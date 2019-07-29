К домам-интернатам пристроят новые корпуса

Республика привлекла федеральное финансирование в объеме почти 600 миллионов рублей на строительство новых корпусов для Тентюковского и Кунибского домов-интернатов. Уведомление о предоставлении трансфера уже получено. Об этом заявил глава Коми Сергей Гапликов на рабочем совещании по вопросам развития социальной отрасли региона.

Расширение Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Кунибского психоневрологического интерната запланировано в рамках национального проекта «Демография». Финансирование строительства корпусов в этих интернатах ведется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Общая стоимость работ – 867 миллионов рублей, федеральный центр возьмет на себя 95 процентов расходов. В республику уже поступило уведомление о том, что в 2020-2021 годах бюджет России направит на реализацию этого проекта 588,6 миллиона рублей. Остаток необходимого финансирования будет предусмотрен на 2022 год.

– Это результат совместной работы профильных региональных и федеральных министерств по включению объектов капитального строительства в федеральный национальный проект. Работа проведена серьезная, приложен максимум усилий. Считаю, что такой же подход должен быть по остальным национальным проектам. Важно, что грамотно выстроенная в республике финансовая политика позволяет нам не только направлять больше средств на решение социальных задач, но и привлекать средства из федерального бюджета, – заявил Сергей Гапликов.

Начать строительство планируется в 2020 году, а завершить – к концу 2022 года. В Тентюковском доме-интернате намечено построить корпус на 90 мест, в Кунибском – на 70 мест. Оба здания будут отвечать всем современным санитарным и противопожарным требованиям, в них будет уютно и удобно, здесь создадут условия безбарьерной среды – корпуса и помещения в них адаптируют для нужд маломобильных граждан.

В республике ведется постоянная работа по созданию более комфортных и безопасных условий жизни граждан, которые получают обслуживание в учреждениях стационарного соцобслуживания. Проект по расширению Тентюковского и Кунибского интернатов – очередной масштабный этап этой деятельности.

Сегодня в Коми функционируют 13 домов-интернатов, в которых обслуживают 3052 престарелых гражданина и человека с инвалидностью. Очередность на размещение в дома-интернаты в республике отсутствует с апреля 2017 года. Однако с учетом возможной дополнительной востребованности услуг стационарного социального обслуживания реализация инвестиционного проекта по расширению Тентюковского и Кунибского интернатов имеет особую актуальность. Кроме того, в республике ведется постоянная работа по повышению комфорта проживания и улучшению качества жизни обслуживаемых в домах-интернатах граждан. Инвестиционный проект поможет достижению этих целей.

Так, в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где сейчас проживают 285 граждан, будет построен трехэтажный корпус. В этом здании оборудуют жилые помещения, специализированные кабинеты, в том числе медицинские, а также спортзал, бассейн и сауну, в которых проживающие смогут проходить оздоровительные процедуры. Новый корпус будет соединен с главным зданием теплой переходной галереей.

В Кунибском психоневрологическом интернате сейчас получают обслуживание 311 граждан с инвалидностью. В этом учреждении также возведут трехэтажный корпус со специализированными и жилыми помещениями, оборудованными для полноценной жизнедеятельности проживающих граждан. Новое здание и главный корпус здесь также свяжет теплая переходная галерея.

– Прошу вас сосредоточиться на реализации инвестиционных проектов по строительству новых корпусов интернатов. Работа должна быть под контролем всех заинтересованных сторон, причем не только министерств, но и руководителей муниципалитетов, на территории которых они находятся, – подчеркнул глава Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru