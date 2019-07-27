Уважаемые работники и ветераны торговли!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля является одной из стратегических отраслей и важнейшей составляющей экономического сектора. От качества товаров, их ассортимента, развития торговой сети во многом зависят комфорт и благополучие жителей.

Благодаря вашему ежедневному труду отрасль торговли в республике динамично развивается. Увеличивается сеть торговых предприятий, совершенствуется уровень обслуживания и предлагаемая продукция, используются современные методы работы с клиентами.

Работа в сфере торговли требует самоотдачи, внимания к людям, ответственности, любви к своему делу. Ваши профессионализм и настойчивость в достижении целей являются гарантом совершенствования потребительского рынка.

От всей души благодарю всех работников и ветеранов торговли за вклад в развитие одной из ключевых отраслей народного хозяйства. Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов, счастья и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми