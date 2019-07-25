Настроение, сохраненное в камне

Мастер авторских украшений сыктывкарка Оксана Скуряева – постоянная участница различных выставок и ярмарок хендмейда. Ее украшения и сумочки «гуляют» не только в Сыктывкаре, но и по улицам Парижа, Москвы и на Кипре. В 2018 году она дважды была финалисткой всероссийских конкурсов женских аксессуаров. Такого мастерства и востребованности Оксана Скуряева достигла за совсем небольшой срок – созданием украшений она занимается всего шесть лет.

Как выяснилось в ходе знакомства с работами мастерицы, в ее творческом арсенале не только бижутерия ручной работы, но и картины, портреты, вышитые крестом, на самый изысканный вкус. Причем многие ее вышитые картины сделаны не по купленным в магазине, а по авторским схемам и потому уникальны. Откуда взялся у нее этот талант, Оксана Скуряева не знает. Говорит: «Вроде в родительской семье творческих людей не было». Ее любовь к рукоделию началась с вязания спицами, которому обучила ее бабушка. В школе ей очень нравилось вязать крючком. Потом это увлечение прошло, захотелось чего-то нового. Следующим длительным увлечением было создание картин из соломки. Однако вскоре соломка тоже поднадоела, начала вышивать крестиком. Как-то решила вышить портрет своей мамы со старой групповой фотографии, где мама еще совсем молодая. Другой фотографии молодой мамы не было, и женщина решила попробовать увеличить лицо. Нашла в интернете программу для создания схем для вышивки, почитала форумы других мастериц о том, как качественно делать схемы, и вышила увеличенный портрет мамы в технике монохром. Причем со стопроцентной схожестью.

– Я долго не могла себя найти, пока однажды не наткнулась в интернете на фотографии украшений с натуральными камнями в технике вышивки бисером, – рассказала собеседница издания. – Очень понравилось, начала читать об этом в интернете. И сама не заметила, как перешла на более сложные техники работы. Начала осваивать азы на мастер-классах в интернете. Самое интересное, что буквально года за два до этого я говорила своей подруге, которая увлекалась изготовлением декоративных деревьев из бисера: «Чтобы я взялась с бисером работать! Да ни за что!» А теперь ночами могу сидеть, оплетать бисером кабошоны (камни определенной формы – с плоским дном и выпуклой поверхностью).

Работает мастерица в разных техниках. В основном это вышивка из мельчайшего бисера, пайеток, кристаллов и бусин Сваровски с включением природных камней. Новое увлечение настолько захватило ее, что она, посоветовавшись с мужем, решила оставить работу и заниматься только своим хобби. Совмещать то и другое было просто невозможно: создание красоты требует вдохновения и времени. Уделять этому часик перед сном никак не получится, потому что занятие захватывает с головой. Любящий муж понял, что запретить жене заниматься любимым делом – значит лишить ее радости.

Поскольку качество изделия у мастера на первом месте, то и материалы, которые Оксана Скуряева заказывает в интернете у проверенных поставщиков, качественные и недешевые. К примеру, самый качественный бисер на сегодня – японских фирм. Его цена в среднем в три-четыре раза выше чешского, пять граммов такого бисера может стоить более 500 рублей. Что касается стоимости камней, то поначалу сыктывкарка боялась даже говорить мужу, во сколько они ей обходятся. Но потом все же рискнула признаться. И он, как всегда, понял. Одних только камней в доме мастерицы не счесть. Это ее гордость. Когда приезжают гости, женщина обязательно демонстрирует им свои сокровища. А сидящий рядом муж с доброй усмешкой комментирует стоимость каждого камня: «Это вот наши новые полы, это натяжные потолки».

Камни Оксана Скуряева заказывает не под конкретное изделие, а просто те, что нравятся. Некоторые из них подолгу дожидаются своего изделия. В отличие от других мастеров она никогда не делает эскизы будущих произведений. Их рисует ее воображение по ходу работы. Она просто садится и воплощает свои фантазии. К примеру, брошь в виде розового слоника, сидящего на полумесяце со звездочкой в лапе, навеяна картинкой из интернета, на которой птичка спрашивает сидящего на ветке слоника: «Ты чего тут делаешь?», а он ей отвечает: «Мечтаю». Еще одна героиня ее фантазий – маленькая цветочная фея-слоник с крылышками – Флорочка. Фантазийные броши-слоники с крылышками «гуляют» по Сыктывкару и Москве.

– Нужно делать украшения в хорошем настроении и с хорошим посылом, – поделилась женщина. – Ведь камень накапливает энергетику мастера. Я лучше не поработаю два-три дня, но не сяду за рабочий стол в растрепанных чувствах.

Даже конкурсные работы Оксана Скуряева делает без эскиза. И это не мешает им выдерживать жесткий конкурсный отбор среди тысяч работ других мастеров страны. В прошлом году этот отбор на проходивший в Казани конкурс «Руками женщины», организованный Фондом президентских грантов, прошли два мастера из Коми – известная художница, создающая картины из пуха и перьев, Татьяна Попова и Оксана Скуряева. Обе они вышли в финал конкурса.

– Победить нам было сложно, потому что там в основном были представлены традиционные народные промыслы – гжель, вологодское кружево, береста, городецкая роспись и так далее. А у нас с Татьяной работы авторские, современные, – рассказала мастерица.

Почти сразу после Казани она поехала в Москву на конкурс «Сумки и клатчи», где представляла клатч, обшитый бархатом и камнями с изображением Русалочки. Конкурсный отбор обычно проводится в интернете на сайте организующей его компании. Этот конкурс обычно проводят крупные торговые марки, сотрудничающие с фирмой «Сваровски», а работы оценивают известные дизайнеры украшений. Работа Оксаны Скуряевой также вышла в финал конкурса и была приобретена одним из московских дизайнеров.

Еще один клатч сыктывкарка сделала на конкурс, прошедший в феврале 2019 года. Участникам предлагалось воплотить в своих работах тему «Я». Иными словами, изобразить в работе свою суть. На темном бархате театральной сумочки представлен мир северной природы. Тут и сосенка, и яркие россыпи брусники и клюквы, и лесной олень, стоящий под северным сиянием.

– Я ведь родилась в сельской местности, поэтому северная природа – это уже словно часть меня, – объяснила Оксана Скуряева свой замысел.

С этой работой она вышла в полуфинал. Но пока победа для нее не самоцель: нужно еще совершенствоваться и совершенствоваться. А конкурсы – это прекрасная возможность пообщаться с другими мастерами, перенять их опыт, зажечься новыми идеями.

Свои украшения Оксана продает либо через интернет, где у нее есть своя страница в соцсетях с фотографиями изделий, либо на ярмарках. Ее украшения покупают как российские женщины, так и иностранки. Так, колье с опалом Морадо – кабошоном редкой породы из опала с флюоритом под названием «Сердце Атлантиды» уже поехало на Кипр. Заказала комплект девушка по имени Афина. В украшениях мастерицы из далекого Сыктывкара уже щеголяют ее мама и свекровь, а это колье словно ждало хозяйку с таким романтическим именем.

– Женщины любят аксессуары, потому что даже самая простая одежда может выглядеть свежо и смело в сочетании с правильно подобранным аксессуаром. Хотя у нас в Коми пока ручная работа недооценивается, в то время как в центральной России эти изделия идут на ура, – пояснила Оксана Скуряева. – Иногда женщины делают заказ, но заказы я не очень люблю, потому что обычно просят сделать такую же вещь, которая у меня уже есть, но с другим камнем или другой отделкой. А я знаю, что это будет выглядеть некрасиво, но убедить человека бывает непросто. И потом повторять одну и ту же вещь мне неинтересно. Поэтому чаще всего мои изделия просто ждут своего покупателя.

Галина ГАЕВА

Фото автора и из архива Оксаны Скуряевой