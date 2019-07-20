Тройка, семерка, ABS

Катастрофическое загрязнение окружающей среды пластиком – одна из главнейших бед нашего времени. По подсчетам специалистов, начиная с 1950 года, в мире произведено более 6,3 миллиарда тонн пластика, и только девять процентов его переработано. Каждый человек поневоле ежедневно кормит «пластикового монстра», но можно посадить его на диету, если выбрасывать пластик, который использовали в быту, в специализированные контейнеры для раздельного сбора – таких становится все больше в городах и райцентрах Коми. Так как, не весь пластик годится в переработку, «Республика» разбиралась, что можно отправить в желтый контейнер, а что – нет.

PET(E) или ПЭТ— полиэтилентерефталат, самый распространенный вид пластика. Из него делают прозрачные бутылки для напитков и растительного масла, одноразовые пищевые контейнеры, иногда – прозрачные флаконы для шампуней, гелей.

Можно ли переработать?

Однозначно – да. «Единица» – самый востребованный у переработчиков вид пластика, поскольку сфера его применения очень широка – от автомобилестроения до упаковочной промышленности, производства медицинского оборудования. Старшее поколение должно хорошо помнить одно из наименований полиэтилентерефталата – лавсан. Немалая часть современных тканей – чисто синтетических или с использованием синтетических добавок – не обошлась без использования лавсановых нитей. Для привлечения внимания к проблеме переработки пластика производители спортивной одежды, например, иногда пишут на этикетках, сколько переработанных бутылок пошло на ее изготовление.

Можно ли использовать в быту вторично?

Для пищевых продуктов – точно не стоит. Структура ПЭТ-тары такова, что в ней вообще нельзя долгое время хранить еду или напитки, она пропускает ультрафиолетовые лучи и кислород, а со временем тара еще начинает выделять в то, что в ней содержится, вредные для организма человека вещества.

Внимание!

В бак для пластика не нужно выбрасывать бутылки от растительного масла, даже если они и маркированы единицей. Отмыть масло до конца не получится, а переработке оно мешает.

PEHD (HDPE) или ПНД — полиэтилен высокой плотности (низкого давления). Тоже очень частый гость в наших домах. Из него делают крышки для ПЭТ-бутылок, полужесткие емкости для напитков, флаконы для различной бытовой химии и тех же шампуней, упаковку для косметики, канистры, урны для мусора, тазы, плотные «шуршащие» пакеты, игрушки, тару для лакокрасочной продукции и многое другое.

Можно ли переработать?

Да, он успешно перерабатывается и снова может вернуться в магазин в виде тары для чего-то. Или стать, например, детской площадкой – сейчас этот вид пластика активно используют для такого рода сооружений, других элементов благоустройства. Интересно, что «двойка» применяется при строительстве современных мусорных полигонов, площадок накопления отходов, в качестве изолирующего материала – чтобы вредные вещества не попадали в воду и почву.

Можно ли использовать в быту вторично?

Это один из самых безопасных видов пластика, во многих случаях изделие из ПНД изначально предназначено для долгого использования. Например, из него делают бутылки для того, чтобы носить с собой воду для питья, не используя одноразовые емкости из «единицы». Но вот греть еду и напитки в такой таре не стоит – есть мнение, что от этого она может выделять формальдегид.

Внимание!

Тару, загрязненную остатками лакокрасочных изделий в контейнер для раздельного сбора бросать нельзя.

Главная подсказка – маркировка на изделии, треугольник из трех стрелочек, в который заключена цифра. По директиве Евросоюза виды пластика должны нумеровать цифрами от 1 до 19, но номера 8 и 10-19 пока не заняты. Если цифра не указана, ориентируйтесь на буквенные обозначения.

PVC или ПВХ – поливинилхлорид. Чаще всего в быту он нам попадается в виде оконных рам, натяжных потолков, термоусадочной пленки, пластиковых труб. Но, по данным Greenpeace, может встречаться в качестве упаковки для тортов, творога, флаконов для косметики, как материал для изготовления детских игрушек – таких товаров лучше избегать.

Можно ли переработать?

Хотя стрелочки на маркировке означают, что переработка возможна, но возможность эта чисто теоретическая. У нас в стране «тройку» на переработку не берут. А значит в контейнерах для раздельного сбора ей не место.

И сжигать этот вид пластика нельзя, при горении он выделяет очень опасные для человека вещества. Так что остается только хранить его на полигоне.

Можно ли использовать в быту вторично?

Упаковки – явно нет.

PELD (LDPE) или ПВП – полиэтилен низкой плотности (высокого давления). Это, в первую очередь, те самые большие и маленькие пакеты, в которые мы складываем продукты и другие товары в магазинах. Это и упаковочная пленка, в которую заворачивают различные товары, от постельного белья до бытовой техники и мебели. В такой полиэтилен часто пакуют стиральные порошки, замороженные овощи. Из него могут делать трубы, различную бытовую утварь, ведра, например.

Можно ли переработать?

Да, из этого переработанного пластика делают различные емкости, в том числе – для нужд сельского хозяйства, хранения сыпучих веществ, трубы, детали для машин и многое другое. Но иногда полиэтилен загрязнен так сильно, что отмыть его и переработать весьма затруднительно. Поэтому ученые ищут способы биологической утилизации полиэтилена, как выяснилось, с этим неплохо справляются некоторые плесневые грибки и бактерии, гусеница пчелиной огневки.

Можно ли использовать в быту вторично?

Многие так и делают – неоднократно используют пластиковые пакеты, а не берут в магазине новые каждый раз. НО ПВП не очень-то долговечен и легко рвется.

PP или ПП – полипропилен. Из «пятерки» делают довольно плотную тару для разных продуктов. Классические ведерки из-под майонеза – именно из него, часто этот значок встречается и на упаковках с йогуртами, творожками, сметаной. Как и «двойка» он может быть материалом для крышечек для бутылок. А еще из ПП изготавливают плотную пленку, например, для упаковки круп, шоколадок. Автомобильные бамперы, различная пластиковая домашняя утварь, трубы для водоснабжения и канализации, ящики для фруктов и овощей – тоже зачастую из «пятерки».

Можно ли переработать?

Да, из «вторичного» полипропилена делают все то же самое, что из первичного. И перерабатывать «пятерку» нужно не только затем, что это очень выгодно для производителей пластиковых изделий, но и потому что при горении ПП выделяет множество опасных веществ.

Можно ли использовать в быту вторично?

Обратите внимание на маркировку многоразовой пластиковой посуды, той, что можно ставить в микроволновку – сплошь «пятерки». Если выбирать самые безопасные виды пластика, то это будут «пятерка» и «двойка». Но «пятерка» даже лучше, поскольку посуда из нее дружит с горячей едой и напитками. Так что, если те же ведерки от майонеза, квашеной капусты или маринованной селедки вы будете использовать для хранения остатков ужина или для выращивания рассады, вреда не будет ни еде, ни растениям.

Внимание!

В емкостях из полипропилена не советуют хранить спиртные напитки, некоторые специалисты считают, что от этого ПП начинает выделять формальдегид и фенол, от которых страдают печень, почки и зрение.

Без права на вторую жизнь

Немало упаковок, различных бытовых мелочей переработке не подлежат, поскольку сделаны из смеси разных материалов, разделить которые технически очень сложно или вообще невозможно. Поэтому в контейнеры для раздельного сбора мусора нельзя бросать линолеум, упаковки, сделанные по технологии дой-пак (из-под кетчупа, например), фольгированные упаковки (самый распространенный представитель этого класса – пакеты от чипсов).

А также не место там зубным щеткам, бритвенным станкам, пластиковым пакетам к которым намертво приклеена бумажная этикетка. Кроме того в контейнеры для раздельного сбора нельзя бросать немаркированный пластик. Как правило производители не маркируют всякие мелочи вроде авторучек.

PS или ПС — полистирол. Встречается в двух видах – обычный и вспененный. Обычный можно встретить в виде стаканчиков для йогурта, «шестерку» использует ряд популярных производителей этого продукта, одноразовой посуды, детских игрушек. Вспененный полистирол – в обиходе пенопласт. Используется в строительной отрасли, для упаковки, в том числе пищевых продуктов, из него делают подложки для мяса, овощей и фруктов.

Можно ли переработать?

Можно, но спектр применения не так уж широк, поэтому в России этот вид пластика пока перерабатывают не слишком активно. И в Коми «шестерку» пока не собирают. Соответственно, считают защитники природы, пока лучше избегать покупки продуктов, в упаковке которых используют полистирол.

Можно ли использовать в быту вторично?

Нет. Упаковка при повторном использовании может выделять канцероген стирол.

Other или О. Так маркируется смесь различных пластиков или материалы, которым не присвоили отдельного номера в маркировке Евросоюза. В качестве упаковки для продуктов их используют не так уж широко, обычно для кормов для животных, кофе или сыра. Но вообще «семерка» встречается часто – из нее изготавливают линзы, компакт-диски, фары, тюбики для зубной пасты и помады, игрушки, бутылочки для детского питания, используется она при производстве компьютеров, защитных шлемов, в строительстве. Знакома она и дачникам, к ее разряду относится поликарбонат, из которого делают теплицы.

Можно ли переработать?

Упаковки с маркировкой 7 переработке в нашей стране не подлежат, так что им придется отправляться на полигон с другими безнадежными отходами.

Можно ли использовать в быту вторично?

К этому разряду относится много разных пластиков, рассчитаны они в основном на длительное использование, так что, при желании и смекалке можно найти применение некоторым вещам, сделанным из «семерки», но вышедшим из строя. Только нужно помнить, что при частом мытье или нагревании пластик с маркировкой 7 может выделять вредное вещество – бисфенол А.

ABS – АБС-пластик (акрилонитрил бутадиен стирол). В быту нас сопровождает всюду в виде корпусов различной техники – от сотовых телефонов до кофеварок и телевизоров. В пищевом производстве не применяется.

Можно ли переработать?

Да, но есть сложности – у этого пластика несколько марок, которые ни в коем случае нельзя смешивать при переработке, а спутать их легко. В России его пока для переработки собирают мало. В Коми в контейнеры для пластика такие изделия класть нельзя.

Можно ли использовать в быту вторично?

Если есть хорошие идеи, как использовать корпус от старого телевизора – почему бы нет. Главное, пищевые продукты в нем не храните. А лучше сдайте вышедшие из строя телевизоры, телефоны и прочее в магазины бытовой техники, за это можно получить скидку на покупку, а технику грамотно разберут и все, что подлежит переработке, пойдет в дело.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА