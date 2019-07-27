Федор Лайер: «Из любого спортсмена можно сделать мастера»

Тренер Федор Лайер подготовил таких боксеров, как чемпион СССР и финалист Игр доброй воли Владимир Балай и Виктор Оганов, который в свое время крушил всех на профессиональной арене, имел в послужном списке 28 нокаутов подряд. Сейчас он возглавляет республиканскую спортивную школу олимпийского резерва №2 и продолжает тренерскую деятельность, работает с одной из самых перспективных спортсменок Коми Викторией Крыловой. Накануне Международного дня бокса, который спортивная общественность отпраздновала в минувшее воскресенье, в интервью «Республике» Федор Лайер поделился воспоминаниями о знаменитых подопечных, рассказал о работе на посту директора спортивной школы, а также о своем отношении к женскому боксу.

– В прошлом году республиканская спортивная школа олимпийского резерва №2 отметила 20-летний юбилей. Вы почти все это время возглавляете школу. Насколько сильно она за эти годы изменилась?

– Школа постоянно развивается. Пять лет назад мы переехали в новое здание (на территории бывшей мебельной фабрики «Север», рядом со спортивным центром «Скала» – авт.), и у нас стало больше спортивных отделений. Сейчас на нашей базе действуют отделения по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, боксу, вольной борьбе и настольному теннису. Хочу отметить, что официально настольного тенниса никогда не было ни в нашей школе, ни в республике вообще, были только секции при различных детско-юношеских учреждениях. Получив новое здание, мы решили развивать этот замечательный вид спорта на республиканском уровне. Развитие идет неплохо, сейчас филиал открылся в Ухте. С детьми работают отличные специалисты, среди них есть даже мастер спорта по настольному теннису Александр Боровик, он специально приехал из Краснодарского края. Порядка ста человек занимаются настольным теннисом.

– С какими трудностями сталкиваетесь?

– Проблемы, конечно, есть. Помещение большое – тринадцать спортивных залов, двенадцать с лишним тысяч квадратных метров. У нас около полутысячи своих воспитанников, и примерно еще столько же человек занимаются в секциях, чье руководство арендует залы. Таких вопросов, которые мы не можем решить, нет. Проблему недофинансирования, наверное, никто не может решить, но нам грех жаловаться, у нас финансовое положение неплохое, потому что школа республиканская, и на сегодня одна из лучших в регионе. На нас ложится большая нагрузка в связи с проведением в стенах школы большого количества соревнований, потому что на нашей базе еще занимаются и тхэквондисты, и каратисты, бойцы смешанного стиля и другие. Они ведь не только тренируются, но и проводят спортивные мероприятия, причем как включенные в республиканский календарь, так и не включенные. Тем не менее мы справляемся с этой нагрузкой.

– Ваш воспитанник Владимир Балай стал чемпионом СССР, когда ему было 22 года, а вам 26. Вы стали самым молодым тренером, воспитавшим чемпиона Советского Союза. Каково это было?

– Эмоций было много, если честно, я плакал, у меня нервы не выдержали, когда ехали с соревнований в автобусе. Владимир спрашивает: «Что случилось?» А я сам не знал. Была проделана большая работа. Тренерского опыта у меня почти не было, опирался на знания, полученные в институте (Федор Лайер окончил Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта, сам был перспективным боксером, является победителем первенства России и призером первенства СССР среди юношей 1974 года в Риге – авт.). Все это было помножено на большое желание. После института по распределению меня направили в родную республику. Я должен был три года отработать инструктором по спорту в профсоюзном добровольном спортивном обществе «Труд». Это была в основном организационная работа, а мне хотелось только тренировать, и через два года я настоял, чтобы меня перевели на должность тренера на СЛПК, где как раз освободилась ставка. Чувствовал, что могу себя реализовать.

Не так давно проживающий в Австралии Виктор Оганов, которого за активное ведение боя и сокрушительные нокауты называют Разрушителем, провел очередной поединок на профессиональной арене. Бой прошел в Мельбурне. Техническим нокаутом уроженец Коми проиграл австралийцу Джейсону Уатли в шестом раунде. Надо отметить разницу в возрасте спортсменов: Виктору Оганову 42 года, его сопернику – 28. Для своих лет Разрушитель показал зрелищный и агрессивный бокс, но сил на все раунды в таком темпе у него не хватило.

«К сожалению, я травмировался за шесть недель до боя в спарринге, сильный ушиб обоих запястий. Пытался отменить или перенести поединок. Руки залечить удалось только к бою, поэтому готовиться пришлось без работы на мешке, без лап и жестких спаррингов. Бой проиграл, так как недооценил ситуацию. В бою выдохся и отказался от продолжения. Хорошо, что обошлось без травм», – написал на своей странице «ВКонтакте» боксер.

– Готовясь к интервью, с удивлением обнаружил, что до сих пор на форумах, посвященных боксу, люди вспоминают чемпионов СССР, чуть ли не наизусть заучивают их имена. Настолько это почетное звание. Выступая в тяжелой весовой категории, Владимир Балай в 1985 году в Ереване победил чеченского боксера Рамзана Себиева на чемпионате СССР по боксу. Он тогда сотворил сенсацию, ведь до этого про него говорили: «какой-то лесоруб из Коми». Как шли к той победе?

– Для всех та победа стала шоком, а тем более для нашей республики. На сегодняшний день этот результат примерно сравним с тем, чтобы стать чемпионом мира. На тренировках мы с Владимиром нашли взаимопонимание. Он боксер думающий, и когда я давал ему те или иные подсказки, делал замечания, то он все запоминал. Он делал то, что я ему говорил, и это получалось. Где-то через полгода или год тренировок Владимир подошел ко мне и сказал, что будет тренироваться только со мной или же бросит бокс. То есть он в меня поверил. Это вдохновляло, хотелось реализовать себя еще больше. Было какое-то предчувствие, хотелось работать, и я работал с утра до вечера, ежедневно, без отпусков и выходных. Так продолжалось первые семь лет. Это было тяжело, и я даже два раза лежал в больнице с сердцем.

С утра до вечера ходил со спортивной сумкой на плече. Это была работа в спортзале, организационная работа по проведению соревнований. Тогда ведь многие вопросы тренеры решали сами: вопросы, связанные с поиском денег, с покупкой билетов, чтобы попасть на соревнования в другой город, сходить в диспансер, найти форму. Проблем возникало много тогда, это сейчас все есть. С экипировкой ведь, знаете, какие тогда проблемы были, до смешного доходило. Есть фото, на котором стоят все чемпионы СССР по боксу в разных весовых категориях, и все, кроме Балая, в «Адидасе». Они в форме, а он в простой майке. Я потом ему сказал: «Форма не главное, главное – содержание». Он мне доверял, и мы работали на износ. Вставали в пять утра и до семи тренировались на территории детсада в Эжве, потому что спортзал еще был закрыт. В советское время территории детских садов не закрывали, и там можно было провести первую утреннюю тренировку. Потом он уезжал в город на учебу. Приезжал в три-четыре часа, и мы начинали вторую тренировку. Так на протяжении трех лет из года в год шла работа. Поначалу у него не все получалось: где-то выиграет, где-то проиграет. Около трех лет ушло на исправление тех ошибок, которые он не должен был допускать с его ростом, скоростью, технико-тактической и психологической подготовкой. Владимир должен был делать свою работу, и когда он начал ее делать – все пошло хорошо.

– Недавно в «Республике» вышло большое интервью с другим вашим известным воспитанником – Виктором Огановым. Боксер очень тепло о вас вспоминал, рассказал, что вы даже пробивали для него стипендию, чтобы он мог регулярно ездить из Выльгорта в город на тренировки. Он начал заниматься в 15 лет. Это довольно поздно. Сегодня может прийти в таком возрасте парень?

– Сейчас намного сложнее. Теперь спортивная подготовка предусматривает переходные периоды и группу начальной подготовки. Туда, где должны заниматься ребята 10-11 лет, мы не можем 15-летнего взять в принципе, и никто не рискнет, потому что через три года ему в армию, на учебу. Так что теперь сложнее, но из таких бывает, что вырастают большие мастера. Для этого, может быть, нужно, делать специальные отделения, хотя бы платные, чтобы такой парень попробовал себя. У нас платных секций нет. Предлагаем нашим тренерам набирать такие секции и работать сверхурочно в вечернее время, но они, видимо, устают, потому что с детьми работать тяжело. Я, например, первое время просто падал. Один раз буквально в зале упал и, пока другая группа детей не пришла, пять минут лежал. Потом привыкаешь, все приходит с опытом, нарабатываешь навыки общения с детьми.

– Он три раза приходил на секцию, но вы его не записывали, потому что не было мест. Характер спортивный проявил уже на той стадии.

– Тогда народу у меня на секции в 34-м училище было от одного края зала до другого. Он действительно приезжал три раза. Народу меньше не становилось, но я не мог ему отказать и в итоге все-таки взял.

– Виктор Оганов стал профессиональным боксером, уехал сначала в Санкт-Петербург, а затем и в Австралию. Но о вас не забывал, и вы ведь даже ездили с ним в качестве тренера в Чили и в США на профессиональные поединки.

– Витя периодически возвращался из Питера в Сыктывкар. Когда у него был запланирован бой с бразильцем Роберто Мартинсом в Чили, он находился здесь. Это было в 2001-м. Лететь туда должен был он, еще один боксер и менеджер. Так вот Виктор настоял на том, чтобы я в качестве тренера полетел с ним. Там была смешная история. Бой был на стадионе «Карлос Диттборн» в городе Арика. Нам нужно было сначала лететь до Сантьяго, а потом еще четыре часа в Арику, но через два часа полета уже была посадка. Я еще тогда пошутил, сказав, что, наверное, по ветру летели. Мы вышли, стоим ждем. Проходит час, второй. Я думаю: «Вот встреча, вот страна». Потом оказывается, что самолет, на котором мы приземлились, улетел дальше, то есть мы на нем же должны были дальше лететь. В итоге нам пришлось добираться на автобусе. Про наши приключения тогда писали все местные газеты.

На том стадионе, где проходил бой, в 1962 году были матчи чемпионата мира (стадион «Карлос Диттборн» построили специально к чемпионату мира, тогда в четвертьфинале сборная СССР проиграла на нем чилийцам со счетом 1:2 – авт.), и в какой-то день мы шли с тренировки, подошел мужичок с вопросом: «Руссо?» Я отвечаю: «Да, руссо». А он говорит: «Виктор Понедельник» (великий футболист был в 1962 году в составе СССР – авт.) и поднял большой палец вверх. Я ему кивнул, мол, да, знаю. Помнят спустя столько лет. Было очень приятно. На бой Виктора специально из Сантьяго прилетал зампосла России в Чили. Витя выиграл нокаутом. Потом этот зампосла сказал, что мы там сделали больше за неделю, чем они, дипломаты, за десять лет. Столько разговоров о России было. Это же профессиональный бокс был в Чили, приехали из далекой России. Где эта Россия, что за Россия, какие там люди? В основной массе никто же там ничего о нас не знает. Там мы в полной мере ощутили силу спорта, которая заключается в объединении людей всех наций.

– После этого вы ездили на бой в США?

– Да, лет через пять. Он мне позвонил, я как раз только-только прилетел на юг в отпуск. Он говорит: «Через два месяца боксирую и хотел бы, чтобы со мной были вы». Мне сделали визу, прилетел. Когда я с ним разговаривал, то он сказал, что серьезно готовится с тренером, что нашли менеджера сильного – Гари Шоу. В общем, прилетаю в США, начинаем подготовку. Выясняется, что у Виктора 12 килограммов лишнего веса, а бой через месяц. Я знаю, что такое согнать три-пять килограммов, но 12! В итоге вся подготовка получилась скомканной, она свелась в основном к сгонке веса. Потом мне уже менеджер говорил, что можно было перенести бой на три-четыре месяца. А откуда я мог знать их правила? Когда он вес сделал, то его шатало, какой там бокс. Я ему сказал: «Витя, если в третьем-четвертом раундах не выиграешь, то нам там делать нечего». Так и получилось. Витя ждал-ждал, когда колумбиец (Фульхенсио Зунига – авт.) устанет, и устал сам. В девятом раунде он упал просто от бессилия, там удар-то такой не очень ощутимый был. Виктор встал, конечно, но рефери бой остановил. Он шел до этого боя без поражений, выиграл 28 боев нокаутами.

– Следующий громкий бой в США у Виктора Оганова был с американцем Андре Диррелом, и там опять поражение. После этого звезда Виктора, можно сказать, закатилась. На профессиональном ринге он боксирует до сих пор, но об этом уже почти никто не знает.

– Да, один бой случайно проиграть можно, но два подряд – это уже закономерность. После этого подняться уже тяжело. Он мог стать великим, как Костя Цзю или еще кто-то.

– Был огромный потенциал в профессиональном боксе, но после двух поражений карьера буквально рухнула. Вам не обидно, что так получилось?

– Обидно. Причем очень сильно. Бой с Зунигой надо было обязательно выигрывать. Я не знал тогда о лишнем весе, не знал, что Витя не готов. Когда он мне предложил деньги, процентов десять от полученного за тот бой причиталось мне, то я категорически отказался.

В 2017 году на Кубке России, который проходил в стенах СШОР №2, подопечная Федора Лайера Виктория Крылова (на фото справа) хотела порадовать местную публику победой в финальном поединке с представительницей Чукотского автономного округа Марией Ураковой. Но спортсменка из Коми получила серьезную травму. Она уступила в бою за золото, но с переломом руки мужественно выстояла до конца поединка.

– Долгое время вы работали с перспективной спортсменкой Викторией Крыловой. Продолжаете ее тренировать?

– Да, мы продолжаем с ней работать. Она тренируется два раза в день, член российской сборной. Призер чемпионата страны этого года, была в мае на сборах с командой России и в августе поедет на сборы. Вика является пятикратным призером чемпионата страны, но никак не может завоевать первое место, чтобы попасть в состав сборной и принять участие в чемпионате Европы или мира, а в дальнейшем пройти отбор и на Олимпийские игры. Она является только победительницей первенства мира среди юниоров, а на взрослом уровне есть к чему стремиться. Над тем, чтобы заполнить этот пробел, мы с ней постоянно работаем.

– До этого вы ведь не работали с девчатами, насколько отличается работа и как к женскому боксу вообще относитесь?

– Уже привык, уже более пяти лет в женском боксе и на соревнованиях бываю, общаюсь. Где-то, может быть, проще, меньше конкуренция в женском боксе, но, во-первых, бокс есть бокс, во-вторых, там никто тоже никого не щадит, не гладят друг друга, а бьют. Поэтому в этом плане он ничем не отличается от мужского. Когда женщины боксируют в шлемах, то сразу не всегда поймешь, что боксируют женщины, то есть очень вырос за последние годы женский бокс, физически и тактически. Подготовка практически ничем не отличается, никто их не жалеет, потому что выживает сильнейший. Выживают те, кто готов к этому, это бойцы от природы.

– В республике нечасто появляются громкие имена в боксе. Из недавних примеров можно вспомнить только призера Олимпийских игр Владимира Никитина. С чем это связано?

– Много причин. Ребята талантливые есть везде, я всегда говорил, что из любого спортсмена можно сделать мастера спорта, если потихоньку подвести его и подойти к этому. Где-то, например, в Ухте или Усинске есть парень вообще идеальный, но нет условий, может быть, таких, как у нас, или нет нормального тренера. Есть проблема с выездами. Соревновательная практика крайне важна, а ведь из Усинска или Воркуты в Москву много не наездишься. В советские времена с этим проблем не было, постоянно ездили. Сейчас нет этого, муниципалы тяжело живут, очень тяжело. Республиканские школы еще какие-то деньги имеют, а у муниципалов деньги есть только на зарплаты тренерам и немного на выезды, то же самое и в наших городских школах. Это основные причины.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора, vk.com и с сайта YouTube