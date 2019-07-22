Работы по благоустройству завершены на 28 территориях Коми

О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» главу республики Сергея Гапликова во время рабочей встречи проинформировал зампред правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» сегодня реализуется в 46 городских округах, городских и сельских поселениях республики. За счет федеральных средств запланировано благоустройство 139 территорий: 66 дворовых и 73 общественных. Это территории, которые были отобраны совместно с местными жителями. По словам вице-премьера, на 28 территориях работы уже завершены, порядка восьми процентов денежных средств по благоустройству освоены.

Кроме того, Константин Лазарев акцентировал внимание на проведении работ по благоустройству улиц и дворов в Сыктывкаре.

– Все дворовые и общественные территории города уже в работе, замечаний по качеству и своевременности работ от граждан не поступало. Каждый раз проверяем выполнение графиков синхронизации производства работ, в том числе и с проектом «Безопасные и качественные дороги», чтобы все процессы проходили комплексно и не затягивались. Обращаем пристальное внимание на работу по замене труб водоканала, тепловых систем, чтобы не парило и не портилось покрытие, чтобы не пришлось второй раз вскрывать асфальт, – отметил Константин Лазарев.

– Учитывая, что мэр Сыктывкара подал в отставку, будет заниматься другой работой, я вас прошу лично курировать и контролировать все происходящие процессы на территории города Сыктывкара, обратить особое внимание на подготовку к отопительному сезону, выполнение всех инвестиционных программ, которые были заявлены теплоснабжающими и сетевыми компаниями. Это очень важно, потому что лето у нас короткое, к тому же погода вносит свои коррективы, – отметил глава региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru