Оранжерейные создания

Экзотическая флора осваивает север

Флора из дальних жарких стран и континентов уже давно перестала быть экзотикой в северном крае. Горшечные растения с причудливыми названиями украшают подоконники многих домов и квартир. При желании можно попасть и в самое настоящее царство тропических, субтропических и пустынных растений – в местечке Ёля-ты под Сыктывкаром находится оранжерея Ботанического сада Института биологии Коми научного центра, где сосредоточено 800 видов растений. Об этой удивительной коллекции «Республике» рассказала ведущий инженер отдела Ботанический сад Анна Вокуева.

Оранжерея была создана 35 лет назад, в 1984 году после ввода в эксплуатацию политермической теплицы. Сейчас, после реконструкции, тепличный комплекс выглядит иначе, чем первоначально, и состоит из трех больших секций.

Первая секция – экспозиционная, сюда приводят на экскурсии школьников, студентов и всех желающих. Во второй теплице выращиваются растения для получения цветочной срезки, а также собраны растения на продажу. В третьей секции разместились фондовые коллекции оранжереи, расположенные по таксономическому принципу (по семействам), где изучаются репродуктивные возможности растений. Здесь с посаженного семечка у многих «экзотических гостей» начинается жизнь.

Самая интересная, конечно, первая секция теплиц, где представлены тропическая, субтропическая и пустынная зоны.

Посетителей встречает пышная флора тропиков, которая разделена на растения неотропиков (Южная и Центральная Америка) и палеотропиков (Африка и Юго-Восточная Азия).

Внимание сразу же привлекают растения-великаны – пальма вашингтония нитеносная и упирающиеся в крышу фикусы. Чтобы они не снесли кровлю, их верхушки постоянно приходится стричь, резать и пилить. Видов фикусов, как отметила Анна Вокуева, в оранжерее огромное множество, они населяют и африканскую, и азиатскую тропические зоны.

Чтобы рассмотреть вымахавшее ввысь авокадо, тоже придется закинуть голову. Дерево уже отцвело, но плодов, к сожалению, не дало. Видимо, ему нужна пара – хороший урожай возможен только при перекрестном опылении (как, например, у облепихи).

Некоторые заморские гости нуждаются в опылении, и насекомые – пчелы, шмели, бабочки – иногда в теплицу залетают, выполняя свою важную миссию. Но специально летающих опылителей в оранжерее не держат, ведь получение плодов – не главная цель.

– Здесь, на севере, мы сохраняем частичку биоразнообразия мировой флоры. Наша основная задача – испытание и внедрение новых видов, – рассказала Анна Вокуева. – Хорошо, что сейчас можно купить все что угодно – из Голландии привозят растения на любой вкус. Но когда-то ничего этого не было, и люди ехали в наш ботанический сад, где проводились многолетние интродукционные испытания растений (интродукция – преднамеренное переселение особей какого-либо вида растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания), чтобы приобрести новые образцы. Те же астры, флоксы, бархатцы сначала были привезены в наш ботанический сад, а потом распространялись среди дачников. На наших экскурсиях школьники и студенты узнают, как растут, развиваются, цветут и плодоносят известные им исключительно по магазинам культуры – кофе, банан, лимон, маракуйя (пассифлора съедобная).

Для многих будет узнаваем и цветущий яркими розовыми цветами вечнозеленый кустарник бугенвиллия голая, или бумажный фонарик. Его можно увидеть в Египте, Турции, Испании, где колючие вьющиеся заросли используют в качестве живой изгороди: и красиво, и укрывают дворовую территорию от любопытных взглядов, и защищают – у бумажного фонарика острые шипы. В этой же зоне размещена экспозиция эпифитов, которая представлена растениями из семейств ароидные, бромелиевые, орхидные.

Тропики Южной Америки сменяются тропиками Азии. Здесь произрастают пассифлора съедобная – маракуйя (еще одно ее название – страстоцвет), жасмин, гортензии. Невозможно пройти мимо цикаса поникающего. Небольшой утолщенный побег венчает розетка, состоящая из десятка перистых листьев темно-зеленого цвета. Этот вид родом из Южной Японии. Растение не просто красивое, оно имеет древнее происхождение. Цикас произрастал, когда по Земле бродили динозавры. В те доисторические времена на планете еще не было цветущей флоры, вот и у цикаса вместо цветка – шишка. Его часто путают с пальмой, иногда даже с папоротником, но он относится к роду саговниковых. Это голосеменное растение, родственник сосны и ели.

Рядом растут бамбук, фатсия японская, кротоны, фикус каучуконосный. Название последнего говорит само за себя – из него и в самом деле можно добыть каучук. С декоративной точки зрения этот фикус интересен листьями, которые могут быть разных размеров и расцветки в зависимости от сортовой принадлежности.

Следующий участок – тропики Африки, где собраны многие клубневые и луковичные, такие как зантедеския эфиопская, или кала, гемантус Катарины – вечнозеленые или листопадные растения с яйцевидной или грушевидной луковицей. Их цветки собраны в густое зонтичное соцветие на конце стрелки, окруженное красными прицветниками яйцевидной формы. Один вид, гемантус белоцветковый, часто выращивается в качестве комнатного растения. Здесь же растут валлота, гименокаллис, кринум, панкрациум, агапантус, кливия.

В этой зоне интересной зонтичной формой привлекает взгляд еще один вид фикуса – бенгальский, или баньян. Для него характерна особая жизненная форма. Формирование баньяна начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней. В определенные моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни растут очень медленно, и через некоторое время большая их часть высыхает, так и не достигнув почвы. Но единичные воздушные корни дорастают до земли и укореняются, после надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик стволов. Разрастаясь, баньян способен превратиться в большое дерево, занимающее несколько гектаров, окружность кроны может составлять 610 метров.

Его сосед по грядке – кофе арабика. Куст активно плодоносит и продолжает радовать новыми бутонами. Буквально на днях сотрудники оранжереи собрали созревшие плоды кофе арабики, очистили от кожуры и разложили сушить. В дальнейшем зерна используют для посевов и для обмена с другими ботаническими садами.

Если в тропиках всегда тепло и влажно, то субтропическую зону отличает сезонность: летом тепло, зимой прохладно, поэтому некоторые растения в период покоя сбрасывают листву. Такой климат типичен для Средиземноморья. В оранжерее в субтропической зоне главные обитатели – цитрусовые (рутовые): муррайя, лимон павловский, финик канарский, инжир, самшиты, олеандр, гранат и хвойные – туя, кипарисовики. У инжира и лимона на ветках висят почти созревшие плоды. Инжир – это еще один вид фикуса, фикус карика, или фиговое дерево, плоды которого съедобны и содержат до 75 процентов сахаров (глюкозы и фруктозы).

Далее идут шеффлера, камелия (китайский чай), стелющиеся лианы, рододендроны, азалии и чемпион по теневыносливости – аспидистра. И еще – юкка, гибискус (или китайский розан), кордилина, гингко билоба. Уникальные свойства этого растения сделали его хитом аптечных продаж.

Нежно цветет и благоухает мирт обыкновенный. Кое-где уже завязались плоды, которые при созревании станут похожи на ягоды можжевельника. Мирт выделяет много фитонцидов, очищающих воздух от патогенной микрофлоры, поэтому его полезно держать в квартире. Но надо помнить, что зимой мирту, так же как и лимону, необходимо прохладное и светлое помещение.

По-своему очень интересна и зона пустынь и полупустынь. Растения, произрастающие в условиях высоких дневных температур, обилия солнечного света, малого количества осадков и низкой влажности воздуха, выработали способность накапливать и сохранять влагу на период засухи, а затем экономно ее расходовать. Эти сочные растения, так называемые суккуленты, запасают воду в стеблях – стеблевые суккуленты (кактусовые, молочайные) или в листьях (толстянковые, агавовые, аизовые).

К листовым суккулентам относится мексиканская агава – высокоценная техническая культура, из которой не только делают текилу, но и плетут канаты. А еще индейцы использовали игольчатые кончики листьев как наконечники для стрел.

Большой выносливостью отличается и нолина. Ее народное название – слоновья нога, потому что стебель сильно утолщен у основания. Свое третье название – лошадиный хвост, лошадиная грива – нолина заслужила благодаря густой, длинной и лохматой листве.

Очень красивы разнообразные кактусы – опунции, но любоваться ими лучше на расстоянии и ни в коем случае не прикасаться: коварные иголки могут воткнуться в кожу и стать большой проблемой.

А еще гид обратила внимание на огромный кактус – цереус перуанский, который может достигать 20 метров в высоту. Продолжительность его вегетации – до 300 лет. Сейчас на нем много бутонов, которые должны распуститься со дня на день.

О каждом из растений оранжереи ботанического сада можно рассказывать бесконечно.

– Сегодня коллекция насчитывает 800 таксонов (видов и образцов), – говорит Анна Вокуева. – Основной путь пополнения – обмен растениями и семенами через ботанические сады, например, такие крупнейшие, как Главный ботанический сад в Москве, Ботанический институт имени Комарова в Санкт-Петербурге, ботсад Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.

Кроме того, Ботанический сад Института биологии входит в совет ботанических садов Урала и Поволжья. Ежегодно в одном из городов этого содружества проходят сессии, где ученые обмениваются опытом и растениями.

Обмен семенами происходит по делектусам. Делектус – перечень семян для бесплатного научного обмена между ботаническими учреждениями мира. Такие сборники издаются ежегодно или один раз в два года. По почте присылают семена в том числе из-за рубежа – Америки, Японии, Румынии.

Экскурсия завершилась в третьей секции, где сотрудники оранжереи изучают биологические особенности и репродуктивные возможности растений. Сейчас предмет научного интереса Анны Вокуевой – сорта калибрахоа – близкого родственника петунии. Это растение цветет всеми цветами радуги, и его можно выращивать как комнатное. Сотрудница оранжереи занимается сортоиспытанием калибрахоа, результаты которого будут понятны после того, как образцы перезимуют. Уже не первый год в оранжерее занимаются и сортоиспытанием лилии, которая выращивается для получения цветочной срезки наряду с такими видами, как зантедеския эфиопская, или калла, гиппеаструм гибридный, альстромерия.

Галина ВЛАДИС

Фото Анны ВОКУЕВОЙ и из группы «ВКонтакте»