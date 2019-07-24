Константин Плехов избавился от приставки и.о.

В среду глава Коми Сергей Гапликов подписал распоряжение о назначении Константина Плехова на должность министра экономики республики.

Напомним, ранее Константин Плехов занимал должность первого замминистра финансов. По итогам проведения конкурса «Команда Республики Коми» включен в резерв управленческих кадров. Затем после отставки Марины Анисимовой был назначен на должность исполняющего обязанности министра экономики Республики Коми. Назначение состоялось 12 июля.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru