Новая жизнь бумаги

«Республика» продолжает тему правильного раздельного сбора отходов. На сей раз разберемся, какие бумага и картон могут идти в синие контейнеры для макулатуры, а какие нет.

На бумажных и картонных изделиях, как и на пластике, стоят коды переработки – цифры в треугольниках и/или буквенные обозначения. Бумаге и картону отведены цифры от 20 до 39, но заняты пока только первые четыре. Кроме того, внешне как бумага или картон могут выглядеть различные композиционные материалы, маркированные цифрами от 80 до 85. Это «бутерброды» из бумаги, картона, пластика, металлической пленки – принимают на переработку такие достаточно ограниченно, в синий контейнер их бросать не нужно. В случае с бумагой и картоном проще ориентироваться даже не на коды переработки, а на типы отходов. Назовем самые распространенные – в целом пригодные для рециклинга, условно пригодные и непригодные вообще.

Отправляем на переработку

Газеты, журналы, рекламные буклеты, книги, тетради, офисная бумага

Перед тем как отправить всю эту макулатуру в контейнер для раздельного сбора, стоит удалить скрепки, скобы, пружинки. Обычно перед отправкой на переработку бумагу и картон сортируют, убирая металл и пластик, но вдруг что-то просмотрят. У некоторых книг, блокнотов лучше удалить обложки – иногда их покрывают тонкой пластиковой пленкой. Тут можно провести тест на разрыв – разорвать обложку, после чего становится понятно, есть пластик или нет, пленка перед тем, как порваться, немного вытягивается.

Различные коробки от бытовой техники, обуви, упаковки от круп, конфет, пиццы и тому подобное

Это или гофрированный картон (маркировка 20), или обычный (21). Оба идут в переработку. Но большие коробки из гофрированного картона зачастую укрепляют лентами скотча, их лучше сразу оторвать. Иногда коробка может быть сильно загрязнена жиром, соусом от пиццы, такая макулатура в переработку не годится. Тогда ее либо целиком отправляют в общий контейнер (или в печку на даче), либо убирают загрязненную часть. Иначе такой картон испачкает другую бумагу, которую потом тоже придется выкинуть на сортировке.

Почтовые конверты, открытки, визитки, календарики

В основном можно перерабатывать. Но если конверт с пластиковым «окошком», то его лучше выстричь. У открыток оторвать места с золотым или серебряным тиснением. Визитки и календарики лучше сначала протестировать на разрыв, на предмет обнаружения ламинирующей пленки. Если есть – в синий контейнер их бросать нельзя.

Если в доме набралось очень много макулатуры – порядка 200 килограммов, то имеет смысл не отправлять ее в контейнер постепенно, а сдать самостоятельно и немного заработать на этом. Макулатуру нужно подготовить, сложить стопками, перевязать. Можно сложить все подряд, но, если макулатуры действительно очень много, можно ее рассортировать – тогда есть возможность заработать несколько больше. Дороже всего платят за группу «А», но в быту она фактически не встречается – это отходы производства белой бумаги, различные ее обрезки, а также использованные бумажные мешки (невлагопрочные).

«Б» – это макулатура среднего качества. В этой группе приемщики обычно больше всего платят за использованную офисную белую бумагу. Ее необходимо сложить отдельно. Также отделить гофрокартон от обычного. Отдельно – глянцевые журналы. В одну стопку блокноты, брошюры, книги (без переплетов). Отдельно газеты – они уже относятся к группе «В», макулатуре низкого качества.

Перерабатывают не всегда

Упаковки от яиц и различные втулки – от туалетной бумаги, бумажных полотенец, фольги, пищевой пленки и т.д.

Очень спорные товарищи, в разных регионах в инструкциях по раздельному сбору отходов регулярно оказываются по разные стороны баррикад: где-то их берут на переработку, где-то нет. Втулки не любят за то, что они содержат клей, это усложняет их рециклинг. Но в Сыктывкаре, например, их для переработки собирают. Что касается упаковок для яиц, то тут просто нужно разобраться, какие из них картонные, а какие только таковыми прикидываются. Если структура коробки гладкая, то можно отправить в контейнер для раздельного сбора. А если материал серый и бугристый, то это не картон, а валяная целлюлоза – уже продукт переработки низкосортной бумаги. В дело не годится. Бумага в зависимости от качества может «возрождаться» до четырех-пяти раз, но потом наступает момент, когда волокна целлюлозы становятся слишком хрупкими, и она уже не подлежит дальнейшему применению.

Одноразовые бумажные стаканчики и тарелки

Сначала – традиционная проверка на разрыв. Увы, в большинстве случаев обнаружится пленка, которой стаканчик затягивают изнутри для влагостойкости. Тогда бросаем не в макулатуру, а в общий бак.

Пакеты типа Тetra Pak от молока, кефира, сока, вина

Это те самые упаковки-«бутерброды», но маркировать их могут и как композиционные материалы, и как картон. Вообще переработка возможна – в сортировочном цехе удаляют влагостойкий слой и выбрасывают, а картон идет в дело. Но пока у нас в стране это широко не распространено, так что тетрапаки принимают на переработку только в отдельных регионах и, кстати, собирают отдельно от бумаги и картона. В Коми их пока не берут.

Выкидываем в мусорный бак

Фотографии, чеки, бумага для факсов

Переработке не подлежат, там и целлюлозы толком нет. А чеки без особой надобности, по мнению некоторых экологов, вообще лучше не хранить, а выбрасывать сразу – термобумага, из которой их делают, содержит бисфенол А, становящийся токсичным при нагревании.

Вощеная бумага. В нее заворачивают бургеры, иногда – посылки, используют для выпечки и декорирования букетов

Влагостойкая пропитка мешает переработке.

Содранные со стен обои, самоклеящаяся бумага, двусторонняя цветная бумага для поделок и декорирования

Все – в мусорный бак. Старые обои загрязнены клеем и грунтовкой, на «самоклейке» – тоже несмываемый слой веществ. А цветная бумага провинилась тем, что она относится к разряду полностью прокрашенной – такую в переработку не берут.

Упаковки от сигарет и спичек

Кроме картона там посторонние включения.

Туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца

Во-первых, если такой предмет использован по назначению, то он уже слишком загрязнен для переработки. Во-вторых, в большинстве случаев он уже сделан из вторичного сырья.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА

Фото kat5l.livejournal.com