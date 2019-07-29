Десантники готовятся к празднику

Второго августа полтора миллиона российских десантников отметят День ВДВ. Сыктывкарские десантники 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск традиционно отпразднуют на запасном поле корткеросского аэродрома.

В полдевятого утра десантники соберутся у Свято-Стефановского кафедрального собора столицы, где пройдет литургия. Официальное празднование Дня Воздушно-десантных войск начнется в городе в десять часов торжественным митингом перед памятником воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». Ветеранов и воинов ВДВ с праздником поздравят первые лица республики и города, пройдет минута молчания, участники митинга возложат цветы к мемориалу.

Затем десантники и гости праздника отправятся на автобусах в Корткерос. В 12.30 запланировано открытие праздника на запасном поле корткеросского аэродрома. В этот день здесь пройдет концерт «Крылатой гвардии Слава!», множество конкурсов и спортивных состязаний. Десантники смогут оценить уровень своей физподготовки, пройдя спортивное испытание «Комплекс ветерана ВДВ». Он включает в себя армрестлинг, поднятие бревна за две минуты, верхневычегодскую борьбу «Зумыд ош» в пяти весовых категориях, стрельбу из пневматической винтовки, метание ножей, сборку-разборку автомата Калашникова на время, метание гири на дальность и метание покрышки на точность. Команды устроят состязания в буксировке «Газели».

Участницы конкурса «Материнский пирог – на десантный стол» покажут свое кулинарное мастерство, а затем лучших из них наградят призами.

На поле будут работать торговые палатки, детская площадка с электромобилями и батутами. Развлечением детей займутся аниматоры. Весь день на аэродроме в Корткеросе можно будет пострелять в тире, принять участие в военно-спортивной игре «Лазертаг» и подкрепиться на военно-полевой кухне.

Всех участников и гостей Дня ВДВ из Корткероса в Сыктывкар доставят бесплатные автобусы. Они будут возвращаться из района в столицу Коми каждый час начиная с 15.00. Официально праздник завершится в шесть вечера.

Артур АРТЕЕВ

Фото из архива «Республики»