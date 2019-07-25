Раскрытие преступления – из цепочки «случайностей»

Старший следователь Усть-Куломского следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Карманов работает в следственном управлении региона чуть ли не с момента его создания в 2007 году. Но его «стаж» следственной работы намного больше.

25 июля в стране отмечается относительно новый профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия. С 2014 года в этот день поздравления принимают сотрудники подразделений Следственного комитета России.

По словам Александра Карманова, о следственной работе он мечтал с детства – не потому, что детективов начитался или фильмов о сыщиках насмотрелся. Скорее, наслушался рассказов двоюродной бабушки, которая с 1941 года работала следователем прокуратуры. Самым дорогим подарком от бабушки-следователя внук до сих пор считает учебник по криминалистике, который стал для него настольной книгой. Почерпнутые из него знания пригодились при поступлении в школу милиции.

Свою профессиональную деятельность Александр Карманов начал в 1999 году со службы в милиции в качестве участкового инспектора, затем стал дознавателем – это почти тот же следователь, только расследовать приходится преступления небольшой тяжести. На этой работе молодой милиционер и приобрел практические навыки следственной работы, понял, что в следствии важна каждая мелочь.

– Любое преступление раскрывается фактически по воле случая: преступник случайно улику оставил (нарочно это вряд ли кто делает), свидетель случайно что-то увидел или услышал. Задача следователя – найти эти «случайности», правильно их зафиксировать и изъять, а потом собрать воедино, чтобы получить полную картину преступления.

В действенности этой методики при раскрытии любого преступления Александр Карманов убедился, когда поступил на службу в районный следственный отдел. В 2007 году при Генпрокуратуре России был создан Следственный комитет.

– Вопрос с моим назначением решился быстро, поскольку опыт следственной работы у меня уже был. Меня пригласили в Сыктывкар в следственное управление, где со мной беседовал лично руководитель управления Николай Алексеевич Басманов. Он одобрил мою кандидатуру.

Одно из первых дел, которые поручили расследовать начинающему следователю, удалось раскрыть только потому, что был проведен качественный осмотр места преступления и выявлено множество «случайных» улик. В 2008 году в одном из населенных пунктов Усть-Куломского района неизвестный изнасиловал и убил молодую женщину, мать двоих детей. Труп потерпевшей обнаружили в ее квартире родственники. По обстановке в квартире было видно, что хозяйка принимала гостя и пила с ним алкогольные напитки. Не остались незамеченными и следы борьбы. Очевидно, гость напал на хозяйку, чтобы изнасиловать, она стала сопротивляться. Оставалось лишь выяснить, кого женщина пригласила в гости.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что некоторое время женщина жила в своей квартире одна: муж работал вахтовым методом, дети гостили у бабушки и дедушки. Но сосед жертвы рассказал, что вечером перед убийством слышал через стенку два голоса – хозяйки квартиры и молодого мужчины. Уловил даже слова: гость сказал, что работал вместе с мужем хозяйки квартиры. Установить бывших коллег мужа потерпевшей оказалось несложно: подходящих по возрасту вообще оказалось лишь двое. У одного было алиби на время совершения преступления. Таким образом подозреваемого установили, но прямых улик против него не было.

– Мы приняли решение его задержать, – рассказал Александр Карманов. – Задержали его сразу же, утром, он был еще пьян. У него изъяли одежду, в которой он был накануне вечером, подногтевое содержимое. Все косвенные улики в совокупности свидетельствовали именно против этого подозреваемого.

На одежде жертвы обнаружились микроволокна одежды предполагаемого убийцы, на его одежде – микроволокна одежды убитой женщины. В подногтевом содержимом подозреваемого остались ДНК-клетки потерпевшей, в подногтевом содержимом жертвы – ДНК-клетки предполагаемого убийцы. На одном из изъятых в доме окурков нашли смесь ДНК хозяйки дома и подозреваемого. Получалось, что курили они одну сигарету по очереди. Подозреваемый заявил, что, может, и контактировал как-то с женой бывшего коллеги, но в дом к ней не заходил. Однако несколько волос жертвы обнаружились на носках предполагаемого убийцы.

Еще одним хоть и косвенным, но весомым доказательством стали показания подруги потерпевшей. Эта женщина торговала спиртным с рук. Когда ночью к ней за алкоголем пришла подруга, отказалась продавать ей спиртное, поскольку знала, что на руках у товарки двое маленьких детей. Подруга ушла, но через несколько минут за спиртным пришел мужчина, который впоследствии стал подозреваемым. Ему торговка продала свой товар. Очевидно, оставшаяся без спиртного жительница села встретила односельчанина, попросила его совершить покупку, а потом пригласила выпить за компанию. Посиделки закончились изнасилованием и убийством. Злоумышленник до конца не признавал свою вину, но суд счел ее доказанной и приговорил убийцу к семнадцати годам лишения свободы.

Александр Карманов отметил, что большая часть преступлений в сельских районах – бытовые, и совершаются они во время и после совместного распития спиртного. Иногда жертвой становится даже не собутыльник, а его близкие. Так, один из жителей Усть-Куломского района привел к себе в гости ранее судимого гражданина, вместе выпили. Когда хозяин уснул, гость совершил насильственные сексуальные действия в отношении маленького сына своего приятеля. Вероятно, преступник остался бы безнаказанным, поскольку вряд ли маленький ребенок, не осознавший смысла произошедшего, смог бы кому-то рассказать об этом. И в этот раз помогла «случайность»: бдительная соседка увидела незнакомого мужчину, который возился с маленьким сыном соседей, но ребенок, судя по его реакции, боялся незнакомца. Женщина сообщила о подозрительном госте соседей в полицию, стражи порядка задержали преступника.

По мнению Александра Карманова, расследовать преступления в сельской местности, с одной стороны, проще, поскольку в небольших населенных пунктах все друг друга знают. С другой стороны, есть в этом и сложность: при таких обстоятельствах свидетелей легче подбить на дачу ложных показаний, чтобы выгородить односельчанина. О том, что лжесвидетельство тоже наказуемо, свидетели обычно не задумываются до той поры, пока сами не окажутся на скамье подсудимых.

Один из жителей Усть-Куломского района был избит, несколько дней пролежал в больнице без сознания и скончался. Хозяин дома, где квартировал потерпевший, рассказал, что в роковой вечер постоялец буквально на ногах не стоял, ему помог добраться до дома знакомый. Квартирант как на постель рухнул, так на следующий день и не встал. Сначала хозяин отнесся к этому спокойно: думал, что гость страдает похмельем. Но когда квартирант три дня не вставал с кровати, хозяин дома заподозрил неладное и вызвал скорую. Потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Приятель, который помог избитому мужчине добраться до дома, назвал имя человека, который избил потерпевшего. Тот отрицал свою вину, утверждал, что действительно раза два ударил мужчину за непочтительные высказывания, но от этих тумаков не могли возникнуть те тяжелые телесные повреждения, которые привели к смерти человека. А затем выдвинул свою версию: потерпевший был не раз судим, своим богатым криминальным прошлым хвастался, имел связи в определенных кругах, кому-то, не исключено, дорогу перешел или обиду нанес. Якобы искали этого человека какие-то люди на машине. Вероятно, нашли да и избили жестоко. Подозреваемый назвал даже свидетелей, которые якобы этих загадочных приезжих на машине видели. Вот только «свидетели защиты» прокололись на мелочах: и приезжих по-разному описывали, и машины разные называли.

Следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого, и дело направили в суд. А там сторону обвинения ожидал еще один сюрприз: от показаний, данных в ходе следствия, отказался основной свидетель – тот самый, который привел потерпевшего домой. Мужчина заявил, что на него оказывали давление, поэтому он оговорил односельчанина. Выручила видеозапись допроса свидетеля: во время съемки свидетель говорил свободно, уверенно, не выглядел запуганным. Суд признал подсудимого виновным в избиении потерпевшего, а потом дал оценку и действиям лжесвидетеля, который тоже был привлечен к уголовной ответственности за обман.

В сельской местности работа следователя требует высокой самоотдачи, приложения не только умственных, но порой и физических усилий. Физическая выносливость помогает работать в полевых условиях, преодолевать большие расстояния по бездорожью, зимой на лыжах, летом – на лодке. Иногда работа следователя состоит не только в сборе улик. Александр Карманов рассказал, как в прошлом году сотрудникам следственного отдела пришлось выносить тело погибшего в результате несчастного случая в тайге. Транспорт в такую глушь бы не добрался, поэтому труп несли на руках – восьмикилометровый путь в лесных дебрях в тридцатиградусный мороз запомнится следователю на всю жизнь.

Был в практике Александра Карманова еще один случай, который врезался в память. В лесной избушке охотники нашли труп мужчины, который много лет жил там отшельником. Было установлено, что этот человек покончил с собой. Перед тем как свести счеты с жизнью, написал записку, адресованную тому, кто придет в избушку первым. В этой записке просил незнакомца отдать за него долг, сам, мол, уже не сумеет. Бумагу оставил на столе, к ней приложил тысячную купюру. Наверное, в этом проявился своеобразный менталитет сельского жителя: и нежелание оставлять после себя долги, и подкупающая вера в порядочность людей, которые передадут эту тысячу адресату.

Работа следователя – не самая простая, не всякий способен выдержать такую нагрузку – и моральную, и физическую. Секрет выносливости Александра Карманова – в поддержке семьи, в первую очередь жены.

– С Еленой я познакомился, когда еще был курсантом школы милиции. Она жила в соседнем поселке. С того времени мы с ней не расставались. Я часто задерживаюсь на работе, поэтому большую часть времени с детьми проводит жена, на ее плечи ложится большинство домашних дел. И я благодарен ей за то, что, как бы Елена ни была загружена, как бы она ни устала, дома меня всегда ждут горячий ужин и добрые слова, – рассказал собеседник издания.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Александра Карманова