Коми язык прозвучал в ООН

Опыт продвижения коми языка в интернете высоко оценили в Организации Объединенных Наций. 14 июля в Женеве состоялась 12 сессия экспертного механизма совета ООН по правам коренных народов, а также параллельное мероприятие «Нормативные рамки для защиты, поддержки и продвижения языков», организованное ЮНЕСКО и руководящим комитетом Международного года языков коренных народов.

На международном форуме выступила руководитель республиканского Центра инновационных языковых технологий Марина Федина. Ученый из Сыктывкара обратилась к собравшимся с приветствием на коми языке.

В своем выступлении, а также в ряде интервью Марина Федина рассказала об опыте Коми в использовании электронных информационных технологий для поддержки развития региональных языков, особо подчеркнув роль молодежи в деле сохранения языков коренных народов. В качестве примера она привела результаты деятельности сыктывкарского Центра межрегиональной лаборатории FU-Lab: электронная коми библиотека, корпус коми языка, электронные словари, диалектная медиатека, портал для изучающих коми язык и т.п.

– Меня пригласили выступить в ООН по рекомендации международного эксперта по правам коренных народов Алексея Цыкарева, чтобы показать наш опыт по продвижению коми языка с помощью новых информационных технологий, а также реальное функционирование коми языка в современной жизни общества, – рассказала она «Республике». – На этом мероприятии прозвучало всего пять выступлений. Россию представляла я одна. Как и все выступавшие, я начала с приветствия на родном языке, а далее продолжила на русском. Синхронный перевод осуществлялся на шесть языков. Как известно, в последнее время тенденции языкового развития направлены не в пользу региональных языков. Для изменения создавшейся ситуации необходимо создание условий взаимодополняющего и дружественного сосуществования, а не противопоставления языков в жизнедеятельности общества, надо сделать так, чтобы оба государственных языка реально и видимо использовались на всех уровнях в национальных регионах.

Как отметила собеседник издания, эксперты ООН высоко оценили не только представленные доклад и презентацию, но и всю работу Центра инновационных языковых технологий.

– Об этом можно было судить по вопросам, обсуждению после мероприятия, а также предложениям сотрудничества, – уточнила Марина Федина. – Да и на их официальном сайте тоже представлена хорошая оценка. Помимо этого, на следующий день были организованы мои интервью для телевидения и радио ООН на коми и русском языках.

Сейчас на уровне государств отсутствуют стабильные организационные структуры, обеспечивающие развитие электронной письменности на региональных языках, поэтому Марина Федина предложила создать международную финансируемую целевую программу для определения стратегии, осуществления координации и поддержки региональных языков в данной области. На основе этой программы могли бы быть созданы и соответствующие национальные целевые программы и комитеты.

Кроме того, для развития общественного статуса и функций языков коренных народов особое внимание Марина Федина призвала уделить внутригосударственному переводу, что актуально в первую очередь для государств с несколькими официальными языками.

Информация о языковом развитии в Коми, а также предложения наших лингвистов были с заинтересованностью восприняты в ООН. Предполагается, что в рамках планируемого международного десятилетия языков коренных народов интернациональное сотрудничество в деле поддержки развития региональных языков примет более конкретные формы.

Артур АРТЕЕВ

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