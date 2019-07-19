Памятную стелу облагородят

В Сыктывкаре приступают к благоустройству улицы Ленина в районе Стефановской площади. Помимо тротуаров и сквера справа от главной площади города, здесь отремонтируют памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как отметили в городском Управлении ЖКХ, пешеходную часть вдоль данного участка улицы Ленина, а также на примыкающем участке улицы Коммунистической (от Ленина до Советской) «оденут» в гранит. Площадь нового мощения из натурального камня составит без малого семь тысяч квадратных метров. Кроме этого проектом предусмотрено устройство 3,9 тысяч квадратных метров новых газонов, высадка 56 крупномерных деревьев – кленов, лип и берез.

Для отдыха горожан будут установлены скамейки, появятся декоративные ландшафтные светильники, фонари, велосипедные стоянки и урны, также у скамеек будут предусмотрены розетки. Для маломобильной группы населения установят пандусы и организуют парковки транспортных средств.

Памятник павшим в боях за советскую власть в Коми крае, расположенный в сквере справа от Стефановской площади, будет капитально отремонтирован. Само захоронение 14-ти красноармейцев, павших в боях с белогвардейцами за Усть-Сысольск, появилось на этом месте в 1919 году, в 1963 году на могиле была установлена бетонная стела, в 1987 году ее облицевали плитами, и с тех пор монумент не менял своего вида. Сейчас с него снимут старую облицовку и заменят на новую из мрамора.

Поблизости ведется благоустройство другого участка улицы Коммунистической – спуска к парку имени Кирова. Там так же появятся гранитные лестницы и мощение, газоны, уличные фонари, велопарковки, урны и другие элементы благоустройства.

Лина ПЕРОВА