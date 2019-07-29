Сыктывкарский парк украсят габионы

В столичном парке имени Мичурина монтируют малые архитектурные формы, а в центральной части города устанавливают новые ограждения.

В конце минувшей недели в парк имени Мичурина завезли десять габионов – конструкций в виде сферы из металлической сетки, которую в настоящий момент заполняют бутовым камнем и галькой белого и серого цветов. Параллельно начата установка новых металлических конструкций в центре столицы, которые защитят газоны на некоторых участках улиц Интернациональной, Бабушкина и Ленина.

Всего по заказу мэрии будет установлено около километра новых оград, которые придадут центральной части города более эстетичный вид. Точно такие же конструкции украсили в прошлом году улицу Ленина в районе Стефановской площади. Их производит завод в Санкт-Петербурге. В текущем году в конструкцию ограждений по настоянию главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга были внесены изменения, которые позволят ускорить процесс монтажа оград и упростить их обслуживание и ремонт. Модернизированная серия теперь устанавливается и в других регионах России.

Кроме того, в настоящее время идет благоустройство парка «Строитель», участка улицы Коммунистической – от пересечения с улицей Советской до Кировского парка и улицы Ленина в районе Стефановской площади.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф