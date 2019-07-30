Удар на дороге

Авария поставила крест на многих планах известного общественника

Одной из самых распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу встречного движения. В такой аварии тяжелые травмы получил известный в прошлом в Сыктывкаре общественник, куратор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Роман Литвин. Авария эта вызвала широкий общественный резонанс, поскольку в машине, вылетевшей на встречку, находился тогдашний руководитель Эжвинского района Сыктывкара Александр Калинин. После аварии прошло полтора года, но Роман Литвин до сих пор не оправился от полученных травм. Не менее тяжелыми оказались и моральные потрясения: мужчина уверен, что эта авария изменила всю его жизнь – естественно, далеко не в лучшую сторону.

Поздно вечером 26 января 2018 года Роман Литвин на автомобиле «Ауди S6» ехал по объездной дороге в Эжвинский район Сыктывкара. В какой-то миг наступила темнота, очнулся он уже в реанимации. Сознание было спутанным, с трудом понимал, что происходит. О том, что попал в аварию, рассказали родственники. Позже, когда сознание чуть-чуть прояснилось, узнал, что в его автомобиль врезался джип, который двигался не по своей полосе. По официальной версии, за рулем находился владелец джипа Николай Паранин. Глава Эжвинского района Александр Калинин ехал на пассажирском сиденье. Водитель джипа во время аварии практически не пострадал, Александр Калинин получил травмы.

Телесные повреждения, полученные Романом Литвиным, впоследствии были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью: открытые переломы двух локтевых суставов, колена и голени.

– Тогда я не интересовался обстоятельствами аварии, ходом расследования, в больнице не до того было, там моей главной задачей было встать на ноги. Сначала просто хотя бы научиться заново сидеть, потом стоять. Тем более я знал, что виновник аварии – водитель джипа, и тогда считал, что мне волноваться не о чем. Сейчас жалею, что так долго бездействовал, – рассказывает Роман.

Только через три месяца после аварии Роман Литвин смог в первый раз покинуть больницу.

– Как раз к выписке я на костылях с помощью родителей сам дополз до машины. У меня было два аппарата Елизарова, их я носил на руке и на ноге несколько месяцев. Дома моя жена научилась делать перевязки, хотя до этого случая не переносила вида крови. Я как мог старался не обременять родных уходом, но если сломаны обе руки, то самостоятельно не очень много сделаешь, – вспоминает Роман Литвин.

А впереди его ожидало еще много непростых медицинских процедур, в том числе сложные операции.

Непросто для Романа было принять известие о том, что его автомобиль восстановлению не подлежит. Машина «Ауди S6» стала для него любимым детищем, он восстанавливал ее самостоятельно, своим опытом делился с другими автолюбителями.

– У меня на YouTube был свой канал, я выкладывал там видеозаписи. «Ауди S6» – машина с достаточно редкой комплектацией, запчасти для нее дорогие, их непросто достать. Я копил деньги, постепенно приобретал запчасти, потом мы сами в гараже ремонтировали двигатель, автоматическую коробку, подвеску. Все это снимали на видео, выкладывали на моем канале. Были хорошие отзывы, почти полтора миллиона просмотров. Эта машина была мне невероятно дорога, это фактически эксклюзивный экземпляр, в который я вложил частичку души, – до сих пор переживает Роман.

К физическим страданиям и моральным переживаниям после аварии добавились и финансовые проблемы. Глава семьи получал выплаты по больничным листам, но эти суммы были меньше зарплаты. А расходов прибавилось: требовались дорогостоящие лекарства.

Чтобы получить страховку за машину, пришлось судиться со страховой компанией. Сумма выплаты за повреждения, причиненные автомобилю и полученные водителем, была максимальной. Все эти деньги на семейном совете решено было направить на погашение ипотеки. За счет этого платежа ежемесячный взнос по ипотеке снизился на десять тысяч рублей, но все равно выплата остается тяжелым бременем для семьи.

– Еще на деньги от страховой компании я купил себе за шестьдесят тысяч рублей старенькую машину, буду ее потихоньку восстанавливать, потому что мне надо на чем-то передвигаться. Пока ремонт откладывается, потому что рука у меня до сих пор до конца не разгибается, есть проблемы с ногой, – объяснил автолюбитель.

Но самым тяжелым моральным испытанием, по утверждению Романа Литвина, для него стал суд над виновником аварии. В суде владелец джипа Николай Паранин признал свою вину. Утверждал, правда, что на встречку выехал не по своей воле, машину начало заносить на скользкой дороге, буквально бросило на автомобиль Романа Литвина. Эти показания подтвердил и Александр Калинин. У Романа Литвина другая версия: он считает, что водитель джипа выехал на встречку, чтобы обогнать грузовик, потом просто не успел вернуться на свою полосу движения. Суд пришел к выводу, что Николай Паранин совершил грубое нарушение правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжелых последствий. С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих осужденный был приговорен к году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года.

– Для человека, которого суд признал виновником ДТП, жизнь фактически не изменилась, – недоумевает Роман Литвин. – Он практически не пострадал в аварии, живет там же, где жил, не лишен свободы. Конечно, он должен соблюдать определенные ограничения: например, не выезжать за пределы города без согласия специализированного государственного органа и тому подобное. Но это всего на год. Я уже многие месяцы вынужден терпеть куда более тяжелые «ограничения». Да и до сих пор не уверен, что рука у меня вообще начнет когда-нибудь разгибаться до конца. Я не нарушал правила дорожного движения, моей вины в аварии нет, но «наказан» я, получается, более сурово. Я лишился здоровья, машины, хобби, вынужден был оставить общественную работу, столкнулся с материальными трудностями.

Что касается компенсации морального вреда, причиненного пострадавшему, то по решению суда виновник ДТП должен выплатить 900 тысяч рублей. Пока, по словам Романа Литвина, Николай Паранин перевел ему около сорока тысяч рублей.

Поскольку Роман Литвин принципиально не согласен с некоторыми выводами Сыктывкарского городского суда, он обжаловал приговор, но Верховный суд Коми оставил его в силе. Теперь пострадавший обжалует приговор в Верховном суде России:

– Я в чем-то даже благодарен этой аварии, потому что у меня открылись глаза на окружавших меня людей, многих должностных лиц, представителей политических структур. Кто-то отвернулся и отказал в помощи, но, с другой стороны, мне помогали люди, на которых я даже не рассчитывал. И, конечно же, я по-новому оценил самоотверженность моих близких, которые сделали все возможное, чтобы помочь мне в трудный для меня период.

Сейчас Роман Литвин мечтает только об одном: о возвращении на работу. Хотя до этого ему предстоит перенести еще как минимум одну сложную операцию.

Людмила ВЛАСОВА

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