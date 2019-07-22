Безотходная переработка

В ходе визита в Прилузский район 20 июля глава Коми Сергей Гапликов посетил два лесопромышленных предприятия – производственную базу ООО «Лузалес» в поселке Кыддзявидзь и ООО «ИИКО» в Объячево. Оба предприятия занимаются лесозаготовкой, переработкой древесины, а отходы производства перерабатывают в биотопливо.

В Кыддзявидзе Сергей Гапликов вместе с региональными министрами промышленности, сельского хозяйства и природных ресурсов посетил пеллетный завод, открытый в ходе реализации второго инвестиционного проекта ООО «Лузалес» по строительству объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры с созданием биоэнергетических установок. Общий объем инвестиций – 882 миллиона рублей. Как пояснил коммерческий директор предприятия Руслан Семенюк, завершить реализацию инвестпроекта планировали к концу 2020 года, но в реальности ввод в строй новых лесоперерабатывающих мощностей идет с опережением, так что рапортовать о выполнении проекта, по всей видимости, можно будет уже в конце этого лета. Тем временем «Лузалес» уже начал реализацию третьего инвестиционного проекта, еще более масштабного, чем второй.

Всего на базе в Кыддзявидзе работает порядка 400 человек. В основном это жители близлежащих поселков. Линию предприятия по производству из древесных отходов топливных гранул – пеллет – Сергей Гапликов уже посещал в марте 2017 года, но тогда ее производительность была ниже, работал только один пресс-гранулятор – устройство, которое пропускает через себя опилочную массу и формирует из нее пеллеты. В июне этого года заработал второй пресс, в результате чего объемы переработки увеличились, ежегодно линия позволяет утилизировать более 100 тысяч кубометров древесных отходов. Благодаря этой пеллетной линии, открытию подобного производства в Човъю под Сыктывкаром, собственным котельным «Лузалес» в ближайшие годы выходит на стопроцентную переработку древесных отходов и планирует в дальнейшем брать отходы на переработку у других предприятий. По словам Руслана Семенюка, через два-три года в радиусе 150 километров от Сыктывкара проблемы с утилизацией древесных отходов вообще не будет.

– Территория в Кыддзявидзе предприятием осваивается давно, другой вопрос, что на этой территории появляется. Могло быть и так, что здесь бы просто лежали бревна и опилки, но здесь иначе – все используется очень рационально, здесь и складирование, и глубокая переработка, созданы хорошие условия для работы людей. Более того, есть планы по расширению производства, – отметил Сергей Гапликов.

Кроме производственных цехов гости побывали в одном из двух свежепостроенных корпусов гостиницы для сотрудников – в ближайшее время в нее можно будет заселяться, в некоторых комнатах уже и мебель стоит – тоже собственного производства. А также осмотрели банно-прачечный комплекс и новый офисный корпус. Все это сделано меньше чем за год из домостроительных конструкций – МХМ-панелей, произведенных на базе предприятия в Сыктывкаре.

В разговоре с журналистами Сергей Гапликов отметил, что выкупленный «Лузалесом» банкротный комбинат по производству домостроительных панелей в столице Коми раньше «просто лежал на боку», а сейчас там закуплено новое оборудование, сертифицировано производство.

– И теперь производимая там продукция может использоваться в социальной сфере, при строительстве ФАПов, школ, детсадов. Это очень удобно, емко, надежно, быстро собирается, служит долго. Поэтому для нас это актуально. Можно брать типовые проекты и по всей Коми применять. Один такой проект уже реализуется в Часово, где строят школу с детским садиком. А таких учреждений нам требуется очень много, – рассказал Сергей Гапликов.

На вопрос журналиста «Республики», не означает ли все вышесказанное, что «Лузалес» в будущем будет исполнителем госзаказов на строительство соцобъектов, Сергей Гапликов ответил, что так оно и есть.

– 44-й федеральный закон нам не запрещает ставить условия: определенные панели в определенных пределах по удаленности производства. Зачем везти за 400-500 километров панели непонятно какого качества, потом судиться с их изготовителями, а объект тем временем не строится, что самое страшное? А здесь есть полная уверенность, понимание, что это наше предприятие, что здесь платятся налоги, что они никуда не убегут, – пояснил глава Коми. – Открывают новые производства в разных районах, создают новые рабочие места. Есть устойчивый рынок сбыта, доступный и понятный – есть развитие производства. И мы должны сделать так, чтобы продукция шла не только за рубеж. Теми же пеллетами нашими в Италии, например, топят. Пора переводить и наши котельные на этот вид топлива. Это возобновляемый ресурс, который у нас буквально под носом, нужно только разумно, по-хозяйски им распорядиться.

Руслан Семенюк пояснил, что предприятие уже сейчас поставляет пеллеты на котельную поселка Вухтым в рамках социальных обязательств. А муниципалитет может покупать пеллеты у других предприятий – некрупных производителей, у которых качество гранул похуже, поэтому им труднее выйти на международный рынок, но ведь нужно наладить сбыт и для них. Но если вдруг эти производители по каким-то причинам не смогут обеспечить котельные нужным количеством топлива, то «Лузалес», конечно, придет на помощь и продаст необходимое количество пеллет.

Сергей Гапликов предположил, что в данном случае помогла бы кооперация производителей биотоплива в целях взаимовыручки. Это пойдет на пользу всем.

Одно из некрупных предприятий, где тоже производят биотопливо, – «ИИКО» находится в райцентре. Там производят брикеты – порядка трех тысяч тонн в год, и это первое брикетное производство, открытое в Прилузском районе. В дальнейших планах запустить производство пеллет. Сейчас предприятие производит пиломатериалы, которые идут на продажу по России, в страны СНГ. Как рассказал Сергею Гапликову гендиректор «ИИКО» Ваграм Озманян, в скором времени предприятие намерено заняться переработкой лиственных пород древесины и мелкотоварного леса, уже заключен договор на поставку оборудования. На предприятии трудятся 20 человек, с расширением производства добавится еще десять рабочих мест.

Анна ПОТЕХИНА

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