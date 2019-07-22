Ольга Мифтахова: «Ремонт не остановит работу Ленинки»

В начале августа Национальная библиотека Республики Коми закроется для подготовки к капитальному ремонту. В течение двух месяцев новые книги выдаваться не будут, библиотекари будут упаковывать книги и перевозить их в другие помещения. В библиотеке отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Финансирование ремонта будет идти из двух бюджетов – федерального и регионального. Работы начнутся в конце года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны. О том, как будет проходить ремонт и что ждет читателей после его завершения, «Республике» рассказала директор Национальной библиотеки Коми Ольга Мифтахова.

– Когда в Ленинке проходил последний капитальный ремонт?

– Это было почти тридцать лет назад – в самом начале девяностых годов. После этого осуществлялись только частичные ремонты. Так, семь лет назад был ремонт крыши с надстройкой верхнего этажа. Но ремонта всего здания тогда не производили, поэтому все проблемы остались нерешенными.

– Здание библиотеки является памятником истории и культуры. Поэтому нельзя изменять его внешний облик?

– Он не только сохранится, но и станет ближе к оригиналу пятидесятых годов. У нас есть охранные обязательства на внешний вид здания и часть внутренних помещений. Сохранится фасад здания с колоннами, общий читальный зал, холл второго этажа и первый этаж. Изменить можно только помещения книгохранилища. С 1958 года, когда библиотека въехала в это здание, часть конструкций была утрачена. В частности, пропала чугунная решетка-ограда вокруг территории. И въездные ворота с аркой слева от входа в здание. От них сейчас остался только остов. Все это будет восстановлено, и после ремонта территория около библиотеки станет охраняемой и закрытой для въезда посторонних машин. Решетку и арку уже мало кто помнит, поэтому их восстановят по фотоснимкам. Также будут восстановлены некоторые архитектурные элементы на крыше здания.

– Будут ли расширены после ремонта библиотечные площади?

– Нет, такая задача не ставится. У нас пройдет только реконструкция. Здание должно принять тот облик, который был в 1958 году. Читатели заметят некоторые перепланировки в читальном зале, абонементе и в отделе литературы по искусству. Большие перепланировки запланированы только в книгохранилище и служебных кабинетах. Сотрудников стало больше, и всех нужно обеспечить рабочими местами. Книгохранилище полностью перейдет на систему рельсового хранения. Сейчас этой системой оборудовано только два этажа из пяти.

– Когда вы должны завершить ремонт?

– К столетию республики, но по плану все работы должны быть завершены уже к концу следующего года. Проект капитального ремонта с реконструкцией был подготовлен шесть лет назад, сейчас идет его актуализация. Появились компьютерные сети, новые виды освещения, новые требования пожарной безопасности. Поэтому требуется актуализация проектно-сметной документации. К сентябрю она будет завершена, и начнется процедура выбора строительного подрядчика.

– Но книги вы начнете выво-зить уже с 1 августа?

– Да. Обычно мы начинаем читательский сезон с 1 октября. Так как не хотим прерывать свою работу из-за ремонта, то к этой дате должны принять читателей в новых помещениях. Чтобы читатели не пострадали, нужно перевезти книги и подготовить пункты выдачи литературы. Мы не сможем только открыть просторные читальные залы. Планируется, что ближайший к зданию библиотеки пункт выдачи литературы по всем отраслям знаний откроется 1 октября на Орджоникидзе, 10. В этом здании находится республиканский Дом творчества, и нам предоставляется его помещение во временную аренду. Здесь мы получим 180 квадратных метров. Для размещения книжного фонда республиканский минобраз предоставил нам трехэтажный бывший учебный корпус сыктывкарского политехнического техникума по адресу: Катаева, 41 (это 1400 квадратных метров). Там тоже откроется одно из окон выдачи книг. Мебель и оборудование будут храниться на складах-боксах «Комикиновидеопроката». Часть отделов и фондов разместится на площадках Центра культурных инициатив «Югöр». Там всего 90 квадратных метров. Сюда перевезем каталоги и редкий фонд. Для его хранения нужно обеспечить специальные условия.

В Усть-Сысольске первая публичная библиотека открылась в 1837 году. В фондах Национальной библиотеки Коми хранится пять книг из первой библиотеки Коми края, на обложках которых стоит экслибрис Усть-Сысольской общественной библиотеки. Ставшее одним из архитектурных символов города, современное здание Национальной библиотеки возвели в середине прошлого века. Строительство началось в 1955 году, а официальной датой завершения постройки здания считается апрель 1958 года.

– Сколько у вас сейчас книг в фондах?

– Порядка двух с половиной миллионов единиц хранения. Это не только книги, но и периодика и прочее. Во время ремонта мы проведем серьезную работу по оптимизации фондов. В частности, огромное количество фондов у нас занимают патенты и спецлитература. Они все перешли в электронный формат. Поэтому мы будем освобождаться от бумажных носителей. Время ремонта – это возможность для наших специалистов еще раз посмотреть, что нужно завозить обратно. Вернуть после ремонта надо только те книги, которые стопроцентно нужны республике, городу и читателям. И сейчас, и в будущем. Эти два года коллектив будет работать по чистке фондов. Те книги, которые не вернутся в наше здание, попадут в районные и городские библиотеки и на полки наших буккроссингов. Только в Кировском парке у нас три «домика» буккроссинга. Выкидывать ничего не будем.

– Количество сотрудников на время ремонта не изменится?

– Остаемся в прежнем составе. У нас сто двадцать сотрудников.

– Как будете перевозить книги?

– Все своими руками. Перевязка стопок и упаковка книг – все это предстоит библиотекарям и волонтерам. Нужно грамотно все упаковать, чтобы знать, где и что хранится. Весь коллектив с 1 августа займется упаковкой книг. Работа разбита на этапы, и перевозить книги будем частями. Только на самые тяжелые работы будут наниматься грузчики.

– Сколько у вас сегодня читателей?

– Более двадцати семи тысяч человек. Они отреагировали на новость о ремонте с печалью и сожалением. Все спрашивают: «Что делать без вас?» Мы объясняем, что общение с библиотекой все-таки можно будет сохранить и на период ремонта.

– В Ленинке сейчас работает множество клубов и обществ по интересам. Как они будут работать во время ремонта?

– Каждому отделу сейчас поставлена задача найти помещение для клубов и проведения мероприятий. Нужно сохранить эту работу. А проведение некоторых масштабных мероприятий придется ограничить. Но ни от одного значимого мероприятия мы не откажемся. Будем искать партнеров для их проведения.

– Что изменится в работе библиотеки после ремонта?

– После возвращения в наше здание процесс выдачи книг будет полностью автоматизирован, будет внедрено электронное самообслуживание. Подготовка этого процесса – дело сложное: нужно поставить электронные метки на все книги, занести все в каталоги. Думаю, что за два года мы с этим справимся.

Также после ремонта общий читальный зал станет залом-трансформером. По проекту он будет трансформироваться за счет мебели. Он может становиться зрительным залом, залом для занятий и так далее. Мебель будет передвижная, складная, съемная, сборная. Но все архитектурные украшения зала останутся на месте.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

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