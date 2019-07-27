Уважаемые работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – важнейший сектор экономики нашей страны, от него напрямую зависит благополучие и качество жизни наших граждан. Работа с людьми – непростой труд, который требует особых качеств – ответственности, внимания, терпения, умения найти подход к каждому покупателю.

Ежегодно запросы потребителей растут, вместе с тем стремительно развивается отрасль торговли, внедряются новые технологии, расширяется ассортимент товаров, вводятся новые формы услуг. Все это позволяет успешно вести конкурентную борьбу, работать на повышение качества обслуживания, а значит, полностью удовлетворять пожелания покупателей.

В профессиональный праздник благодарю за добросовестный труд ветеранов отрасли и тех, кто сегодня развивает сферу торговли, спасибо за ваш профессионализм и преданность своему делу, за ваш вклад в экономику Республики Коми.

Желаю вам здоровья и счастья, жизненной энергии, профессиональных успехов, а в книгах отзывов и предложений – только добрых слов и пожеланий.

Сергей Гапликов, глава Республики Коми