменив этот проект, мы отняли копеечку у наших граждан. Это неправда, мы ее сегодня прибавили вдвойне и втройне. В первую очередь это заслуга главы республики, выступившего с инициативой ежегодно выделять один миллиард рублей из республиканского бюджета на поддержку семей с детьми. Это беспрецедентный случай, и думаю, многие субъекты России сегодня по-доброму завидуют нам.

Эти деньги появились не сами по себе, это огромный труд правительства нашей республики, лично главы, который уделяет большое внимание тому, чтобы в казну региона поступало как можно больше средств, особенно из федерального бюджета. Он ставит этот вопрос с момента выборов его на эту должность. И сегодня к нам поступают большие федеральные средства. В целом работа над бюджетным процессом организована правильно, это и способствовало тому, что появилась возможность направить миллиард на решение демографической проблемы.

Вводятся новые льготы и совершенствуются уже действующие виды поддержки семей с детьми. Беспрецедентный вид помощи – 150 тысяч рублей молодой семье при рождении первенца. Можно купить и кроватку, и коляску, и приданое ребенку. Такие меры призваны повысить рождаемость в республике. Ведь если в 2013 году в Коми родилось 12,5 тысячи детей, то в 2018-м – только около восьми тысяч.

Очень правильные меры поддержки – льготы при оплате за детский сад, увеличение пособия для беременных женщин, кормящих матерей. В 2020 году около двух тысяч женщин будут иметь эти льготы.

От своего имени я бы хотел предложить ввести льготы на проезд школьников нашей республики. Сейчас многим семьям приходится тратить по 4-5 тысяч в месяц за проезд детей в школу и секции.

Вячеслав Попов, замминистра национальной политики Республики Коми:

– Правильное, своевременное и взвешенное решение главы и правительства региона. Эти меры поддержки в случае их принятия будут иметь долгосрочный эффект для развития нашей республики. Высвобождающиеся финансовые возможности необходимо в первую очередь направлять на стимулирование рождаемости, ведение здорового образа жизни, увеличение благосостояния каждого жителя Республики Коми.

По дополнительным мерам социальной поддержки для семей с детьми и молодых людей я бы предложил компенсацию части затрат для ведения здорового образа жизни. Например, скидки на посещение тренажерных залов, бассейнов и иных спортивных сооружений для занятия спортом для многодетных детей (20 процентов для семей имеющих одного ребенка, 30 процентов – с двумя детьми, 50 процентов – для многодетных семей).

Подготовила Лина ПЕРОВА