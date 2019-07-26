В Воркуте реализуют нацпроекты по здравоохранению и благоустройству

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики, сообщает пресс-служба руководителя региона. Заседание провел в Москве заместитель председателя правительства страны – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На заседании рассмотрены проект программы геологического изучения недр на территории Арктической зоны Российской Федерации и проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути. Участники также обсудили исполнение поручений Государственной комиссии по вопросам Арктики, данных на заседании 9 апреля 2019 года.

Во исполнение этих поручений ранее в Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики правительством Коми направлена информация о реализации национальных проектов на территории Воркуты.

С 2019 года в заполярном городе приступили к реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Так, на создание «Бережливой поликлиники» в Воркутинской поликлинике выделено 700 тысяч рублей. В целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи запланировано приобретение медицинского оборудования на общую сумму 2,5 миллиона рублей – в 2019 году, 1,2 миллиона рублей – в 2020 году, 4,9 миллиона рублей – в 2021 году.

В 2020 году планируется создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе Воркутинского онкологического диспансера – филиала ГУ «Коми республиканский онкологический диспансер».

В целях создания комфортных условий пребывания детей в Воркутинской детской больнице проведен капитальный ремонт на сумму 3,5 миллиона рублей. В этом году для учреждения закупят автоматический рефкератометр стоимостью 422,1 тысячи рублей, а в 2020 году – медицинское оборудование на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.

Продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». На сегодня закончены работы по установке бордюров, асфальтированию территорий четырех из пяти корпусов многоквартирного дома по ул. Димитрова, 15. Продолжаются подготовительные работы по Димитрова, 11.

Всего в Воркуте этим летом в программу включены 11 дворовых территорий, которые объединяют 27 многоквартирных домов. Общая площадь асфальтирования дворов составит более 40 тысяч квадратных метров. На асфальтирование, установку бордюрного камня, озеленение, установку дополнительного освещения, приобретение скамеек выделено около 44 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru