В Сыктывкаре отметили 323-летие ВМФ

Традиционно в последнее воскресенье июля российские моряки отметили День Военно-морского флота. Они помянули павших товарищей на митинге, а затем праздновали в своих компаниях.

Третий год подряд в Сыктывкаре праздник обходится без больших торжеств. Моряки вместе с родными и близкими приходят к памятнику «Скорбящий воин», а затем к мемориалу «Вечная слава». Они поздравляют друг друга, возлагают цветы. В этом году с самого утра в столице Коми лил сильный дождь, но российских моряков такая мелочь напугать не могла.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на праздник собралось не менее тридцати человек. Перед ними выступили члены правления Коми региональной общественной организации ветеранов ВМФ Михаил Габов и Петр Власов, а также ветеран ВМФ Леонид Носов. Они напомнили собравшимся о чести, доблести и моряцком братстве, пожелали, чтобы удача сопутствовала, как ветер матросу в открытом море. Михаил Габов сообщил также, что сейчас КРОО «Ветераны ВМФ» ведет сбор средств на первый в столице Коми памятник морякам.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара