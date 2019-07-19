Жители Строителя узнали, каким будет их парк

Представители инициативной группы сыктывкарского микрорайона Строитель ознакомились с планами дальнейшего благоустройства парка. Речь идет об одноименном парке, обустройство которого идет в настоящий момент в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На все вопросы жителей района дали разъяснения представители мэрии, общественной организации «Экологи Коми» и подрядчик.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг подробно ознакомил горожан со схемой благоустройства парка, на месте объяснив, где будут располагаться основные его зоны – детские и спортивные площадки, место для выгула собак. Отдельно он дал разъяснения по поводу размещения пешеходных и велодорожек, входов в парк и расстановки малых архитектурных форм – скамеек, урн, навигационных стендов, фонарей уличного освещения и другие элементы.

Жителей района интересовали материалы покрытия детской площадки и одной из зон отдыха.

– Детская и спортивная площадки будут покрыты специальной резиновой крошкой для предотвращения травм. А одна из общих зон отдыха будет выложена террасной доской из дерева, – пояснил главный архитектор.

Был задан вопрос и о расчистке части территории будущего парка от деревьев и поросли – все ли идет в соответствии с проектом благоустройства. Представители мэрии заверили, что каждое дерево находится на контроле, а подрядчик согласовывает все действия с администрацией.

Заместитель председателя общественной организации «Экологи Коми» Александр Попов пояснил, что вся территория строящегося парка была ничем иным, как лесом, где имеется много больных и пораженных деревьев.

– В этих условиях взрослые растения и молодняк стоят слишком скученно, давят друг друга кронами и корнями, отбирая питательные вещества из почвы. Поэтому их прореживание – это необходимость, поскольку в парке так и должно быть. Это создает благоприятную среду для жизни и роста деревьев, способствует движению воздуха, повышает освещенность парка, – пояснил Александр Попов.

Владимир Рунг добавил, что наличие естественной освещенности – залог роста газона, который планируется обустроить на территории парка. Замначальника городского управления ЖКХ по экологии и озеленению Нина Мингалева сообщила, что завершающим этапом благоустройства «Строителя» станет высадка кустарников и крупномерных деревьев.

– Озеленение «Строителя» будет производиться в несколько этапов. В этом году планируем высадить кустарники, в следующем – крупномерные в качестве компенсационного озеленения, – пояснила Нина Мингалева.

Активисты района отметили положительные изменения, которые уже произошли в парке – территория стала светлее и суше. После начала обустройства дорожек стал понятен масштаб и качество преображения будущего места отдыха.

– Все стало понятно, все тревоги ушли. Более того, появилась уверенность, что все делают правильно, и нужно продолжать в том же духе. Парк будем ждать, – отметила жительница района Татьяна Тимушева.

Лина ПЕРОВА

Фото Ярослава СЕВРУКА

и пресс-службы администрации Сыктывкара