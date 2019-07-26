Уважаемые военнослужащие, ветераны ВМФ России!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

Служба на флоте всегда считалась почетной миссией, она требует сил и мужества, ответственности, хорошей физической формы и моральной устойчивости, поэтому в ВМФ берут лучших.

Ежегодно все больше молодых ребят из Республики Коми уходят служить на Северный флот. Призывники из Коми достойно выполняют боевые задачи, получают хорошие отзывы командиров. Наши ребята продолжают заложенные их предшественниками славные традиции, учатся на примерах ветеранов-моряков Великой Отечественной войны, чьи подвиги навсегда вписаны в историю Военно-Морского Флота России.

Благодарю ветеранов ВМФ, посвятивших свою жизнь служению Родине. Сегодня вы продолжаете приносить пользу стране и обществу, принимая активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Желаю всем, кто сегодня служит на флоте, защищает морские рубежи страны, крепкого здоровья, надежной поддержки родных и близких, успехов в службе во благо Отечества!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми