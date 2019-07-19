На обследование с комфортом

Восемь автомобилей для перевозки пожилых людей в медицинские учреждения закупит Коми. Транспорт предназначается для граждан старше 65 лет, проживающих в сельских районах республики.

Транспорт будет закреплен за Центрами соцзащиты региона, сообщает министерство здравоохранения Коми. Закупают его в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», направленного на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Пожилым гражданам из глубинки зачастую непросто выехать в райцентр для прохождения диспансеризации, спецмашины помогут решить эту проблему.

По словам министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, между минздравом и минтрудом республики утвержден регламент межведомственного взаимодействия в целях проведения дополнительных скринингов пожилым сельским жителям, чтобы своевременно выявлять социально значимые неинфекционные заболевания, в частности – сердечно-сосудистые и онкологические. Такие заболевания – лидирующие по причинам смертности в России, борьба с ними – в числе приоритетов, озвученных в «Майских указах» президента страны.

Анна АЯНОВА

Фото dontimes.news