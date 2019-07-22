Самый южный юбилей

Прилузский район отпраздновал 90-летие

Чай из самоваров и домашний квас, разнообразные рыбники и прочая выпечка, сувенирные совы на лыжах, «женщина-стол» и мангал в виде Царь-пушки – этим и многим другим встретило село Объячево гостей и местных жителей, пришедших на празднование 90-летия самого южного района Коми.

Этим летом в Коми череда юбилеев районов. Прилузскому 90 лет исполнилось 15 июля, но праздновали 20-го, в субботу, чтобы люди могли погулять от души в выходной. С самого утра центр села Объячево перекрыли, превратив площадь перед зданием администрации и прилегающие к ней улицы в территорию праздника. Здесь была и сцена, на которой выступали местные артисты, и детская площадка с огромным трехглавым драконом – горкой-батутом, и ярмарка изделий местных и приезжих мастеров, а также множество палаток со съестным, традиционные подворья сельских поселений. Каждое старалось перещеголять соседей и в оформлении своих площадок, и в различных развлечениях для гостей, и в песнях с танцами, и, конечно, в угощениях. У каждого подворья стоял самовар, а то и несколько, хозяйки предлагали травяные чаи, квас, морсы и сур, уговаривали попробовать пироги, окрошку, свежие ягоды и вяленую рыбу. В одной из палаток лепили и тут же жарили очень аппетитные пышки, причем под музыкальное сопровождение: рядом с веселой кулинаркой – культработником Валентиной Прикладовской сидел гармонист. Нестандартно подошли к подаче напитков жители Лоймы – самовар они одели в плотный берестяной чехол.

Максимальное внимание, несомненно, привлекала «женщина-стол» – местная жительница в народном костюме с юбкой-скатертью, разложенной по круглому столу с отверстием посередине. Выглядело это как огромный кринолин, на который к тому же поставили тарелки и подносы со всякой всячиной – выпечкой, ягодами, отварным картофелем, вареньями и соленьями. Гости выдумке удивлялись, хвалили за оригинальную подачу, угощались с «юбки», пока дама не решила поменять место дислокации и не пошла спокойно вместе со столом. Тут уж восторгу не было предела. Оказалось, что к ножкам стола, надежно укрытым красной тканью, приделаны колесики.

Хозяйки подворья Прокопьевки предлагали попробовать национальный напиток – чужву. В чугунке с жидкостью цвета крепкого чая плавал ярко-красный острый перец, однако напиток оказался сладким.

– Это что-то среднее между суром и квасом, – объяснили сельчанки. – Безалкогольный, под выпечку хорошо идет.

Но самым популярным среди гостей, по их словам, все же оказался сур, он разошелся быстрее всего. Изготовила его, как выяснилось, одна из хозяек подворья – Альбина Югова, которая оказалась мастерицей на все руки: тут же учила всех желающих валять валенки, не большие, правда, а сувенирные, на куклу. А ее землячка Агния Лобанова тем временем проводила другой мастер-класс – учила прясть.

К полудню в Объячево приехал глава Коми Сергей Гапликов, который оценил местную ВДНХ – предприятия и учреждения демонстрировали свои достижения, рассказывали о повседневной работе. Лесники, например, поведали о лесах Прилузья, наглядно показали, чем отличается древесина разных деревьев, показали сеянцы хвойных пород. Сотрудники «Ростелекома» продемонстрировали различные средства связи, аппаратуру, уже ставшую исторической, а местные школьники устроили битву роботов, которых они сами собрали.

Надолго Сергей Гапликов задержался возле местного жителя, привезшего на ярмарку собственноручно изготовленные мангалы. Один он назвал «Царь-пушка», устройство оказалось многофункциональным: в распахивающемся дуле, по уверениям мастера, можно не только шашлыки жарить, но и рыбу коптить, и вообще практически любые блюда готовить. Также губернатора заинтересовал небольшой ткацкий станок, хозяйка которого показывала, как ткут половики.

В подворьях тем временем главу и сопровождающих его министров уже заждались, так что начали громко петь песни и призывать не проходить мимо, а как можно скорее зайти в гости. А когда Сергей Гапликов откликнулся на этот зов, его тут же начали настойчиво угощать – пирогами, черным хлебом с салом, разносолами, компотами и морсом, одаривать изделиями местных мастеров. В числе прочего ему вручили кружку-портрет (с рельефным изображением в полный рост, в строгом костюме и с флагом в руке), связку баранок и внушительных размеров рыбник.

Через ряды подворий гости проследовали к Дому культуры, где проходил праздничный концерт в честь юбилея, который начался с того, что несколько творческих коллективов совместно спели гимн Прилузья. Не все местные таланты поместились на сцене, так что часть стояла вдоль первого ряда в зрительном зале.

Поздравляя прилузцев с юбилеем, Сергей Гапликов отметил, что хоть Объячево и является одним из старейших сел республики, но, проезжая по нему, посещая другие поселения района, видно, как они постоянно меняются, развиваясь. Конечно, предстоит еще очень много работы: нужно строить и ремонтировать детские сады, школы, ФАПы, решать вопросы с переселением людей из ветхого и аварийного жилья.

– Уже очень много сделано вашими усилиями, усилиями тех, кто неравнодушен к своей земле. У района есть серьезные достижения, и это не просто цифры – это конкретные дела, – заявил руководитель региона. – Очень ценно, что вы, жители Прилузья, бережно храните землю своих предков, чтобы передать ее следующим поколениям. Успехи района зависят в первую очередь от вас – людей, живущих здесь. Не случайно, что район сейчас имеет 23 ТОСа, это самое большое количество среди наших муниципалитетов, это значит, что местные жители неравнодушны, активны, стараются вкладывать свой труд в развитие любимой земли.

В финале выступления Сергей Гапликов подарил администрации Прилузья сертификат на 20 миллионов рублей на благоустройство района, высказав надежду, что эти средства пойдут на приведение в порядок тех территорий, которые наиболее в этом нуждаются.

Также Сергей Гапликов вручил награды ряду жителей района. В числе отмеченных – первый глава администрации Прилузского района Василий Гуторов, который, получив благодарственное письмо от руководителя региона, также решил обратиться с небольшой речью к землякам. В частности, перечислив все возможные беды, которые выпадали здешней земле, включая монголо-татарское нашествие, Гражданскую войну и перестройку, Василий Гуторов выразил уверенность, что местный народ и дальше будет успешно со всем справляться, победит любые проблемы.

– Правильно говорит, хороший мужик, – одобрила выступление экс-главы пожилая женщина, сидевшая рядом с журналистом «Республики». – В Гражданской войне победили, а сейчас надо победить борщевик.

Также прилузцев поздравила заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева.

– Сегодня на этом празднике мы даже не как гости, а как хорошие друзья и партнеры, – высказалась вице-спикер парламента, отметив, что Прилузье, на ее взгляд, вообще очень дружная земля. – Например, местные предприятия, работающие в сфере лесозаготовок, успешно взаимодействуют между собой. А уж какие здесь талантливые мастера!

Сама Валентина Жиделева не смогла пройти мимо картины Нины Елиной из Летки и приобрела ее, рассказав журналисту «Республики», что в Сыктывкаре посетила выставку этой прилузской художницы и теперь является большой поклонницей ее творчества.

А мастера тем временем на площади, где продолжалось гулянье, времени зря не теряли. В честь юбилея среди них объявили творческий конкурс: за четыре часа нужно было сделать нечто эксклюзивное на тему «С любовью о Прилузье». Признавались в любви к родному району мастера по-разному – тканой салфеткой, абажуром из лозы, а победил в конкурсе изделий в результате маленький мишка, держащий в руках сердце, – его выполнила в технике сухого валяния 16-летняя школьница Валерия Никулина.

Ее мама – тоже известная местная мастерица Александра Никулина на сей раз в конкурсе не участвовала, зато за прилавком с местными сувенирами – берестяными изделиями, совами-лыжницами, снеками по-коми – сушеными-пареными морковкой и свеклой – она стояла в уникальном авторском сарафане, сшитом не так давно, зато по методам прабабушек.

– Рисунок на нем – это ручная кубовая набойка по ткани, – рассказала Александра Никулина. – В 2016 году мы выиграли грант главы Коми, прошли обучение у мастера по кубовой набойке в Пскове. Наши прилузские мастера сделали штампы для рисунков. И сейчас мы можем сами оформлять ткани для традиционной одежды. А еще украшаем так тканевые сумки для покупок, уже современными, акриловыми красками, футболки и джинсы для молодежи.

Отдельный конкурс среди мастеров проводился методом зрительского голосования: гости праздника оценивали работы, сделанные заранее. Были здесь и традиционные для местных мастеров работы, и современные – картины, светильники из фоамирана.

На «Никольской ярмарке», ставшей одной из изюминок юбилея, тоже можно было купить изделия разных мастеров, причем не только местных, но и гостей из южных районов Коми, Сыктывкара и Кирова. Особой популярностью пользовались узорные носки и варежки – их раскупили очень быстро.

Кроме гулянья в центре села, в этот день праздновали и на других площадках. Где-то по-спортивному – на поле возле школы прошли соревнования по футболу и волейболу на призы руководителя администрации района, также соревновались любители шашек и шахмат, мастера фигурного вождения, силачи и даже жонглеры. Где-то лирично – в парке культуры и отдыха пели песни под гитару. На площадке возле музея проходила интерактивная игра «Колесо истории», а в библиотеке организовали выставку-хронограф и учили коми народным играм.

К трем часам дня палатки на площади и в ее окрестностях стали постепенно сворачивать, остались только детский городок, скамейки да элементы оформления вроде декоративных «счастливых» ворот, проходя через которые надо было загадывать желание. И, конечно, осталась сцена, куда в шесть часов снова вышли артисты. Но на сей раз не с народными, а с современными песнями – начался концерт с дискотекой. Завершился праздник файер-шоу «Огни Биармии».

Анна ПОТЕХИНА

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