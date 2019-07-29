Упали в «Сено»

В Гришеставе вновь собрались творческие личности и появились свежие арт-объекты

27-28 июля в деревне Гришестав Троицко-Печорского района проходил арт-фестиваль «Сено», где собрались художники и скульпторы, дизайнеры и архитекторы, музыканты и другие творческие люди из разных регионов России.

Волонтеры начали готовить маленькую деревню к нашествию сотен гостей еще несколько недель назад, приводили в порядок территорию, арт-объекты, созданные во время прошлых фестивалей. В том числе подремонтировали знаменитых сов из сена, ставших уже фактически символом фестиваля: наверное, нет человека, который бы побывал на «Сене» и с ними не сфотографировался.

Появились и новые диковинки от мастеров, прибывших заранее, например, трактор из сена на деревянном каркасе, тянущий за собой прицеп. С сеном, конечно же. Кроме того, из сена и деревянных конструкций были созданы олень, паук и мировой змей Ермунганд. Идейный вдохновитель фестиваля, архитектор, бывший житель Троицко-Печорска, а ныне сыктывкарец Дмитрий Ткач, отправился в Гришестав еще за неделю до начала «Сена», чтобы вместе с друзьями обновить беседку, построенную несколько лет назад, а также построить декоративную деревянную арку-портал с резными элементами – такой они создавали несколько лет назад, но разлившаяся река его похитила. А заодно успел снять видеоролики о том, как рождались конкурсные работы арт-фестиваля. Еще одна арка – рыба из сена, созданная в 2015 году Еленой Карагулиной из Сыктывкара, по традиции переплыла на новое место.

Официально деревня начала принимать гостей фестиваля с двух часов дня субботы. На поляне был разбит палаточный лагерь, вечером на сцене Дракона – подмостках, где от ветра выступающих защищает огромный деревянный змей с крыльями, – состоялся фестиваль песен под гитару.

В воскресенье утром прошли конкурс арт-объектов «Этнофутуризм», конкурс косарей «Деревенское троеборье» и конкурс «Виртуозы пилы», участники которого вырезали фигуры из дерева. А также «вкусный» конкурс «Агафьин каравай».

Параллельно проходили различные мастер-классы, в том числе оздоровительного плана. На малой фестивальной сцене царил ярнбомбинг – уличное вязание. В спортивной зоне учили забытым дворовым играм, основам фитнеса, проводили спорт-квесты. В полдень начался музыкальный марафон творческих коллективов, а в 16 часов на фестивальной поляне водили грандиозный хоровод – «Ылыдза марш». Завершился фестиваль акустическим концертом «TRANSS» и ночным диско-клубом «SENO&GRICHESTAV».

Анна АЯНОВА

Фото vk.com/artseno