В Усинске обновляют ограждения, в Печоре роют канавы

Порядка 900 000 рублей потратит мэрия Усинска на обновление уличных городских ограждений. Администрация Печоры нашла альтернативу ливневой канализации на дорогах города.

Перильные ограждения, разделяющие проезжую и пешеходную части, появились в городе нефтяников в 2015-м году по инициативе Госавтоинспекции. Летом того же года стал активно производится монтаж пешеходных ограждений перильного типа на участках улиц Мира, Комсомольской, Молодежной, напоминает портал «Усинск. Онлайн». «Установка таких ограждений позволит значительно снизить вероятность ДТП с участием пешеходов», – поясняли тогда в ГИБДД. Затраты на безопасность составили солидную сумму, поскольку ограждения требуют регулярного ремонта и обновления. Нынешнее лето – не исключение, будут отремонтированы поврежденные зимой части ограждений по всему Усинску.

А в Печоре будут вырыты канавы вдоль дорог, как это было в годы основания города, сообщает nevnov.ru. Приступивший к ремонту дорог сыктывкарский подрядчик предложил местным властям убрать с обочин земляные валы ради долгой службы будущего асфальтного покрытия. Местные власти согласились и с необходимостью сделать кюветы для стока воды. Дело в том, что в городе полностью отсутствует ливневая канализация, и чтобы новые дороги дольше прослужили необходимо найти ей альтернативу.

– Нам уже предъявляют претензии, что у нас очень высокие земляные валы между проезжей частью и тротуарами – 50-60 сантиметров. Вода будет стекать на дорогу, и это станет поводом для появления новых трещин и ям. Подрядчик дает гарантию на пять лет и более, но для этого необходимо заняться зелеными насаждениями вдоль дорог и сделать минимальное окувечивание, чтобы дождевая вода стекала в небольшие канавы, – заявила глава муниципального района Наталья Паншина.

Мэр обеспокоена, что горожане снова начнут возмущаться, как это уже происходит с вырубкой деревьев и кустарников вдоль дорог в рамках выполнения требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Но другого выхода просто нет. Первые проектировщики Печоры почему-то отказались от ливневок, хотя они есть и в более северных городах: Усинске, Инте, Воркуте. По мере разрастания города вдоль дорог выкапывались рвы. Но в 1950-е годы на субботниках рвы наоборот начали закапывать, вместо них устраивать газоны, высаживать на них траву, цветы и деревья.

– Я, как и вы, люблю наш лес, наши березы особенно, но я обязана выполнять законы, которые принимаются на федеральном и республиканском уровне. При подъезде к пешеходному переходу не должно быть растений, закрывающих видимость водителю 10 метров с каждой стороны. А если переходы через 20 метров, то получается, что никаких насаждений здесь вообще быть не может. Очень жалко, но это вопрос вашей безопасности, – пояснила предпринятые меры градоначальник.

Лина ПЕРОВА

Фото pechoraonline.ru