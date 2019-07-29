В автобусе пострадал ребенок

25 июля в Сыктывкаре во время ДТП на «кольце» травмы получил четырехлетний пассажир автобуса. С ушибом лица и ссадиной на колене мальчик был доставлен в Республиканскую детскую больницу.

По информации ОГИБДД УМВД по Сыктывкару, водитель автомобиля «Опель Мокка», двигаясь по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Димитрова в сторону улицы Катаева, на нерегулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу «Нефаз», который двигался по маршруту №18.

В результате столкновения пострадал маленький пассажир автобуса.

Как сообщили в сыктывкарском ОГИБДД, водитель «Опель Мокка» в момент аварии был трезв. Его водительский стаж – 29 лет.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УГИБДД МВД по РК