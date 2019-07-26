В Усть-Куломском районе продолжаются восстановительные работы

По поручению главы Коми Сергея Гапликова приняты оперативные меры по ликвидации последствий, вызванных проливными дождями, оказанию жителям необходимой помощи и восстановлению размытых участков автомобильных дорог. 25 июля глава региона заслушал доклад руководителя администрации Усть-Куломского района Сергея Рубана. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, на территории Усть-Куломского района в ночь с 15 на 16 июля выпала половина месячной нормы осадков. На территории района размыло 15 участков автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на автомобильной дороге Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны. В результате отрезанными от «большой» земли оказались одиннадцать населенных пунктов с общей численностью жителей 2791 человек.

За десять дней на дорогах района проведены восстановительные работы, некоторые участки восстановлены полностью. По-прежнему функционирует технический проезд по направлению Усть-Кулом – Керчомъя.

25 июля восстановлено движение по мосту через реку Виль, расположенному на ведомственной дороге АО «Монди СЛПК» (участок Керчомъя – Зимстан). 26 июля возобновилось автобусное сообщение по направлению Нижний Воч – Зимстан – Усть-Кулом. В ближайшие пять дней подрядной организацией ООО «НефтеГазЭнергоСтрой» планируется ремонт двух водопропускных сооружений на участке Керчомъя – Логинъяг.

По-прежнему отсутствует сообщение через понтонные переправы у сел Пожег, Мыёлдино, Вольдино и деревни Кырныша, везде организованы лодочные переправы. В районе села Усть-Нем понтонная переправа открыта для проезда внедорожной техники. Уровень воды начал незначительно снижаться.

В ближайшие два дня планируется завезти топливо в поселок Югыдъяг.

В период отсутствия транспортного сообщения подвоз продуктов питания в населенные пункты Зимстан, Нижний Воч, Верхний Воч, Климовск, Фроловск, Логинъяг, Воль, Дема был осуществлен из села Усть-Кулом до реки Виль с дальнейшим перегрузом на другой транспорт. В село Дзель и деревню Габово подвоз продуктов осуществлен 22 июля, последний массовый завоз продуктов в поселок Зимстан был 23 июля.

Медицинское обеспечение населения в период бездорожья осуществлялось силами и средствами работников участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, медикаменты имеются в достаточном количестве.

– Впереди еще большой объем работ по устранению последствий стихии, но благодаря согласованным действиям всех оперативных служб, и в первую очередь работников дорожной отрасли, удалось отремонтировать большинство разрушенных участков дорог, пострадавших во время стихии, и восстановить сообщение с населенными пунктами Зимстанского куста. Я благодарен всем, кто помог и продолжает помогать нашему району. Отдельное спасибо руководству и работникам Управления автомобильных дорог, Коми дорожной компании, ООО «НефтеГазЭнергоСтрой», ООО «Строительная компания», АО «Монди СЛПК», ООО «Лессервис», лесозаготовителям, предпринимателям, главам сельских поселений – всем, кто не остался в стороне и поддержал нас в непростой ситуации, – завершил доклад Сергей Рубан.

Ирина СМИРНОВА

Фото rkomi.ru