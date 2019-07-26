Коми научный центр временно возглавил Алексей Самарин

Временное исполнение обязанностей директора ФИЦ Коми научного центра УрО РАН приказом Минобрнауки России возложено на врио первого заместителя директора по научным вопросам Алексея Самарина. Его представили 25 июля на объединенном ученом совете КНЦ. Алексей Самарин временно сменил на посту Владимира Володина, полномочия которого истекли в этот день.

Владимир Володин поблагодарил коллег за плодотворную работу центра и пожелал дальнейших успехов в научно-исследовательской и организационной деятельности. В свою очередь, Алексей Самарин отметил, что приоритетным направлением его работы в должности руководителя центра будет сохранение имеющегося вектора развития учреждения. Основные задачи – это планомерная подготовка и успешное проведение выборов директора центра, участие центра в федеральных программах, прежде всего в национальном проекте «Наука», а также продолжение процесса централизации.

В ближайшее время в Коми научном центре пройдут выборы руководителя. Сейчас на этот пост претендуют врио директора Института физиологии Евгений Бойко, врио директора Института биологии Светлана Дегтева, врио директора Института языка, литературы и истории Игорь Жеребцов, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии Алексей Москалев, а также бывший врио директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Владимир Володин. Кандидатуры проходят трехуровневый этап согласования. Президиум РАН одобрил представленные кандидатуры, помимо Владимира Володина, который набрал наименьшее число голосов. Сейчас он пытается в судебном порядке оспорить решение ученого совета.

Алексей Самарин, кандидат исторических наук, работает в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН с 2001 года, прошел профессиональный путь от аспиранта до старшего научного сотрудника отдела гуманитарных междисциплинарных исследований. Научные исследования Самарина связаны с изучением наследия академической науки на Европейском Севере России и социально-экономической модернизацией Севера в ХХ века.

Артур АРТЕЕВ

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