В Коми поддержат семьи с детьми

Жители республики предложили дополнить социальный законопроект

По инициативе главы Коми Сергея Гапликова в республике разрабатывается новый региональный закон о мерах поддержки семей с детьми. Ежегодно из бюджета региона на эти цели будет дополнительно выделяться один миллиард рублей. В числе предлагаемых правительством мер поддержки семей с детьми – введение регионального семейного капитала при рождении первого ребенка – 150 тысяч рублей вне зависимости от материального дохода семьи, увеличение порога прожиточного минимума с полутора до 2,5 при выплате компенсации родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях, увеличение размера компенсации на первого ребенка с 20 до 30 процентов и пособия на детей в малоимущих семьях и еще ряд мер. «Республика» совместно с Общественной приемной главы Коми спросила депутатов местных советов, видных общественников и простых жителей: «А какие меры поддержки семей с детьми могли бы предложить вы?»

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Очень правильное решение. Любая материальная помощь семьям с детьми – это замечательно. К сожалению, деньги быстро заканчиваются, а для молодой семьи было бы очень важно знать, что в полтора года у ребенка будет место в детском саду и учиться он будет в классе не во вторую смену. Хоть у нас в Республике Коми ситуация с местами в детские сады лучше, чем в целом по стране, все же планировать строительство новых садов и школ надо продолжать. А еще было бы разумно ввести детские и студенческие проездные билеты. Конечно, школы почти все в шаговой доступности, но не будем забывать про всевозможные кружки, спортивные секции и музыкальные школы. В этом случае, мне кажется, у предприятия-перевозчика точно будет не убыток, а стабильный плановый доход.

Алексей Выборнов, инженер-электрик, Печора:

– С большим интересом прочитал новость о профицитном бюджете Коми на следующий год и намерении главы республики потратить эти средства на семьи с детьми. Инициативы правительства и главы Коми поддерживаю и предлагаю также рассмотреть дополнения и варианты. Субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми: основное республиканское субсидирование при рождении первого ребенка и дополнительное (к федеральному) субсидирование ипотеки при рождении второго и последующих детей.

Если будет принято решение о выплате регионального дополнительного материнского капитала, то стоит предусмотреть возможность положить его (материнский капитал) на долгосрочный (не менее пяти лет) пополняемый и продлеваемый (два-три-четыре раза, по желанию) банковский депозит, который может пойти на обучение и покупку недвижимости для ребенка. К тому же большинство банков предлагают выгодные долгосрочные программы инвестирования (от трех лет и выше) с хорошей доходностью. Рассмотреть такую возможность для регионального маткапитала. Региональное субсидирование части коммунальных услуг для семей с детьми. Тут стоит рассмотреть варианты – в каких случаях это нужно делать.

Алексей Габов, и.о. председателя МОД «Коми войтыр»:

– У меня трое детей, поэтому не понаслышке понимаю, с какими трудностями сталкиваются родители. Огромная проблема – это заниматься в каких-либо спортивных секциях. Пример: старший сын занимался кекусинкай – ежемесячная плата полторы тысячи рублей. Дочка занимается танцами, посещает «художку» и «конькобежку». Младший – хоккей с шайбой. То, что вся форма покупается за свой счет, – молчу. Но практически все выездные соревнования – за счет родителей – это реально проблема. Мы хотим, чтобы нация была здорова, строим стадионы, площадки, пропагандируем здоровый образ жизни. Необходимо рассмотреть возможность бесплатного посещения хотя бы одной из спортивных (на выбор ребенка и родителей) секций. Соответственно, дотации будут получать напрямую спортивные школы.

Светлана Мозер, заместитель директора Дворца творчества детей и учащейся молодежи, Сыктывкар:

– Даже не ожидала, что власти республики смогут прийти к такому решению. Если эта инициатива не исчезнет после предстоящих выборов, то тогда, может быть, демографические показатели улучшатся, и молодежь не будет уезжать из республики. Хорошо бы еще 1-3 процента или отрицательную процентную ставку по ипотеке для молодых родителей при рождении первого ребенка, при условии, конечно, проживания здесь не менее пяти лет. Если решат уехать, то взыскать всю сумму ипотеки. Тогда точно мера ответственности у молодых будет высокая.

Надежда Цветкова, депутат совета Сыктывкара:

– Я высоко оцениваю инициативу главы республики Сергея Гапликова по внедрению нового регионального закона о мерах поддержки семей с детьми. Считаю, что данное решение реально повлияет на рождаемость в регионе, в том числе на матерей-одиночек, стоящих перед выбором сохранения плода; на снижение оттока граждан из республики; на позитивный отклик населения, влияющий на рейтинг губернатора, как социально значимое направление материальной поддержки, служащей укреплению института семьи.

Татьяна Каракчиева, заведующая филиалом «Дом культуры» села Серегово, многодетная мать:

– Все нововведения по улучшению материального благосостояния многодетных семей поддерживаем, но просим принять во внимание, какую мизерную доплату за услуги ЖКХ получают в качестве компенсации многодетные семьи. Моя семья из шести человек платит за коммунальные услуги 7-8 тысяч, а получаемая компенсация всего 1120 рублей. Предлагаем многодетным семьям, имеющим статус малоимущей семьи, увеличить компенсационную выплату за оплату ЖКУ хотя бы на 50 процентов.

А какая компенсация на содержание детей выплачивается малоимущим семьям? У меня на четверых и полторы тысячи не выходит. Смотришь по телевизору и диву даешься: оказывается, в других регионах детские выплаты посолиднее выглядят. В Москве на каждого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 4000 рублей (6000 для одиноких матерей). Предлагаем, на каждого ребенка компенсировать хотя бы полторы тысячи рублей.

Галина Терентьева, директор Дворца культуры и творчества Инты, член исполнительного комитета МОД «Коми войтыр»:

– Считаю любую инициативу в деле поддержки семей с детьми нужным и важным государственным делом. Предложения главы очень весомые. Важно, чтобы такой закон появился как можно быстрее. Чтобы молодежь стремилась к рождению и воспитанию детей, материальная поддержка очень важна, но необходимы и условия для дальнейшего развития, то есть нужно больше бесплатных секций и студий для детей, нужны государственные льготы молодым родителям при организации семейного отдыха, лечения – себя и детей. Особое внимание необходимо молодым родителям на селе. У них должна быть уверенность, что дети смогут пойти в детский сад и получить образование в школе, что будет продолжаться программа благоустройства «Комфортная среда». И в городе, и в селе нужны финансово обеспеченные планы развития места проживания хотя бы на пять лет, чтобы молодая семья решалась на рождение детей.

Людмила Чудова, многодетная мать, село Ижма:

– Конечно, это очень хороший законопроект. Сегодня в Коми государственная поддержка будет предоставляться и при рождении первого ребенка, и второго, и третьего. Это очень актуально, поскольку наблюдается такая тенденция: стали больше рожать женщины в возрасте от 30 и за 40 третьих и четвертых детей, но при этом, если 20 лет назад было много юных матерей, сегодня молодые не решаются заводить семьи, пока твердо не встанут на ноги. Мое предложение: давно пора повысить детские пособия для малоимущих семей.

Сергей Загайнов, главный эксперт ЦОД Министерства здравоохранения РК:

– Предлагаю на 100 процентов компенсировать всем многодетным семьям расходы по ЖКХ. При наличии у таких семей ипотеки снизить процентную ставку до пяти. Оказывать им бесплатную юридическую помощь. Тогда семьи не будут уезжать, и республика достигнет хотя бы одного миллиона человек без учета гастарбайтеров.

Эдуард Петров, председатель КРОО «Русский арктический парк», Воркута:

– Предлагаю дополнительно рассмотреть возможность многодетным семьям и семьям с низким доходом ежегодно приобретать билеты в отпуск по льготным ценам не только для детей, но и для взрослых. Также предоставлять бесплатные путевки в детские лагеря и санатории, ведь родителям тоже надо отдыхать от детей, тем более когда их много. Осуществлять разовую помощь или проводить акции «Вместе в первый класс», в ходе которых будет оказана помощь в подготовке детей к школе.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сосногорск:

– Любую поддержку семей с детьми и тех, кто только думает, заводить ли детей, можно только приветствовать, тем более что с учетом миграции в республике снижается население. Я бы обратил внимание на малоимущие семьи. Пособия, конечно, необходимы, но прожить только на пособие трудно. Нужны меры по снижению бедности, особенно в сельских и поселковых населенных пунктах, где чрезвычайно мало рабочих мест. Может быть, помочь с проектами (готовыми) по развитию индивидуальных предприятий: разработать альбом возможных бизнес-проектов на выбор семьям и мер поддержки этих предприятий на начальном уровне.

Ирина Ушакова, директор Сосногорского технологического техникума:

– Думаю, что выражу общее положительное мнение всех жителей Республики Коми о своевременном рассмотрении и принятии нормативного акта, направленного на решение демографического вопроса и поддержку молодых семей при рождении первого ребенка. При рассмотрении нового республиканского закона прошу учесть дополнительные меры поддержки для молодых семей, в которых оба супруга являются студентами и имеют на иждивении одного и более детей.

Мнение эксперта

Лариса Попова, демограф, доктор экономических наук, замдиректора Института социально-экономических и энергетических проблем Севера УрО РАН, член семейного совета при главе Коми:

– Введение новых мер поддержки семей с детьми, безусловно, поддерживаю. Уже шестой год в республике наблюдается снижение рождаемости, которое обусловлено как минимум двумя факторами: ухудшением возрастной структуры женщин детородного возраста и эффектом досрочного исчерпания итоговой плодовитости старших поколений.

Первый фактор будет действовать по меньшей мере еще три года – только с 2023 года в регионе наметится некоторое увеличение численности женщин в возрастной группе 20-29 лет, которая определяет уровень рождаемости.

Второй фактор, по сути, обусловлен предшествующей демографической политикой. И федеральный материнский капитал на второго ребенка, и региональный семейный капитал на третьего ребенка оказались адресованными относительно многочисленным поколениям 1980-х годов рождения и еще более старшим когортам. Меры государственной поддержки помогли им максимально реализовать свои репродуктивные планы – причем в сжатые сроки, поскольку материнские капиталы, к сожалению, не бессрочны. А отчасти даже и перевыполнить планы: доля детей третьей и более высокой очередности рождения достигла в республике почти четверти всех рождений. В 2018 году рождений старших порядков 24,4 процента, в то время как в 2006-2007 годах третьими и более рождалось лишь 9-10 процентов детей. И вот сейчас, когда уровень рождаемости определяется малочисленными поколениями 1990-х годов рождения (в текущем году в наиболее активных детородных возрастах родившиеся в 1990-1999 годах), более старшие когорты практически не вносят вклада в уровень рождаемости: они в основном уже выполнили свои репродуктивные планы.

В условиях продолжающегося ухудшения возрастной структуры детородных контингентов и действия эффекта исчерпанной плодовитости реальных поколений только уровень репродуктивных установок молодых когорт населения и степень их реализации могут противодействовать этим двум факторам. Нивелировать дальнейшее снижение рождаемости (ждать повышения пока преждевременно) возможно только наращиванием мероприятий демографической политики.

Поэтому введение регионального семейного капитала при рождении первого ребенка – мера очень нужная и достаточно своевременная. С 2018 года в стране поддержали малообеспеченные молодые семьи ежемесячной выплатой на первого ребенка до полутора лет. Но этого уже недостаточно. Сейчас важно, чтобы молодые семьи любого достатка не откладывали рождение первенца из опасения, что увеличение семьи ухудшит ее материальное положение. А тенденция к откладыванию есть. Без первых детей не будет вторых и тем более третьих. Новый семейный капитал увеличит вероятность рождения первого желанного ребенка, поскольку будет способствовать улучшению условий жизни молодой семьи, повышению ее возможностей.

Кроме того, как показывают исследования, наращивание мероприятий демографической политики способствует формированию более высоких установок детности у подрастающих поколений. А поколения начала 2000-х годов рождения – тоже немногочисленные. В 2013 году, когда в Коми было максимальное за последние годы количество родившихся детей, по сути был достигнут всего лишь уровень 1993 года. То есть сегодняшние меры полезны и для перспектив рождаемости.

И это замечательно, что в регионе имеются дополнительные средства для решения социальных задач, которые можно направить и на новые мероприятия демографической политики в области рождаемости. На сегодня, наверное, заявленных мер (а их немало) пока достаточно. Необходимо помнить, что новые меры демографической политики действуют, как правило, всего несколько лет. Затем их надо снова наращивать. Просемейная демографическая политика должна иметь длительный, преемственный характер – только тогда она приведет к устойчиво позитивной динамике рождаемости. Сейчас позитивной динамикой рождаемости можно считать сдерживание темпов ее снижения. И тогда в перспективе можно будет рассчитывать и на рост.

Подготовили Лина ПЕРОВА, Артур АРТЕЕВ, Галина ГАЕВА