В Коми ликвидируют последствия стихии

Ливневые дожди привели к возникновению чрезвычайных ситуаций в разных районах Коми. Самой крупной из них стала авария на железнодорожной станции Керки в Сосногорском районе, где из-за размыва пути по причине неблагоприятных погодных условий произошел сход с рельсов 23 вагонов грузового поезда Воркута – Череповец.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова к месту аварии выехал первый заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Константин Лазарев. Также в составе выехавшей рабочей группы – начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев, председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

По официальной информации ОАО «РЖД», сход 23 вагонов с углем с рельсов произошел 22 июля в 01.55. Погибших и пострадавших нет. Станция Керки Северной железной дороги будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ. В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД. К месту выехала комиссия во главе с начальником СЖД. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Пассажиры поездов, задержанных из-за аварии в Сосногорском районе, будут доставлены до мест назначения автобусами. Об этом главе Коми доложил первый заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Константин Лазарев, сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Константина Лазарева, ситуация находится под контролем.

– На 13 часов 45 минут все пассажиры поездов, которые следовали с севера в сторону юга, были погружены в автобус, более 400 человек, и направлены на станцию Сосногорск на вокзал. Ожидаем прибытия пассажиров на станцию Ираель, которые следуют с юга на север. Они будут доставлены поездом в сторону Воркуты. Маломобильные пассажиры также направлены в Сосногорск. Нуждающимся была оказана медицинская помощь, – доложил Константин Лазарев.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению железнодорожного сообщения в районе населенного пункта Керки.

– На сегодняшний момент мною принято решение и направлено на согласование в РЖД не отправлять до сегодняшнего дня поезда из Печоры, до завтрашнего утра держать их в Печоре и только к утру направить на станцию Ираель для дальнейшего передвижения на станцию Сосногорск. То же самое: поезда оставить в Ухте, а не отправлять сюда, с тем чтобы не нарушать меры безопасности и обеспечить нормальное передвижение людей. Мы договорились с Газпромом, большое им за это спасибо, на завтрашнее утро будет направлено необходимое количество автобусов для перевозки пассажиров, – рассказал Лазарев.

В связи с чрезвычайным происшествием временно ограничена продажа билетов на ряд пассажирских поездов, которые должны были следовать по участку Кожва – Сосногорск. Также до окончания восстановительных работ отменены пригородные поезда № 6721 Ираель – Сосногорск и № 6722 Сосногорск – Ираель. Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов.

Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, а также из объявлений на вокзалах и остановочных пунктах.

Сотрудники сыктывкарского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводят по факту схода грузовых вагонов с рельсов доследственную проверку.

По предварительным выводам следователей, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По состоянию на понедельник, не был снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенный 17 июля из-за размыва и подтопления дорог в Усть-Куломском районе. Отрезанными от большой земли остаются десять населенных пунктов района, в которых проживают более трех тысяч человек. По информации администрации района, временное сообщение с этими населенными пунктами налажено, организована доставка продуктов и граждан. Пока в администрации затрудняются сказать, когда будет восстановлено бесперебойное транспортное сообщение.

19 июля руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан выступил с официальным обращением к жителям. Он сообщил, что район получил поддержку правительства республики и лично главы региона Сергея Гапликова. Сергей Рубан поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий ливней. По словам главы района, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации обсуждался даже вариант отменить запланированные на 20 июля праздничные мероприятия в честь юбилея – 90-летия Усть-Куломского района. Но даже жители отрезанных от большой земли населенных пунктов и главы этих сельских поселений высказались за то, чтобы праздник состоялся.

– Поверьте, очень обидно, что праздник будет не для всех жителей района, но наш район силен пониманием, единением, взаимовыручкой, и подобные испытания сплотили всех нас и сделали только крепче и сильнее, – отметил Сергей Рубан.

Непростая ситуация сложилась и в населенных пунктах Корткеросского района. Там подтоплены дворы и огороды частных домов, из-за высокого уровня воды у села Нившера затонул мост вместе с машинами, которые на него поставили, чтобы конструкцию не унесло под напором «большой воды». 19 июля состоялось внеплановое рабочее совещание с участием врио руководителя администрации района Константина Сажина. На нем обсуждались ситуации, возникшие из-за повышения уровня воды в селе Нившера, деревне Пасвомын и по Аныбской переправе.

В отделе по делам ГО и ЧС администрации Корткеросского района сообщили, что по состоянию на понедельник уровень воды начинает снижаться. Несколько семей, проживавших на подтопленных территориях, временно перебрались к родственникам, но уже к вечеру понедельника собирались вернуться в свои дома. Основной ущерб вода нанесла владельцам огородов, серьезно пострадали посадки картофеля. Администрация рассматривает вопрос компенсации ущерба жителям, пострадавшим от «большой воды».

От ливней пострадала и столица региона. В воскресенье, по данным Коми ЦГМС, в Сыктывкаре за шесть часов выпала треть месячной нормы осадков. По информации пресс-службы администрации города, из-за ливневых вод образовались промывы на спуске к реке в парке имени Кирова, также водой повреждены лестницы. Кроме того, жители города сообщали о подтоплении улиц, в том числе улицы Колхозной, которая «тонет» практически при каждом сильном дожде, о ямах, появившихся из-за размыва дорог, о «наводнении» в крупном торговом центре, где вода залила магазин.

В понедельник последствия разгула стихии в столице Коми оценивала специальная комиссия. Администрация города сообщила, что повреждения берегоукрепительных сооружений в Кировском парке будут устранены в ближайшие дни. К работам в рамках гарантийных обязательств приступила компания «Тетра», возводившая эти сооружения. Подмытый водой спуск приведет в порядок «Сыктывкарская управляющая компания», которая занимается обслуживанием объекта. Также компания уберет песок и мусор, принесенный водой.

Не на шутку разбушевалась стихия и на дачах в Морово Сыктывдинского района. Это всего в тридцати километрах от Сыктывкара. Здесь 21 июля прошел ливень с грозой. Около двух часов дня небо затянули грозовые тучи, поднялся ветер, гремел гром, сверкали молнии. Но самое худшее для дачников – выпадение крупного града. Буквально за полчаса земля была покрыта его пятисантиметровым слоем. Журналист «Республики» стал очевидцем буйства стихии. Град как серпом срезал листву и созревающие ягоды, рвал кусты малины, крыжовника и смородины. Картофельную ботву, свеклу, зеленый лук срезало, рвало и забивало в почву. Пленку на парнике пробило как шрапнелью, от огурцов ничего не осталось. Несмотря на теплую погоду после ливня, лед на земле не таял до ночи. Некоторые дачники вышли на уборку осадков с лопатами для снега. Земля была усыпана сбитыми листьями и ягодами. Большая часть посадок оказалась загублена безвозвратно. Дачники еще раз убедились в том, что наш край относится к зоне рискованного земледелия.

Людмила ВЛАСОВА, Артур АРТЕЕВ

Фото БНК