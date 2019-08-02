Благодаря Монди СЛПК реки республики зарыбляются сигом и хариусом

Монди СЛПК выпустил более 250 000 мальков сига в реки Вычегда и Вымь (приток Северной Двины) летом этого года. Увеличение рыбных запасов в местных водоемах является частью устойчивой экологической политики компании.

В рамках компенсационных мероприятий летом этого года компанией были выпущены свыше 250 000 особей сига в Вычегду. Место выпуска было согласовано с Межрегиональным общественным движением «Коми вой-тыр». Еще 9000 мальков выпустили в реку Вымь в районе села Серегово (Княжпогостский район).

Мальков ценных пород рыб по заказу Монди СЛПК вырастили в деревне Еремеево Троицко-Печорского района, а также в селе Кослан Удорского района, где находятся инкубационно-вырастные рыбоводные модули Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Зарыблением рек Республики Коми Монди СЛПК занимается не впервые. Это мероприятие – часть природоохранной политики компании. Всего за последние шесть лет предприятие выпустило более 1,7 миллиона мальков сига и хариуса.

– Искусственное воспроизводство и выпуск мальков важны и для экологического баланса, и для повышения продуктивности водоемов, и для местного населения. Монди СЛПК проявляет себя как ответственная компания и способствует этому важному процессу, – отметил и.о. начальника Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Николай Величко.

В 2019 году в выпуске мальков в реки участвовали заместитель главного эколога Монди СЛПК Елена Стафеева, ихтиологи республики, а также представители Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод».

– Экологическая политика Монди СЛПК направлена на бережное использование природных ресурсов и устойчивую экологическую политику. Зарыбление рек – одно из многочисленных направлений деятельности компании в области устойчивого развития, – сказал главный эколог предприятия Дмитрий Очеретенко.