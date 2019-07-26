Руководитель и реформатор

Современная модель службы занятости, призванная обеспечить координацию и решение вопросов занятости населения на территории Коми, начала строиться с 1991 года, а сформировал службу человек, возглавлявший ее более 20 лет, – Валерий Кондаков. Он стоял у истоков создания службы, руководил ее становлением и развитием. В преддверии 70-летнего юбилея Валерия Кондакова коллеги, проработавшие с ним много лет, вспомнили о том, как формировалась служба занятости, какие личностные и профессиональные качества руководителя способствовали ее успешному развитию.

– Придя в службу занятости, я из первых уст ее основателя смог познакомиться с организацией работы службы, успел получить ценные советы и рекомендации Валерия Филипповича как опытного управленца, – отметил начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов.

По единодушному мнению коллег, Валерий Кондаков приветствовал начинания и обладал профессиональным чутьем. Верность принятых им решений показало время. Он старался внедрить самый передовой на начало 90-х годов опыт работы служб занятости – опыт европейских стран. Так, республиканская служба занятости – одна из первых отраслей в Коми, где была сформирована психологическая служба. Уже в девяностые годы в центрах занятости активно работали психологи. Из-за массовых сокращений и ликвидаций предприятий в каждом районе республики безработными становились тысячи человек. В этой непростой экономической ситуации квалифицированная психологическая помощь была не менее востребованной, чем материальная.

Информатизация службы занятости тоже началась в начале 90-х годов. Для центров занятости закупались компьютеры, прокладывались локальные сети, внедрялся новый программный комплекс по работе с гражданами и работодателями «Катарсис». Сегодня большинство субъектов Российской Федерации используют в своей работе именно этот программный комплекс.

В те же годы была разработана единая технология работы республиканской службы занятости, которая в дальнейшем легла в основу административных регламентов государственных услуг, утвержденных Минтрудом России. Создан учебный центр службы занятости «УВИСТ», разработана первая программа занятости населения республики. Валерий Кондаков понимал, что успех и имидж службы занятости зависят от профессионализма команды. Он стремился организовывать и для психологов, и для других сотрудников практически непрерывное обучение: курсы повышения квалификации в лучших учебных центрах, обучающие семинары, тренинги. На конкурсах профессионального мастерства проигрывались сложные профессиональные задачи, и, чтобы победить в конкурсах, специалистам нужно было не только знать закон о занятости назубок, но и уметь быстро и грамотно принимать решения в нестандартных ситуациях. Он сам любил развитие и говорил: «Нельзя стоять на месте, застой – конец профессионализму».

Обладая потрясающей памятью, он работников каждого центра занятости знал поименно, во время командировок в районы беседовал со всеми специалистами, интересовался работой. Он был строгим, но справедливым руководителем, требовательным, но умеющим прощать ошибки и промахи. К нему мог обратиться за советом любой из специалистов – он находил время и нужные слова, чтобы разъяснить, помочь разобраться, а если надо, то и вразумить. Директор центра занятости населения Усть-Цилемского района Любовь Бабикова отмечает, что помнит мудрые советы, которые давал Валерий Кондаков. Один из главных: «Невыполнимых задач нет» – Любовь Бабикова использует и сегодня.

– С ним было не страшно работать, он давал уверенность в завтрашнем дне, придавал силы, не давал раскиснуть, – сказала директор.

О лидерских качествах Валерия Кондакова помнят многие.

– Валерий Филиппович ставил перед нами задачи и ясно формулировал способы их решения. Их невозможно было не выполнить. Он умел организовать работу и найти компромиссное решение в проблемных ситуациях, дать правильную оценку происходящему и выбрать верное решение. Способность Валерия Филипповича мгновенно отделять главное от второстепенного помогала эффективно противостоять безработице, – вспомнила ветеран службы занятости Наталья Дурягина.

По словам ветерана службы занятости Валентина Нисина, Валерий Филиппович, напутствуя в работе, говорил: «Закон о занятости – это инструмент. Мы должны уметь на нем играть», то есть правильно применять и грамотно использовать:

– Валерий Филиппович умел планировать и добиваться результатов. Это проявлялось не только по отношению к подчиненным. Мероприятия активной политики занятости всегда, даже во времена «перестройки» и «кризисов», были обеспечены бюджетным финансированием, что помогало сдерживать стремительный рост безработицы и позволяло давать людям, потерявшим работу, временные рабочие места и заработок.

По мнению директора Центра занятости населения Усть-Вымского района Натальи Азизовой, заслуга Валерия Кондакова в том, что в части реализации программ занятости населения, организации работы по качественному оказанию услуг по поиску работы и подбору персонала республиканская служба занятости находится среди лучших:

– Я по праву могу назвать Валерия Филипповича своим наставником – после назначения меня директором учреждения он помогал и советом, и реальными делами, а если что обещал – всегда держал свое слово.

Как рассказала директор сыктывкарского центра занятости Ирина Рыбина, она пришла в центр занятости в 2004 году специалистом и гордилась этим, поскольку служба занятости уже имела имидж значимой и весомой отрасли:

– Валерий Филиппович обладал высокой работоспособностью, преданностью делу, готовностью отстаивать свое мнение ради успеха вверенной ему отрасли.

Валерий Кондаков награжден множественными почетными грамотами, благодарностями и государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», имеет почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми», «За безупречную службу в Республике Коми». Коллеги передали поздравления Валерию Филипповичу с юбилеем, пожелали отличного здоровья, интересных занятий и позитивных событий! К поздравлениям присоединились все директора и специалисты центров занятости, управления занятости и ветераны отрасли.

Материал подготовлен при содействии Управления занятости Минтрудсоц РК