Ежемесячные пособия на ребенка существенно увеличат

Республиканское пособие на ребенка будет увеличено в 1,5-3 раза, а категория детей, на которых оно назначается, расширена. Соответствующие предложения в законопроект в пакете демографических инициатив главы Коми Сергея Гапликова вносит министерство труда, занятости и социальной защиты республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, по инициативе главы республики в регионе готовится нормативный акт, который предусматривает введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2020 года, а на его реализацию по поручению Сергея Гапликова из бюджета республики будет дополнительно выделяться один миллиард рублей ежегодно.

Как сообщил руководитель минтруда Коми Илья Семяшкин, в числе предложений ведомства в комплекс демографического законопроекта – увеличение в 1,5-3 раза размеров ежемесячного пособия на ребенка, которое предоставляется в республике малоимущим семьям.

– По данным Научно-исследовательского финансового института, сейчас дефицит денежного дохода малоимущих семей в регионе в расчете на одного члена семьи составляет 3770 рублей в месяц. В результате повышения детских пособий в среднем в два раза глубина бедности малоимущих семей с детьми может сократиться наполовину только благодаря этому решению, – сказал Илья Семяшкин.

Он также отметил, что улучшению материального положения семей с низкими доходами будет способствовать и расширение категории детей, на которых назначается эта мера поддержки. Сейчас ежемесячное пособие предоставляется малоимущим семьям на детей от 0 до 16 лет, на детей до 18 лет оно назначается, только если ребенок учится в школе.

– По решению главы республики на детей в возрасте от 16 до 18 лет пособие будет предоставляться не только в случае, если эти ребята учатся в школе, а на всех детей этой возрастной группы независимо от того, учатся они в школе или же проходят обучение в ссузе либо в вузе на территории республики. Это решение дополнительно охватит около двух с половиной тысяч человек, – пояснил министр труда, занятости и соцзащиты региона.

Размеры пособия на ребенка варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории получателей. Сейчас базовые размеры пособия составляют от 367,97 рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц, на них начисляется районный коэффициент. Сегодня, по данным республиканского минтруда, эту меру поддержки ежемесячно получают около 14,3 тысячи малоимущих семей. Пособие ежемесячно выплачивается на 24,6 тысячи детей. В текущем году в бюджете республики на эти цели предусмотрено 288,2 миллиона рублей.

После изменений базовые размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 до 2200 рублей на ребенка, на эти суммы также будет начисляться районный коэффициент.

Как отметил Илья Семяшкин, при реализации комплекса демографических мер поддержки численность детей, на которых будет назначаться пособие, увеличится почти до 27 тысяч человек, а годовые расходы бюджета региона на обеспечение этой меры поддержки превысят 550 миллионов рублей.

Напомним, поручение по разработке республиканского законопроекта Сергей Гапликов дал 22 июля в ходе совещания в Сыктывкаре. Тогда глава напомнил, что по итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 миллиардов рублей – впервые за многие годы. Грамотно выстроенная в Коми в последние годы финансовая политика позволила значительно улучшить бюджетные показатели и не просто сформировать подушку безопасности, но и высвободить дополнительные средства для решения социальных задач.

Сергей Гапликов поручил правительству республики проработать совместно с депутатами Государственного Совета региона дополнительные меры поддержки, чтобы переломить негативную тенденцию последних лет по снижению рождаемости в республике.

Проработанные правительством Коми совместно с рабочей группой Госсовета предложения должны быть представлены главе региона до 14 августа, чтобы предложенный законопроект был рассмотрен уже на сентябрьском заседании сессии.

Лина ПЕРОВА